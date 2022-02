Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022: veja os melhores momentos do espetáculo

O acendimento da pira Olímpica simbolizou o início de Beijing 2022 e encerrou uma fascinante Cerimônia de Abertura.

Atletas de 91 países desfilaram no Estádio Nacional de Pequim para a Parada das Nações da Cerimônia de Abertura provocando uma forte sensação de déja vu.

O Estádio Nacional de Pequim - ou Ninho do Pássaro, como é carinhosamente chamado - se tornou o primeiro local a sediar a Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno e Verão.

O tema da cerimônia, "One World, One Family" (“um mundo, uma família”, em português), foi representado pela imagem de um simples floco de neve e teve grande importância na apresentação do início ao fim da cerimônia. A inspiração veio de um provérbio antigo chinês que diz: “Uma pessoa realmente sabia vê o mundo todo como uma família”.

O renomado diretor de cinema chinês Zhang Yimou comandou o espetáculo pela segunda vez, tornando-se a primeira pessoa a dirigir duas Cerimônias de Abertura na mesma cidade. Zhang também foi o responsável pela espetacular Cerimônia de Abertura de Beijing 2008.

Ele deu vida a um espetáculo repleto de música, dança, tecnologias inovadoras e fogos de artifício, com a participação de cidadãos chineses das províncias de Pequim e Hebei em vez de estrelas, cantores profissionais, dançarinos ou atores.

O palco principal contou com uma projeção de 11,600 metros quadrados em formato HD LED, imitando “uma superfície de gelo clara como cristal” durante a cerimônia. Posteriormente, Zhang usou tecnologia avançada para dar vida à sua criação usando Inteligência Artificial e captura de movimentos.

Veja alguns dos melhores momentos da Cerimônia de Abertura:

Um grande floco de neve se tornou a pira Olímpica, com a tocha sendo levada até ela por Dinigeer Yilamujiang (esqui cross-country) and Zhao Jiawen (combinado nórdico).

Pira Olímpica é acesa no final da Cerimônia de Abertura de Beijing 2022. Foto: 2022 Getty Images

Um dos momentos mais emocionantes teve centenas de crianças apareceram correndo e dançando com figuras de pombas iluminadas nas mãos, fazendo surgir figuras de estrelas e flocos de neve a cada passo no palco. Esse efeito foi criado com ajuda de Inteligência Artificial e tecnologia live-motion.

Apresentação com tecnologia live-motion na Cerimônia de Abertura de Beijing 2022. Foto: 2022 Getty Images

Em seu discurso, o Presidente do COI, Thomas Bach, destacou os atletas por sua resiliência e pela inspiração que eles deram ao mundo por meio do esporte.

"Vocês chegaram aqui após superar tantos desafios e viver em meio a uma grande incerteza. Mas agora é o seu momento: o momento pelo qual vocês tanto esperavam - o momento pelo qual todos estávamos esperando”, disse Bach.

"Estamos todos com vocês. Estamos todos apoiando vocês. Estamos todos torcendo por vocês.”

Thomas Bach, Presidente do COI, discursa durante a Cerimônia de Abertura de Beijing 2022. Foto: 2022 Getty Images

Ao som de “Imagine”, de John Lennon, quatro grupos de patinadores abriram caminho no palco de LED para revelar o lema Olímpico: Mais Rápido, Mais Alto, Mais Forte - Juntos.

Patinadores mostram o lema Olímpico na Cerimônia de Abertura de Beijing 2022. Foto: 2022 Getty Images

O Desfile dos Atletas manteve a tradição de a Grécia abrir o desfile por ser o berço dos Jogos da era moderna. As nações passaram por um portão e desfilaram sobre uma passarela no piso de LED.

Cada uma das placas que leva o nome dos países participantes tinha o formato de floco de neve, que posteriormente formou uma única peça. Esse floco gigante também tinha seu simbolismo: era feito de “galhos de oliva”, mostrando que todas as pessoas podem viver em paz e harmonia.

Grande floco de neve é formado durante a Cerimônia de Abertura de Beijing 2022. Foto: 2022 Getty Images

O Brasil desfilou pela nona vez nos Jogos Olímpicos de Inverno, com Edson Bindilatti (bobsled) e Jaqueline Mourão (esqui cross-country) como porta-bandeiras.

Edson Bindilatti e Jaqueline Mourão carregam bandeira do Brasil na Cerimônia de Abertura de Beijing 2022. Foto: 2022 Getty Images

A revelação dos anéis Olímpicos aconteceu em grande estilo. Uma gota de tinta azul clara caiu do céu e transformou-se no rio Amarelo. A inspiração para esta cena vem de um verso do poema chinês antigo “The Yellow River seems to pour from heaven” (“O rio Amarelo parece cair do céu”, em português), uma representação romântica homenageando o principal córrego do país.

A primeira menção aos Jogos Olímpicos de Inverno veio logo em seguida, por meio de ondas que formam um mundo gelado, que parece parar no tempo. Um cubo de água gigante surgiu do chão e virou uma enorme peça de gelo. Usando 24 raios laser, os nomes das 23 cidades-sedes prévias dos Jogos de Inverno são escritos na superfície do cubo, parando na vez de Beijing 2022.

A forma como os anéis Olímpicos são revelados mostra o respeito da República Popular da China com o espírito Olímpico e os locais que já sediaram Jogos de Inverno anteriormente, que ajudaram a escrever essa história até os dias de hoje.

Os anéis Olímpicos surgem de um bloco de gelo. Foto: 2022 Getty Images

Sob o tema “One World, One Family” (“Um Mundo, Uma Família”), a cerimônia teve início com a representação da Primavera: um menino soprando um dente-de-leão, cujas sementes se espalharam pelo ar. Ao mesmo tempo, outras “sementes”, representadas por fogos de artifício, apareceram no céu, mostrando que a estação se espalharia por todo o planeta.