【陸上】JAAFアスレティックス・アワード2022：世界陸上男子20km競歩金メダルの山西利和が最優秀選手

日本陸上連盟は12月15日、「JAAFアスレティックス・アワード2022」受賞選手を発表。Athlete Of The Year（最優秀選手）には、オレゴン2022世界選手権男子20km競歩金メダルの山西利和が選出された。