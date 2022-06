Mundial de Esportes Aquáticos: tudo sobre a participação dos brasileiros e portugueses em Budapeste

A Hungria está pronta para receber os melhores nadadores do planeta para o 19º Mundial de Esportes Aquáticos, entre 17 de junho (sexta-feira) e 3 de julho (domingo).

Serão dias que prometem grandes competições em cinco modalidades: natação, polo aquático, saltos ornamentais, nado artístico e águas abertas (maratona aquática). Serão 42 eventos da natação, 13 dos saltos, 11 no nado artístico e sete da maratona aquática. Tudo isso distribuído em quatro sedes. A principal delas é a capital, Budapeste, na Arena Duna, além das cidades de Debrecen, Széged e Sopron.

A delegação brasileira em território magiar vai contar com 81 atletas (nos cinco esportes), enquanto que a portuguesa terá 14 (natação, nado artístico e águas abertas).

LEIA: Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos 2022: prévia, programação e atletas de destaque

O Olympics.com faz uma prévia de quem são os brasileiros e portugueses que competem neste Mundial, bem como suas provas e horários.

Polo aquático

O campeonato de polo aquático vai de 20 de junho a 3 de julho, nas cidades de Széged, Debrecen e Sopron. As seleções do Brasil têm 13 atletas cada, tanto na feminina, quanto na masculina. As mulheres estão no grupo de Cazaquistão, Nova Zelândia e Austrália. Os homens estão no mesmo grupo dos donos da casa, os húngaros, mais Geórgia e Montenegro.

Jogos da seleção feminina:

20 de junho (segunda-feira): Brasil x Nova Zelândia (13:00 Brasília)

22 de junho (quarta-feira): Brasil x Cazaquistão (14:30 Brasília)

24 de junho (sexta-feira): Brasil x Austrália (13:00 Brasília)

As brasileiras convocadas pelo treinador Frank Díaz, são:

Tatiana Pregolini

Alissa Pincirolli

Kemily Leão

Mariane Cosmo

Marcela Marrane

Jenifer Cavalganti

Luana Quinn

Samanta Rezende

Rebeca Moreira

Leticia Belorio

Mirella Coutinho

Isabela Souza

Jogos da seleção masculina:

21 de junho (terça-feira): Brasil x Geórgia (14:30 Brasília)

23 de junho (quinta-feira): Brasil x Hungria (16:00 Brasília)

25 de junho (sábado): Brasil x Montenegro (14:30 Brasília)

A seleção masculina está assim convocada por Bárbaro Díaz:

Guilherme Barella

Logan Wolverine

Felipe Lacerda

Gustavo Coutinho

Roberto Freitas

Marcos Paulo

Rafael Vergara

Eduardo Cintra

Bruno Chiappini

Italo Vizacre

Luis Ricardo

Gustavo Guimarães

Alexandre Mendes

Nado artístico

Os primeiros brasileiros a competirem no Mundial será no nado artístico. Ao todo serão 11 mulheres e um homem que representam o país no dueto feminino e misto, por equipes, combo e 'highlight'. Por Portugal serão oito atletas ao todo neste esporte.

Confira a programação com os horários:

17 de junho: dueto feminino - Laura Miccuci (BRA) e Jullia Catharino (BRA); Anna Giulia Veloso (BRA) (8:00 Brasília)

18 de junho: combo livre – Laura Miccuci (BRA), Anna Giulia Veloso (BRA), Jullia Catharino (BRA), Luiza Rodrigues (BRA), Victória Casale (BRA), Gabriela Regly (BRA), Rafaela Garcia (BRA), Celina Rangel (BRA), Luisa Ferreira (BRA) e Ana Beatriz Nunes (BRA); Ana Luiza Nascimento (BRA) (5:00 Brasília); dueto misto - Gabriela Regly (BRA) e Fabiano Ferreira (BRA) (8:00 Brasília)

