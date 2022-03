Resumo do dia: os principais acontecimentos, os recordes e grandes momentos deste sábado nos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022

12 medalhas de ouro distribuídas no primeiro dia de competições

Foi dado o pontapé inicial dos Jogos Paralímpicos de Inverno com 12 eventos valendo medalhas no Para esqui alpino e no Para biatlo.

No Para esqui alpino, atletas de seis nações diferentes conquistaram o ouro, com o primeiro dos Jogos entregue a Henrieta Farkasova (SVK), que venceu o downhill feminino para atletas com deficiência visual, prova em que a Grã-Bretanha também subiu ao pódio com Millie Knight (GBR) faturando o bronze. Atletas canadenses levaram duas medalhas neste primeiro dia, com Mollie Jepsen conquistando o ouro no downhill feminino antes de Mac Marcoux levar a prata no downhill masculino com deficiência visual. E na prova final do dia o ouro foi para a Nova Zelândia, com vitória de Corey Peters no masculina do downhill sentado.

Já no Para biatlo, a lenda do esporte Oksana Masters, dos Estados Unidos, conquistou o ouro no sprint feminino sentado. Seu triunfo foi seguido por duas conquistas do país anfitrião, com Liu Zixu faturando o sprint masculino sentado, antes de Guo Yujie, de 17 anos, dar o segundo ouro com a vitória no sprint feminino em pé. Nas últimas três competições do dia, uma tríplice dourada para atletas ucranianos que venceram o sprint masculino em pé (Grygorii Vovchynskyi), o sprint feminino e o sprint masculino ambos para atletas com deficiência visual, através respectivamente de Oksana Shyshkova e Vitalii Lukianenko, sendo que este último evento teve todo o pódio ucraniano, com a prata indo para Oleksandr Kazik e o bronze para Dmytro Suiarko.

Momento do dia

Um dos momentos mais comoventes deste sábado nem sequer envolveu uma medalha, uma vez que a Para esquiadora alpina belga Linda le Bon, de 57 anos, participou do evento de downhill para atletas com deficiência visual ao lado da sua filha, que acabou se tornando sua guia depois que o titular não pode competir por conta de um erro administrativo.

Ulla, filha de le Bon, disse após a prova: “Já esquiei antes, mas não com a minha mãe atrás de mim, posso dizer que é um tanto emocionante! E é uma ótima experiência e estou feliz por estar aqui.”

LEIA (em inglês): Linda le Bon e sua guia substituída em cima da hora: sua filha

Atleta do dia

A lenda de Oksana Masters continua crescendo, já que a norte-americana nascida na Ucrânia somou mais uma medalha de ouro à sua coleção, que compreende modalidades tanto de inverno quanto de verão. O ouro de Masters no sprint feminino do Para biatlo sentado agora ficará ao lado dos dois ouros que ela ganhou no Para esqui cross-country em PyeongChang 2018, e também as duas medalhas de ouro conquistadas no Para ciclismo em Tóquio 2020.

Simplesmente magistral.

LEIA MAIS (em inglês): Oksana Masters dá para os Estados Unidos o primeiro ouro dos Jogos Paralímpicos de Inverno

O que assistir a seguir

As ações de amanhã voltam a acontecer nas colinas, com mais seis medalhas a serem distribuídas no Para esqui alpino; além do começo do Para esqui cross-country com as provas de longa distância masculina e feminina para atletas sentados.

Linda Le Bon, da Bélgica, com sua filha e guia, Ulla Gilot, após a prova do downhill feminino para atletas com deficiência visual no Centro Nacional de Esqui Alpino de Yanqing, durante o primeiro dia dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022 Foto: Getty Images

Todas as medalhas do 1º dia

Feminino

Para esqui alpino - downhill - atletas com deficiência visual

Ouro: Henrieta Farkasova (SVK)

Prata: Zhu Daqing (CHN)

Bronze: Millie Knight (GBR)

Para esqui alpino - downhill em pé

Ouro: Mollie Jepsen (CAN)

Prata: Zhang Mengqiu (CHN)

Bronze: Ebba Aarsjoe (SWE)

Para esqui alpino - downhill sentado

Ouro: Muraoka Momoka (JPN)

Prata: Anna-Lena Forster (GER)

Bronze: Liu Sitong (CHN)

Para biatlo - sprint sentado

Ouro: Oksana Masters (USA)

Prata: Shan Yilin (CHN)

Bronze: Kendall Gretsch (USA)

Para biatlo - sprint sentado

Ouro: Guo Yukie (CHN)

Prata: Liudmyla Liashenko (UKR)

Bronze: Zhao Zhiqing (CHN)

Para biatlo - sprint de atletas com deficiência visual

Ouro: Oksana Shyshkova (UKR)

Prata: Linn Kazmaier (GER)

Bronze: Leonie Maria Walter (GER)

Masculino

Para esqui alpino - downhill - atletas com deficiência visual

Ouro: Johannes Aigner (AUT)

Prata: Mac Marcoux (CAN)

Bronze: Hyacinthe Deleplace (FRA)

Para esqui alpino - downhill em pé

Ouro: Arthur Bauchet (FRA)

Prata: Markus Salcher (AUT)

Bronze: Theo Gmuer (SUI)

Para esqui alpino - downhill sentado

Ouro: Corey Peters (NZL)

Prata: Jesper Pedersen (NOR)

Bronze: Morii Taiki (JPN)

Para Biatlo - sprint sentado

Ouro: Liu Zixu (CHN)

Prata: Taras Rad (UKR)

Bronze: Liu Mengtao (CHN)

Para biatlo - sprint em pé

Ouro: Grygorii Vovchynskyi (UKR)

Prata: Marco Maier (GER)

Bronze: Mark Arendz (CAN)

Para biatlo - sprint de atletas com deficiência visual