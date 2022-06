Mundial de Esportes Aquáticos: Brasil encerra a participação na natação

Sete finais encerraram neste sábado as provas de natação na Duna Arena, em Budapeste, dentro do Mundial de Esportes Aquáticos 2022. O Brasil esteve presente em duas delas, com Jhennifer Conceição nos 50m peito - sua primeira final em Mundiais - e Guilherme Costa, em sua terceira final neste Mundial, já tinha sido bronze nos 400m livre e quinto nos 800m.

Nos 50m peito, Conceição terminou em oitavo, com 30s45 e recorde sul-americano. Sobre a prova, ela comentou para o Sportv: "Não estou triste, oitava do mundo e primeiro Mundial. Vou agora passo a passo, tem muito mundial pela frente." O ouro ficou com a lituana Ruta Meilutyte, campeã Olímpica dos 100m peito em Londres 2012.

Na sequência foi a vez de Guilherme Costa, o "Cachorrão", o último brasileiro a cair na água para uma final neste Mundial, a dos 1500m livre. Terminou em sexto lugar, com 14min48s53, quebrando o recorde sul-americano em pouco menos que cinco segundos, que pertencia a ele mesmo. "Não treinei muito para os 1500m e acabei indo muito bem, eu não tinha nada a perder", disse Costa para o Sportv, na saída da piscina. O topo do pódio ficou para o italiano Gregório Paltrinieri, que fez 14min32s80 (recorde europeu).

No geral os nadadores brasileiros fizeram 14 finais, com duas medalhas conquistadas: a prata de Nicholas Santos nos 50m borboleta e o bronze de Guilherme Costa nos 400m livre.

Os Estados Unidos terminaram em primeiro, com 45 medalhas (17 de ouro, 12 de prata e 16 de bronze). A Austrália terminou em segundo lugar, com 17 (seis de ouro, nove de prata e duas de bronze). A Itália terminou em terceiro, com nove medalhas (cinco de ouro, duas de prata e duas de bronze).

Saiba mais abaixo sobre a participação do Brasil nas finais e os recordes superados neste Mundial.

Brasil em 14 finais

O Brasil encerrou a participação da natação em Budapeste ao estar em 14 finais, duas a mais em relação à edição de 2019, em Gwangju, na República da Coreia.

A equipe feminina, por exemplo, teve duas nadadoras do país na decisão dos 1500m. Viviane Jungblut (Grêmio Náutico União) se tornou a primeira brasileira a participar de duas finais de provas individuais em um mesmo Mundial:

Viviane Jungblut : 8ª colocada nos 800m e 7ª nos 1500m livre;

: 8ª colocada nos 800m e 7ª nos 1500m livre; Beatriz Dizotti : 6ª nos 1500m livre e recorde brasileiro;

: 6ª nos 1500m livre e recorde brasileiro; Jhennifer Conceição : 8ª colocada nos 50m peito com recorde sul-americano;

: 8ª colocada nos 50m peito com recorde sul-americano; revezamento 4x100m livre: 6º lugar com Ana Carolina Vieira , Stephanie Balduccini , Giovanna Diamante e Giovana Medeiros ;

, , e ; revezamento 4x200m livre: 6º lugar com Stephanie Balduccini, Giovanna Diamante, Aline Rodrigues e Maria Paula Heitmann.

Entre os homens, os finalistas foram:

Guilherme Costa : bronze nos 400m livre e recorde sul-americano, 5º lugar nos 800m livre com recorde sul-americano e 1500m livre e mais um recorde sul-americano;

: bronze nos 400m livre e recorde sul-americano, 5º lugar nos 800m livre com recorde sul-americano e 1500m livre e mais um recorde sul-americano; Felipe França : 8º lugar 50m peito;

: 8º lugar 50m peito; Nicholas Santos : prata nos 50m borboleta;

: prata nos 50m borboleta; Brasil 4x100m livre: 7º lugar com Gabriel Santos , Gabriel Chierighini , Felipe Souza e Vinicius Assunção ;

, , e ; Brasil 4x200m livre: 5º lugar com Fernando Scheffer, Vinicius Assunção, Murilo Sartori e Breno Correia.

Ademais, o país foi finalista no revezamento misto 4x100m livre, em um sexto lugar com Gabriel Santos, Vinicius Assunção, Giovanna Diamante e Stephanie Balduccini e recorde da América do Sul.

O recorde é de 18 presenças em finais, alcançado em Roma, em 2009.

Quebras de recordes

A natação em Budapeste teve duas quebras de recorde mundial. O italiano Thomas Ceccon fez 51s60 nos 100m costas, quebrando o recorde de 51s85 obtido por Ryan Murphy (USA) durante os Jogos Olímpicos Rio 2016.

Esta manhã descansei, estava muito calmo, tive que fazer a mesma corrida de ontem, mantendo os últimos 15 (metros). Eu fiz e ficou ainda melhor do que o esperado. Estou muito feliz...fui bom ganhar porque não era óbvio", disse Ceccon na zona mista.

Nos 200m borboleta, o magiar Kristof Milak, atual campeão Olímpico, terminou a final em 1min50s34 e quebrou uma marca que era dele mesmo, desde o Mundial de Gwangju em 2019. "Hoje, eu apenas pensei que eu poderia fazer (o melhor tempo de sempre). Pedi ao locutor do ginásio esta manhã depois do treino para animar a torcida nos últimos 60m e ele fez isso. Estou muito grato ao público porque eles realmente ajudaram no final da prova", disse Milak na conferência de imprensa.

E equipe australiana abaixou o tempo no revezamento misto dos 4x100m livre, com 3min19s38 e recorde mundial que antes pertencia aos Estados Unidos, de 3min19s40. "Estou muito feliz, estou bastante orgulhosa da equipe, é um resultado extraordinário", disse a duas vezes medalhista de ouro em Jogos, Mollie O'Callaghan, integrante do time, para o site 'abcnet.com.au'.

Programação do Mundial de Esportes Aquáticos 2022

O Mundial de Esportes Aquáticos em Budapeste prossegue até o próximo domingo, dia 3 de julho. Está em andamento o polo aquático, cuja fase eliminatória começa neste domingo, dia 26 de junho, dia em que também começam os saltos ornamentais e a maratona aquática (águas abertas).

Maratona aquática (águas abertas)

26 de junho - 4x1500m misto (8:00 em Brasília)

27 de junho - 5km masculino (4:00 em Brasília) e feminino (7:00 em Brasília)

29 de junho - 10km feminino (3:00 em Brasília) e masculino (7:00 em Brasília)

30 de junho - 25km feminino (4:00 em Brasília) e masculino (4:00 em Brasília)

Polo aquático

26 de junho a 3 de julho - Jogos eliminatórios.

Saltos ornamentais

26 de junho a 3 de julho - confira aqui o calendário completo.

Onde assistir ao Mundial de Esportes Aquáticos

No Brasil, o evento terá transmissão dos canais Sportv. Em Portugal, a transmissão será no AllAquatics.

Para outros territórios, confira aqui.

A próxima edição do Mundial será em 2023 na cidade japonesa de Fukuoka.