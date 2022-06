Disputa das águas abertas começa no Mundial: veja quando Ana Marcela Cunha compete

Após oito dias de competição na natação em piscina longa, começam as provas de maratona aquática, com a presença da campeã Olímpica. No primeiro dia, o revezamento misto do Brasil ficou em quinto, com mais uma bela apresentação de Guilherme Costa.