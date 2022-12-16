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【陸上】JAAFアスレティックス・アワード2022：世界陸上男子20km競歩金メダルの山西利和が最優秀選手

日本陸上連盟は12月15日、「JAAFアスレティックス・アワード2022」受賞選手を発表。Athlete Of The Year（最優秀選手）には、オレゴン2022世界選手権男子20km競歩金メダルの山西利和が選出された。

1 By オリンピックチャンネル編集部
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(写真： 2022 Getty Images)

日本陸上連盟（JAAF）は12月15日、「JAAFアスレティックス・アワード2022」受賞選手を発表した。

■Athlete Of The Year

山西 利和（愛知製鋼）

2021年に行われたTokyo2020オリンピック男子20km競歩で銅メダルを獲得。2022年は、オレゴン2022世界選手権男子20km競歩で優勝し、日本選手団唯一の優勝で大会2連覇を果たしている。この活躍が認められ、Athlete Of The Yearに選出された。

その他の受賞選手は以下の通り。

■優秀選手賞

川野 将虎（旭化成）

【受賞理由】

  • オレゴン2022世界選手権男子35km競歩で銀メダルを獲得

北口 榛花（JAL）

【受賞理由】

  • オレゴン2022世界選手権 女子やり投で銅メダルを獲得
  • 日本女子のフィールド種目でオリンピック、世界選手権を通じて初のメダル獲得
  • ダイヤモンドリーグパリ大会・シレジア大会優勝
  • ダイヤモンドリーグファイナルで3位

サニブラウン アブデルハキーム（TumbleweedTC）

【受賞理由】

  • オレゴン2022世界選手権 男子100mで日本選手初入賞となる7位入賞

■新人賞

坂井 隆一郎（大阪ガス）

【受賞理由】

  • 男子100mで日本歴代7位の10秒02をマーク
  • オレゴン2022世界選手権で準決勝に進出

福部 真子（日本建設工業）

【受賞理由】

  • 女子100mハードルで日本選手権初優勝
  • オレゴン2022世界選手権で準決勝に進出
  • 2度の日本新記録更新

栁田 大輝（東洋大学）

【受賞理由】

  • オレゴン2022世界選手権 男子4×100ｍリレー代表
  • カリ2022 U20世界選手権 男子100m 6位入賞、男子4×100ｍリレーで金メダルを獲得

大山 藍（鹿児島女子高校）

【受賞理由】

  • カリ2022 U20世界選手権 女子10000m競歩で銀メダルを獲得
  • 女子5000m競歩U18日本記録樹立

■特別賞

織田 裕二・中井 美穂

【受賞理由】

  • 世界選手権の中継番組のメインキャスターを1997年大会から25年、13大会連続で務め、陸上の認知度向上に貢献

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