19 de junho: equipes - Laura Miccuci (BRA), Anna Giulia Veloso (BRA), Jullia Catharino (BRA), Luiza Rodrigues (BRA), Victória Casale (BRA), Gabriela Regly (BRA), Rafaela Garcia (BRA) e Celina Rangel (BRA); Ana Beatriz Nunes (BRA) e Luisa Ferreira (BRA) (5:00 Brasília); dueto feminino (medalha) - Laura Miccuci (BRA) e Jullia Catharino (BRA); Anna Giulia Veloso (BRA). Beatriz Cruz Gama (POR), Filipa Faria (POR), Carlota Fonseca (POR), Maria Gonçalves (POR), Marta Moreira (POR), Bárbara Neto Costa (POR), Francisca Rosa (POR) e Cheila Vieira (POR) (11:00 Brasília, 15:00 Lisboa)

20 de junho: finais do dueto misto (9:00 Brasília, 13:00 Lisboa) e do combo livre (11:00 Brasília, 15:00 Lisboa)

21 de junho: dueto feminino livre, com Laura Miccuci (BRA) e Anna Giulia Veloso (BRA); Jullia Catharino (BRA). Maria Gonçalves (POR) e Cheila Vieira (POR) (4:00 Brasília, 8:00 Lisboa); final por equipes (11:00 Brasília, 15:00 Lisboa)

22 de junho: livre por equipes – Laura Miccuci (BRA), Anna Giulia Veloso (BRA), Jullia Catharino (BRA), Luiza Rodrigues (BRA), Victória Casale (BRA), Gabriela Regly (BRA), Rafaela Garcia (BRA) e Celina Rangel (BRA); Ana Beatriz Nunes (BRA) e Luisa Ferreira (BRA). (5:00 Brasília)

23 de junho: highlight, com Laura Miccuci (BRA), Anna Giulia Veloso (BRA), Jullia Catharino (BRA), Luiza Rodrigues (BRA), Victória Casale (BRA), Gabriela Regly (BRA), Rafaela Garcia (BRA), Celina Rangel (BRA), Ana Beatriz Nunes (BRA) e Luisa Ferreira (BRA); Ana Luiza Nascimento (BRA) (5:00 Brasília); final do dueto feminino (11:00 Brasília)

24 de junho: dueto misto com Gabriela Regly (BRA) e Fabiano Ferreira (BRA) (5:00 Brasília); final do livre por equipes (11:00 Brasília)

25 de junho: final do dueto misto livre (8:30 Brasília); final do highlight (10:00 Brasília)

Saltos ornamentais

Kawan Pereira, finalista dos Jogos Tóquio 2020 e campeão mundial júnior no trampolim, representará o Brasil ao lado de Luana Lira, Ana Lúcia Santos, Ingrid Oliveira, Rafael Borges, Isaac Souza e Rafael Fogaça. A agenda da modalidade com a participação brasileira está abaixo:

26 de junho: trampolim de 3m sincronizado - masculino, participam Kawan Pereira e Rafael Borges - eliminatórias (4:00 Brasília) / final (11:00 Brasília). Plataforma - feminino, participa Ingrid Oliveira - eliminatórias às 7:00 (Brasília) / semifinal às 13h30 (Brasília).

27 de junho: trampolim de 3m - masculino, participam Kawan Pereira e Rafael Borges - eliminatórias (4:00 Brasília) / semifinais (11:00 Brasília). Plataforma - feminino - final às 14:00 (Brasília).

28 de junho: plataforma 10m sincronizado - masculino, participam Kawan Pereira e Isaac Souza - eliminatórias às 5:00 (Brasília) e final às 14:00 (Brasília). Trampolim 3m - masculino - final às 11:00 (Brasília).

29 de junho: trampolim 1m feminino, participam Anna Lúcia Santos e Luana Lira - eliminatórias às 5:00 e final às 12:00 (Brasília); final por equipes mistas (3m e 10m) às 9:30 (Brasília), com participação de Ingrid Oliveira e Kawan Pereira. Às 14:00 (Brasília), a final do trampolim 3m sincronizado misto, com Anna Lúcia Santos e Isaac Souza.

