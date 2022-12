【バレーボール】天皇杯準決勝：決勝は東レアローズ対ジェイテクトSTINGS

By オリンピックチャンネル編集部

By オリンピックチャンネル編集部

【試合速報】 #天皇杯 ファイナルラウンド 準決勝 STINGS vs JTサンダーズ 3SET 27 - 25 ウルトラ逆転❗️次も取るぞ Go STINGS🔥 #ジェイテクトSTINGS #JTサンダーズ広島 #天皇杯皇后杯バレー pic.twitter.com/yovVOKcnv0

天皇杯🏆 📍東京体育館 12/17(土)準決勝 東レアローズ vs 東京GB セットカウント ⭐️3-0 ○25-23 ○25-20 ○25-19 応援ありがとうございました❗️ 本当にありがとうございました❗️ 明日 みなさん 明日 日本一取りましょう🗻 #天皇杯皇后杯バレー #東レアローズ #BREAK THE TARGET #心はひとつ #感謝 pic.twitter.com/6nm1ldiMdU

