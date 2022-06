Beatriz Haddad Maia vive seu melhor momento perto de Wimbledon

Um ano após a primeira medalha Olímpica do Brasil no tênis, em Tóquio 2020, com Luisa Stefani e Laura Pigossi, o tênis feminino brasileiro vive mais um grande momento. Beatriz Haddad Maia, a Bia, conquistou neste domingo, 12 de junho de 2022, o título de simples e duplas do WTA de Nottingham, na Inglaterra.

Este foi o primeiro título do Brasil em um torneio de grama desde a lendária Maria Esther Bueno, em 1968. Também foi o primeiro troféu de nível WTA de Bia em simples. Em 2022, ela também foi vice-campeã de duplas do Australian Open.

"Acho que tudo isso que colhemos nesta semana vem sendo construído em muitos anos de trabalho duro com a minha equipe. Todo esse trabalho que a gente vem entregando, todos os dias, sempre dando o nosso melhor. As coisas acontecem conforme a gente vai plantando. Estou muito feliz com esta semana, ela representa o nosso trabalho duro, o nosso profissionalismo e que estamos no caminho certo", disse Bia.

Saiba qual é o ranking de Bia, quantos títulos ela conquistou em simples e duplas, sua história e o que ela pode fazer em Wimbledon, que começa em 27 de junho.

Ranking de Bia Haddad Maia após o título

A campanha em Nottingham fez com que Bia chegasse a seus melhores rankings em simples e duplas. Ela aparece como 32ª colocada na lista de simples de 13 de junho de 2022. Esta é a terceira melhor marca de uma brasileira, atrás da 29ª de Maria Esther Bueno em 1976 e da 31ª de Niege Dias em 1988.

É importante ressaltar que Maria Esther, campeã de 19 Slams, competiu a maior parte da carreira antes da fundação da WTA (Associação das Profissionais do Tênis), mas foi considerada a melhor do mundo em várias temporadas.

Nas duplas, Bia é a atual 27ª do mundo. Em 2021, o Brasil teve Luisa Stefani no top 10, mas a medalhista Olímpica de bronze sofreu um rompimentos dos ligamentos do joelho e segue fora das quadras.

LUISA STEFANI | 'Quero jogar simples e duplas em Paris 2024'

Títulos de Bia Haddad Maia

Bia chegou em sua primeira final de simples de WTA em 2017, em Seul, na República da Coreia. Na decisão, ela foi derrotada pela letã Jelena Ostapenko, campeã de Roland Garros naquele ano. A segunda foi em Nottingham em junho de 2022, na qual derrotou a americana Alison Riske, especialista em grama.

Já nas duplas, Bia já soma quatro títulos: Bogotá (Colômbia) no saibro em 2015 com a compatriota Paula Gonçalves, o mesmo evento em 2017 com a argentina Nadia Podoroska, Sydney em 2022 com a cazaque Anna Danilina, e Nottingham neste fim de semana com a chinesa Zhang Shuai.

Em 2022, Bia chegou a sua primeira final de Grand Slam nas duplas, com Danilina, no Australian Open, ficando com o vice-campeonato.

Qual é a idade de Bia Haddad Maia?

A tenista nasceu em 30 de maio de 1996, na capital paulista, completando 26 anos em 2022. Ela começou no esporte aos quatro anos por influência da mãe, Laís, que era professora de tênis. Seu crescimento foi o Esporte Clube Sírio. Com uma carreira juvenil promissora, ela foi finalista juvenil de Roland Garros nas duplas em 2012.

Em 2017, Bia estreou no top 100, chegando à 65ª posição. No entanto, sua campanha em 2022 já é a melhor de sua carreira.

Qual é a altura de Bia Haddad Maia?

A brasileira tem 1,85m, mesma altura de Roger Federer e Rafael Nadal, como comparação. Por isso, Bia já foi comparada a outras canhotas altas do circuito, como Petra Kvitova.

Bia Haddad em Wimbledon e próximos torneios

A brasileira segue sua preparação na grama. Na semana de 13 de junho, ela disputa o WTA de Birmingham, estreando contra Petra Kvitova, bicampeã de Wimbledon. Na semana seguinte, ela vai ao WTA 500 de Eastbourne.

A partir de 27 de junho, começa o terceiro Grand Slam do ano, no qual Bia deve ser cabeça de chave, pela primeira vez na carreira. A chave do torneio será revelada poucos dias antes do primeiro dia de jogos.