【4月21日開幕】男子ゴルフ・ISPS HANDAの放送予定｜チャン・キム、星野陸也らが出場

日本男子ゴルフツアー「ISPS HANDA 欧州・日本、とりあえず今年は日本トーナメント！ 2022」が4月21日から24日にかけ、PGM石岡ゴルフクラブ（茨城県小美玉市）で開催される。昨季（2020-21シーズン）賞金王のチャン・キムらが出場。放送予定などを紹介する。

■日程・放送予定

※一部を除き4日間ライブ中継

4月21日（木）第1日

放送：BSスカパー、DAZN、ISPS HANDA YouTube Liveチャンネル

4月22日（金）第2日

放送：BSスカパー、DAZN、ISPS HANDA YouTube Liveチャンネル

4月23日（土）第3日

放送：BSスカパー（7:00-11:00）、DAZN、ISPS HANDA YouTube Liveチャンネル

4月24日（日）最終日

放送：BSスカパー、DAZN、ISPS HANDA YouTube Liveチャンネル

■見どころ

「ISPS HANDA 欧州・日本、とりあえず今年は日本トーナメント！ 2022」は、賞金総額1億300万円・優勝賞金2000万円。PGM石岡ゴルフクラブ（茨城県小美玉市）で、4月21日から24日まで行われる。

大会ホストとなる昨季の賞金王チャン・キム（国際スポーツ振興協会）は、予選ラウンドで2018・2019年賞金王の今平周吾（ダイヤ）、2017年賞金王の宮里優作（フリー）と同組。そのほかTokyo2020日本代表の星野陸也（興和）、ツアー連勝を狙う比嘉一貴（フリー）、石川遼（CASIO）らがしのぎを削る。今季国内開催3戦目となる今大会を制するのはどの選手か。

大会公式サイト／JGTO公式サイト