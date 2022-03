Única brasileira a competir nos Jogos Paralímpicos de Inverno, Aline Rocha busca top 5 em Beijing 2022

Aline Rocha está acostumada a quebrar barreiras, seja no verão ou no inverno, no Rio de Janeiro ou em Pequim. A atleta brasileira de para esqui cross-country representará o país mais uma vez a partir de 4 de março nos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022, vivendo sua melhor fase.

A estreia Paralímpica de Aline aconteceu na Rio 2016, quando competiu em quatro provas de corrida para atletas em cadeira de rodas do atletismo na categoria T54. Seu melhor resultado foi o nono lugar nos 1500m.

Dois anos depois, Aline se tornou a primeira mulher do Brasil a disputar os Jogos Paralímpicos de Inverno em PyeongChang 2018. Ela foi a porta-bandeira da Cerimônia de Abertura, realizada no Dia Internacional da Mulher, em 8 de março. Competindo em quatro eventos, ela obteve a 12ª colocação nos 5km do esqui cross-country.

Aline Rocha treina em Beijing 2022. Foto: Ale Cabral/CPB

Flertando com o pódio

Aos 31 anos, Aline chega a Beijing 2022 novamente como única representante mulher da equipe brasileira. Porém, desta vez, ela leva na bagagem resultados de grande expressão, como dois bronzes da etapa da Copa do Mundo de Ostersund, na Suécia, no final de janeiro.

“A Aline que esteve em Pyeongchang e a Aline que vai estar em Pequim são completamente diferentes. Evoluí 1000% nesse ciclo. E estar tanto tempo na neve foi espetacular, fez muita diferença. Sei que irei fazer ótimas provas, sendo que a minha melhor prova tem sido a de maior distância. Minha meta é um top 5”, disse a atleta ao site Olimpíada Todo Dia.

No Mundial de Lillehammer, também em janeiro de 2022, Aline conquistou um quarto lugar na prova de 15km e foi quinta colocada na prova de distância.

O maior diferencial deste ciclo, segundo Aline, foi a possibilidade de treinar e competir na neve por um período mais longo. No entanto, a brasileira tem os pés no chão e sabe que, nos Jogos Paralímpicos, todas as atletas estarão no seu melhor momento.

“Sabia que seria possível uma medalha na Copa do Mundo, mas não esperava fazer o melhor tempo na qualificatórias do sprint. Foi uma surpresa. O nível da Copa do Mundo não é o mesmo dos Jogos porque, em uma etapa, havia atletas de alguns países que não estavam em outra. Além disso, as atletas estavam em estágios diferentes de preparação. Umas mais fortes do que as outras. Nos Jogos, todas devem estar 100%, mas podemos ter surpresas”, acrescentou Aline ao Olimpíada Todo Dia.

Do verão para o inverno

A vida de Aline teve algumas reviravoltas, começando com o acidente de carro aos 15 anos que causou sua paraplegia e fez com que ela começasse no esporte. Durante a Rio 2016, ela soube que a americana Tatyana McFadden - dona de 20 medalhas paralímpicas na categoria T54 do atletismo - se dividia entre os Jogos Paralímpicos de Verão e de Inverno.

Aline procurou a Confederação Brasileira de Desportes na Neve (CBDN) e entrou no projeto paralímpico na mesma época que Cristian Ribera, vice-campeão mundial e outro grande nome da delegação brasileira em Pequim.

Os dois lideram a equipe de seis atletas (cinco no esqui cross-country e um no snowboard) do Brasil em Beijing 2022. Esta é apenas a terceira participação do país nos Jogos Paralímpicos de Inverno.