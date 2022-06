Nicholas Santos é prata no Mundial de Esportes Aquáticos

Nicholas Santos conquistou a medalha de prata nos 50m borboleta no início da tarde deste domingo, no Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo realizado em Budapeste, na Hungria. O ouro ficou com Caeleb Dressel (USA), que fez 22s57. O bronze foi para o norte-americano Michael Andrew, com 22s79.

Nada parece pará-lo, que aos 42 anos fez 22s78 e tornou-se o atleta mais velho de sempre ao subir ao pódio do evento, superando um recorde que era dele, quando foi bronze na mesma prova, em Gwangju, em 2019, aos 39 anos. É a sua quarta medalha em mundiais (três de prata e uma de bronze), obtidas de maneira consecutiva desde 2015.

"Todo Mundial é duro...entrando nessa final eu sabia que tinha uma chance. Consegui uma prata para o Brasil, estou satisfeito, cansado...está pegando aqui a idade, mas estou muito feliz. O (Caeleb) Dressel veio falar comigo, está impressionado. É mais uma conquista para o Brasil, mais uma conquista para a minha carreira...acho que a maturidade nos faz chegar numa situação dessa, com todo o ginásio, o barulho...fiquei bem tranquilo, consegui dar uma 'blindada' na minha situação de nadar...acho que o é o fator cabeça, sempre mandamos na nossa mente", disse Nicholas Santos para o canal Sportv após a prova.

É a segunda medalha do Brasil neste Mundial, após o bronze de Guilherme Costa nos 400m livre.

Dizotti e Jungblut avançam à final dos 1500m livre

Em um domingo histórico para o Brasil, Beatriz Dizotti e Viviane Jungblut avançaram à final dos 1500m. Dizotti quebrou o recorde brasileiro ao fazer 16min08s35, obtendo o sexto melhor tempo para a decisão. Viviane Jungblut terminou logo em seguida, com o sétima marca em 16min09s27.

Após a prova, Dizotti falou para o canal Sportv: "Venho treinando como nunca. Nas últimas semanas, na altitude, fiz treinos que eu nem acreditava. Eu não gosto de falar em tempo, penso em fazer uma boa prova. No final, tudo que foi treinado deu certo. Eu não acreditei, de verdade. Se eu nadasse abaixo de 16min15s eu já estaria muito feliz."

Viviane Junglut, também para o mesmo canal, complementou: "Já é histórico ter uma mulher na final, duas ainda... Estou muito feliz, a Bia está de parabéns! E com certeza amanhã à tarde tem mais."

A grande final dos 1500m livre acontece nesta segunda-feira (20) às 13:11 (hora de Brasília).

Nos 200m livre, Fernando Scheffer - medalhista de bronze em Tóquio 2020 - chegou à semifinal e ficou de fora da decisão ao fazer 1min46s11, contra 1min46s06, daquele que obteve o oitavo melhor tempo, o estadunidense Kieran Smith.