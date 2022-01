Cristian Ribera ganha prata histórica para o Brasil no Mundial Paralímpico de Esportes na Neve

O sábado de 22 de janeiro de 2022 é histórico para os esportes de inverno no Brasil. Cristian Ribera, de 19 anos, conquistou em Lillehammer, na Noruega, a primeira medalha do país em Mundiais de modalidades invernais que fazem parte dos programas Olímpico e Paralímpico.

Atleta do Para Esqui Cross-country, Cristian foi prata na prova do sprint para atletas sentados no Mundial Paralímpico de Esportes na Neve, com 2min41s52. O ouro ficou com o Ivan Golubkov, do RPC, que conquistou seu quinto ouro na competição.

O resultado aumenta a expectativa para a participação de Cristian nos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022, que acontecem de 4 a 13 de março. O Brasil jamais conquistou medalhas em Jogos Olímpicos ou Paralímpicos de Inverno. O melhor resultado é justamente de Cristian, com o sexto lugar em PyeongChang 2018, quando tinha apenas 15 anos. Ele também terminou em sexto em Lillehammer nesta semana, na prova longa de 18km.

O brasileiro sempre foi apaixonado por esporte, praticando as versões adaptadas de tênis, atletismo, natação e até skate antes de conhecer o para esqui cross-country. Como a maioria dos atletas brasileiros, Cristian começou com o rollerski (esqui com rodas) e depois treinou e competiu na neve para chegar à elite do esporte.

Aline Rocha também competiu neste sábado, com o oitavo lugar no sprint feminino. A brasileira havia ficado perto do pódio na terça-feira, 18 de janeiro, com o quarto lugar na prova de 15km.

Em Pequim, o Brasil terá outros três esquiadores de para cross-country: Guilherme Rocha, Robelson Moreira e Wesley dos Santos. André Barbieri também está na delegação na disputa do para snowboard.

Veja como foi a chegada da prova em que Cristian levou a prata em Lillehammer: