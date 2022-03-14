【スピードスケート】W杯ファイナル第2日：男子500mで新濱立也が2日連続の優勝、森重航は3位

オランダ・ヘーレンフェーン開催のISU（国際スケート連盟）ワールドカップ（W杯）スピードスケートファイナルは現地時間3月13日、最終日（2日目）を迎えた。男子500mでは、前日の1レース目に続いて新濱立也（高崎健康福祉大学職員）が優勝。森重航（専修大学）は3位となった。松井大和（シリウス）は5位、村上右磨（高堂建設）は失格となっている。同種目のW杯総合ランキングでは、北京2022男子1000mで銀メダルのローラン・デュブルイユ（カナダ）が優勝。新濱は2位、森重は3位、松井は5位、村上は6位だった。

男子1500mは、野々村太陽（専修大学）が6位、山田和哉（高崎健康福祉大学）が8位、小田卓朗（水戸開研）が9位。W杯総合は、小田が7位、野々村が8位、山田が9位となった。W杯総合優勝はジョーイ・マンティア（アメリカ合衆国）。男子マススタートでは、大林昌仁（福井県スポーツ協会）が11位。W杯総合では15位だった。W杯総合優勝は、北京2022同種目で金メダルのバート・スウィングス（ベルギー）。

ISU World Cup Speed Skating Final：START AND RESULTS LISTS（ISU公式）