30 de junho: plataforma 10m sincronizado feminino - eliminatórias às 4:00 (Brasília) / final às 14:00 (Brasília). Trampolim 1m masculino - eliminatórias às 7:00 (Brasília) e final às 12:00 (Brasília).

1º de julho: trampolim 3m feminino, com presença de Anna Lúcia Santos e Luana Lira - eliminatórias às 5:00 (Brasília) / final às 11:00 (Brasília). Às 14:00 (Brasília), Ingrid Oliveira e Kawan Pereira na final da plataforma 10m sincronizada mista.

2 de julho: plataforma de 10m masculino, com Kawan Pereira e Isaac Souza - eliminatórias às 5:00 e semifinal às 11:00. Às 14:00 (Brasília), as semifinais no trampolim feminino de 3m.

3 de julho: eliminatórias do trampolim de 3m sincronizado feminino, com Anna Lúcia Santos e Luana Lira, às 6:00 (Brasília), com a final às 10:00 (Brasília). Ao meio-dia (hora de Brasília), a final da plataforma de 10m masculino.

Águas abertas

Nas águas abertas (maratona aquática), haverá a prova por equipes mistas de revezamento 4x1500m, mais as provas de 5km, 10km e 25km, tanto no feminino quanto no masculino, com nadadores brasileiros e portugueses.

A campeã Olímpica e quatro vezes campeã mundial nos 25km, Ana Marcela Cunha (BRA) vai em busca de mais um título.

A programação é a seguinte:

26 de junho: revezamento 4x1500m livre (8:00 Brasília, 12:00 Lisboa) – Viviane Jungblut (BRA), Cibelle Jungblut (BRA), Guilherme Costa (BRA) e Bruce Hanson (BRA); Mafalda Rosa (POR), Diogo Cardoso (POR), Tiago Campos (POR) e Angélica André (POR).

27 de junho: 5 km – Ana Marcela Cunha (BRA), Viviane Jungblut (BRA), Bruce Hanson (BRA) e Gabriel Arteiro (BRA) – masculino (4:00 Brasília) e feminino (7:00 Brasília).

29 de junho: 10 km – Mafalda Rosa (POR), Diogo Cardoso (POR), Tiago Campos (POR) e Angélica André (POR); Ana Marcela Cunha (BRA), Viviane Jungblut (BRA), Guilherme Costa (BRA) e Bruce Hanson (BRA) – feminino (3:00 Brasília, 7:00 Lisboa) e masculino (7:00 Brasília, 11:00 Lisboa).

30 de junho: 25 km – Ana Marcela Cunha (BRA), Cibelle Jungblut (BRA), Guilherme Costa (BRA) e Bruce Hanson (BRA) – 4:00 (Brasília)

Natação

A Arena Duna, em Budapeste, vai receber os 42 eventos da natação, que terá o português José Lopes nos 400m e 800m livre e mais 30 brasileiros. As eliminatórias começam às 9:00 locais (4:00 em Brasília e 8:00 em Lisboa). Semifinais e finais às 18:00 locais (13:00 em Brasília e 17:00 em Lisboa).

18 de junho

100m borboleta feminino – Giovanna Diamante (BRA)

200m medley feminino – Stephanie Balduccini (BRA)

4x100m livre feminino – Brasil

400m livre masculino – José Lopes (POR), Guilherme Costa (BRA) e Fernando Scheffer (BRA)

100m peito masculino – Felipe França (BRA)

50m borboleta masculino – Nicholas Santos (BRA)

400m medley masculino – Stephan Steverink (BRA)

4x100m livre masculino – Brasil

400m livre feminino (final)

100m borboleta feminino (semifinal)

4x100m livre feminino (final)

200m medley feminino (semifinal)

400m livre masculino (final)

100m peito masculino (semifinal)

4x100m livre masculino (final)

50m borboleta masculino (semifinal)

400m medley masculino (final)

19 de junho

1500m livre feminino - Viviane Jungblut (BRA) e Beatriz Dizotti (BRA)

