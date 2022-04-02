【サッカー】W杯組み合せが決定...日本はドイツ、スペインなどと同じグループE

文： オリンピックチャンネル編集部
サッカー
写真： 2022 Getty Images

国際サッカー連盟（FIFA）は4月1日、FIFAワールドカップ2022カタールの組み合わせ抽選会を実施。7大会連続7回目の出場となる日本代表はグループEに決まった。同じグループにはドイツ代表、スペイン代表、コスタリカ代表 vs ニュージーランド代表の大陸間プレーオフ勝者が入っている。

W杯は11月21日に開幕する。日本の初戦は23日でドイツと対戦。その後は27日にコスタリカ or ニュージーランド戦、12月1日にスペイン戦に臨む。

■W杯グループステージ組み合わせ

グループA

  • カタール
  • エクアドル
  • セネガル
  • オランダ

グループB

  • イングランド
  • イラン
  • アメリカ合衆国
  • スコットランド or ウクライナ or ウェールズ

グループC

  • アルゼンチン
  • サウジアラビア
  • メキシコ
  • ポーランド

グループD

  • フランス
  • UAE or オーストラリア or ペルー
  • デンマーク
  • チュニジア

グループE

  • スペイン
  • コスタリカ or ニュージーランド
  • ドイツ
  • 日本

グループF

  • ベルギー
  • カナダ
  • モロッコ
  • クロアチア

グループG

  • ブラジル
  • セルビア
  • スイス
  • カメルーン

グループH

  • ポルトガル
  • ガーナ
  • ウルグアイ
  • 韓国

関連記事：

オリンピックに向けて。 これらすべてをゲット。

スポーツイベントを無料でライブ観戦。さまざまなシリーズに無制限アクセス。 他には真似のできないオリンピックニュース＆ハイライト
登録はこちら 登録はこちら