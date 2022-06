O que aprendemos com Rafael Nadal e Iga Swiatek em Roland Garros

Roland Garros terminou neste domingo, 5 de junho, da mesma maneira que havia terminado outras 13 vezes: com Rafael Nadal mordendo a Copa dos Mosqueteiros na quadra Philippe Chatrier. Pode parecer uma história batida, mas o espanhol tinha motivos muito especiais para comemorar a 14ª.

Com o passar do tempo, Nadal tem sofrido cada vez mais para suportar uma lesão crônica no pé esquerdo, a síndrome de Muller-Weiss, que causa necrose em um osso. As dores dificultaram sua temporada de saibro, e Nadal chegou a Paris sem títulos nos eventos preparatórios.

O sorteio da chave também não ajudou o rei do saibro, colocando quatro jogadores do top 10 em seu caminho para o título. Antes mesmo de enfrentar Novak Djokovic, um dos dois jogadores que já o derrotaram em Paris, Nadal precisou disputar cinco sets contra Felix Auger-Aliassime, agora treinado por Toni Nadal, tio e ex-mentor de Rafa.

Assim como fez com seu problemático joelho no passado, Nadal recorreu a intervenções médicas para não sentir dor no pé em Roland Garros. Ele conseguiu sobreviver a uma longa batalha física, tática e técnica contra Djokovic em quatro sets e passava por mais dificuldades contra o alemão Alexander Zverev na semifinal. O campeão Olímpico em Tóquio acabou lesionando o tornozelo no segundo set da semifinal na cena mais dramática do torneio.

Na final, Nadal era o favorito contra o norueguês Casper Ruud, um fã de Nadal, também especialista em saibro e que treina na academia de Nadal na Espanha, fazendo sua estreia em finais de Slam. O espanhol aproveitou o nervosismo do adversário, sob o olhar de lendas do evento como Stefan Edberg, Billie Jean King e Gustavo Kuerten, e impôs sua majestade para chegar à marca de 22 títulos de Slam, abrindo dois de vantagem para Djokovic e Roger Federer.

Após muitos boatos de um possível anúncio de aposentadoria, Nadal acalmou a todos ao dizer em seu discurso da vitória que continuará lutando.

"É muito difícil descrever os sentimentos que eu tenho. É algo que eu nunca acreditei. Estar aqui aos 36, ser competitivo de novo na maior quadra da minha carreira. Mais um significa muito. É muita energia para continuar... não sei o que vai acontecer, mas continuarei tentando", ele disse.

Números de Nadal em Roland Garros

14 títulos no mesmo Slam, feito inédito no tênis

22 títulos de Slam em simples, feito inédito entre homens

Venceu Roland Garros em 14 de 18 participações

Perdeu para apenas dois jogadores no evento (Robin Soderling em 2009 e Djokovic em 2015 e 2021)

Soma 112 vitórias no torneio

Venceu o torneio quatro vezes sem perder sets (2008, 2010, 2017 e 2020)

Iga Swiatek está fazendo história

Enquanto Nadal amplia sua lenda em Roland Garros, Iga Swiatek está possivelmente começando a sua. Com 21 anos recém completados, a polonesa conquistou Roland Garros pela segunda vez, com um domínio que lembra a campanha do espanhol de 2008.

Swiatek perdeu apenas um set em Paris, para a chinesa Zheng Qinwen, nas oitavas de final. Na maior parte do tempo, suas adversárias lutavam apenas para evitar um 6/0 ou 6/1. A decisão, contra a americana Coco Gauff, de 18 anos, terminou com 6/1 e 6/3.

Roland Garros foi o sexto título seguido de Swiatek no circuito, após Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart e Roma. Essa assumiu a liderança do ranking mundial logo que a australiana Ashleigh Barty, antiga líder, anunciou sua aposentadoria, e já soma quase o dobro de pontos da segunda colocada, a estoniana Anett Kontaveit.

"Basicamente, quando eu ganhei Roma, achei que o céu era o limite. Mas quando cheguei agora, achava que a terceira rodada era o limite (risos). Então tudo muda", disse Swiatek ao podcast da WTA. "Com certeza, é mais fácil ganhar assim. Quando enfrento obstáculos, às vezes sinto que a série de vitórias vai acabar. Mas estou feliz com como eu lidei com isso e aceitei que estou pronta para quando acontecer. Mas estou mais pronta ainda para trabalhar e dar 100% para impedir que aconteça".

Iga Swiatek posa com troféu com a Torre Eiffel ao fundo. Foto: Ryan Pierse

Números de Iga Swiatek em 2022