【サッカー】W杯組み合せが決定...日本はドイツ、スペインなどと同じグループE

国際サッカー連盟（FIFA）は4月1日、FIFAワールドカップ2022カタールの組み合わせ抽選会を実施。7大会連続7回目の出場となる日本代表はグループEに決まった。同じグループにはドイツ代表、スペイン代表、コスタリカ代表 vs ニュージーランド代表の大陸間プレーオフ勝者が入っている。
W杯は11月21日に開幕する。日本の初戦は23日でドイツと対戦。その後は27日にコスタリカ or ニュージーランド戦、12月1日にスペイン戦に臨む。
■W杯グループステージ組み合わせ
グループA
- カタール
- エクアドル
- セネガル
- オランダ
グループB
- イングランド
- イラン
- アメリカ合衆国
- スコットランド or ウクライナ or ウェールズ
グループC
- アルゼンチン
- サウジアラビア
- メキシコ
- ポーランド
グループD
- フランス
- UAE or オーストラリア or ペルー
- デンマーク
- チュニジア
グループE
- スペイン
- コスタリカ or ニュージーランド
- ドイツ
- 日本
グループF
- ベルギー
- カナダ
- モロッコ
- クロアチア
グループG
- ブラジル
- セルビア
- スイス
- カメルーン
グループH
- ポルトガル
- ガーナ
- ウルグアイ
- 韓国