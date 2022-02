Momento do Dia dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 – 4 de fevereiro: veja a pira Olímpica ser acesa

Os Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 estão repletos de momentos de ação todos os dias, mas escolheremos o melhor deles ao final de cada dia de competição, quando Pequim estiver descansando. Hoje: Uma Cerimônia de Abertura repleta de emoções.

A pira Olímpica foi acesa - que comecem os Jogos

YILAMUJIANG Dinigeer, do esqui cross-country, e ZHAO Jiawen, do combinado nórdico, foram os atletas da República Popular da China que tiveram a honra de ser os últimos portadores no Revezamento da Tocha Olímpica.

Juntos, Yilamujiang e Zhao colocaram a tocha no centro do floco de neve gigante antes que a estrutura começasse a subir. Ao mesmo tempo, um show de fogos de artifício tomou conta da noite de Pequim assim que a chama chegou ao seu destino final.

O momento fascinante anunciou o clímax de uma Cerimônia de Abertura cativante.

Do ciclo da vida de um dente-de-leão, simbolizando a chegada da primavera, a um divertido Bing Dwen Dwen (mascote dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022) iluminado em neon e dançando pelo estádio, o evento foi repleto de significado, alegria e celebração, sob o tema geral de ser 'simples, seguro e esplêndido.'

Os atletas dançaram e acenaram para o público ao entrar no Estádio Nacional de Pequim, carinhosamente chamado de 'Ninho do Pássaro', durante a Parada das Nações, sabendo que, depois do fim das festividades, e todos são bem-vindos, as maiores competições dos esportes de inverno vão começar.