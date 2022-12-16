日本陸上連盟は12月15日、「JAAFアスレティックス・アワード2022」受賞選手を発表。Athlete Of The Year（最優秀選手）には、オレゴン2022世界選手権男子20km競歩金メダルの山西利和が選出された。
日本陸上連盟（JAAF）は12月15日、「JAAFアスレティックス・アワード2022」受賞選手を発表した。
2021年に行われたTokyo2020オリンピック男子20km競歩で銅メダルを獲得。2022年は、オレゴン2022世界選手権男子20km競歩で優勝し、日本選手団唯一の優勝で大会2連覇を果たしている。この活躍が認められ、Athlete Of The Yearに選出された。
【#陸連アワード】— 日本陸上競技連盟 (@jaaf_official) December 15, 2022
◆男子20km競歩 #山西利和 選手（愛知製鋼）
「勝ち負けも大切ですが、自由に自分の陸上競技を表現できるような1年間にしていくことで、来年新しいものをお見せできると思います。また精進してまいります」
おめでとうございます🎉👏
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その他の受賞選手は以下の通り。
【受賞理由】
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【受賞理由】
【#陸連アワード】— 日本陸上競技連盟 (@jaaf_official) December 15, 2022
◆優秀選手賞
女子やり投 #北口榛花 選手（JAL）
「自分の夢は世界一で、本当の世界一は金メダルだけでなく世界記録も出すことだと思うので、夢に向かってずっと進み続けたいと思います。」
受賞おめでとうございます👏🎉https://t.co/iLDghl5Rsu pic.twitter.com/NXKYHrUUdv
【受賞理由】
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【#陸連アワード】— 日本陸上競技連盟 (@jaaf_official) December 15, 2022
受賞者の皆様、おめでとうございました😊👏
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