By オリンピックチャンネル編集部

1 分 By オリンピックチャンネル編集部

日本陸上連盟は12月15日、「JAAFアスレティックス・アワード2022」受賞選手を発表。Athlete Of The Year(最優秀選手)には、オレゴン2022世界選手権男子20km競歩金メダルの山西利和が選出された。

2021年に行われたTokyo2020オリンピック男子20km競歩で銅メダルを獲得。2022年は、オレゴン2022世界選手権男子20km競歩で優勝し、日本選手団唯一の優勝で大会2連覇を果たしている。この活躍が認められ、Athlete Of The Yearに選出された。

もっと見る

You May Like