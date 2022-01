Aline Rocha conquista dois bronzes na Copa do Mundo de Para Esqui Cross-Country

A equipe brasileira de para esqui cross-country conseguiu mais duas medalhas nesta semana, com Aline Rocha na Copa do Mundo em Ostersund, na Suécia. A brasileira foi bronze na distância média nesta quinta-feira, 27 de janeiro, e repetiu o resultado no dia seguinte no sprint.

“Foi uma prova dura, nevou bastante o dia todo deixando a pista mais pesada. Mas foi muito boa a experiência, pois usei esquis diferentes e consegui passar bem pelas curvas nas descidas, com bom controle no equipamento. Estou feliz pelo resultado”, comemorou Aline após o primeiro pódio. Seu tempo foi de 28min00s8.

Já no sprint, Aline conseguiu pela primeira vez atingir 0 pontos FIS (no cross-country, quanto menos pontos, melhor). Ela ficou atrás apenas das americanas Oksana Masters e Kendall Gretsch. “A pista estava ótima, mais rápida e o percurso também mais plano. Forcei mais a qualificatória para tentar uma boa pontuação e me surpreendi com o resultado, e ainda consegui o bronze", comentou.

Os bronzes de Aline vieram poucos dias após o feito histórico de Cristian Ribera, vice-campeão Mundial em Lillehammer, na Noruega. Ambos estarão nos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022, que acontecem de 4 a 13 de março de 2022.

Cristian não participou da Copa do Mundo na Suécia porque contraiu Covid-19. O esquiador se junta ao resto do grupo para um período de treinos na Itália antes da viagem a Pequim.