100m peito feminino – Jhennifer Conceição (BRA)

200m livre masculino – Fernando Scheffer (BRA) e Breno Correia (BRA)

100m costas masculino – Guilherme Basseto (BRA)

100m costas feminino (semifinal)

100m peito feminino (semifinal)

100m borboleta feminino (final)

200m medley feminino (final)

200m livre masculino (semifinal)

100m costas masculino (semifinal)

100m peito masculino (final)

50m borboleta masculino (final)

20 de junho

200m livre feminino – Stephani Balduccini (BRA)

800m livre masculino – Guilherme Costa (BRA) e José Lopes (POR)

50m peito masculino – João Gomes Junior (BRA) e Felipe França (BRA)

200m borboleta masculino – Leonardo de Deus (BRA) e Matheus Gonche (BRA)

100m costas feminino (semifinal)

100m peito feminino (semifinal)

100m borboleta feminino (final)

200m medley feminino (final)

200m livre masculino (semifinal)

100m costas masculino (semifinal)

100m peito masculino (final)

50m borboleta masculino (final)

21 de junho

200m borboleta feminino – Giovanna Diamante (BRA)

100m livre masculino – Gabriel Santos (BRA) e Marcelo Chierighini (BRA)

200m medley masculino – Caio Pumputis (BRA) e Vinicius Lanza (BRA)

4x100m medley misto – Brasil

200m livre feminino (final)

50m costas feminino (semifinal)

200m borboleta feminino (semifinal)

100m livre masculino (semifinal)

50m peito masculino (final)

800m livre masculino (final)

200m borboleta masculino (final)

200m medley masculino (semifinal)

4x100m medley misto (final)

22 de junho

100m livre feminino – Stephanie Balduccini (BRA)

4x200m livre feminino – Brasil

200m peito masculino – Caio Pumputis (BRA)

100m livre feminino (semifinal)

50m costas feminino (final)

200m peito feminino (semifinal)

200m borboleta feminino (final)

4x200m livre feminino (final)

100m livre masculino (final)

200m costas masculino (semifinal)

200m peito masculino (semifinal)

200m medley masculino (final)

23 de junho

800m livre feminino – Viviane Jungblut (BRA) e Gabrielle Roncatto (BRA)

50m borboleta feminino – Giovanna Diamante (BRA)

50m livre masculino – Bruno Fratus (BRA) e Luiz Gustavo Borges (BRA)

100m borboleta masculino – Matheus Gonche (BRA) e Vinicius Lanza (BRA)

4x200m livre masculino – Brasil

4x200m livre masculino – Brasil

100m livre feminino (final)

200m costas feminino (semifinal)

50m borboleta feminino (semifinal)

200m peito feminino (final)

50m livre masculino (semifinal)

100m costas masculino (final)

200m peito masculino (final)

100m borboleta masculino (semifinal)

4x200m livre masculino (final)

24 de junho

50m livre feminino – Lorrane Ferreira (BRA)

50m peito feminino – Jhennifer Conceição (BRA)

1500m livre masculino – Guilherme Costa (BRA)

50m costas masculino – Guilherme Basseto (BRA)

4x100m livre misto – Brasil

50m livre feminino (semifinal)

800m livre feminino (final)

200m costas feminino (final)

50m peito feminino (semifinal)

50m borboleta feminino (final)

50m livre masculino (final)

50m costas masculino (final)

100m borboleta masculino (final)

4x100m livre misto (final)

25 de junho

400m medley feminino – Gabrielle Roncatto (BRA)

4x100m medley feminino – Brasil

4x100m medley masculino – Brasil

50m livre feminino (final)

50m peito (final)

400m medley feminino (final)

4x100m medley feminino (final)

1500m livre masculino (final)

50m costas masculino (final)

4x100m medley masculino (final)

Onde assistir ao Mundial de Esportes Aquáticos

No Brasil, o evento terá transmissão do Sportv 2. Em Portugal, a transmissão será no AllAquatics.

Para outros territórios, confira aqui.