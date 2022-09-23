【サッカー】国際親善試合："パリ2024世代"のU-21日本代表はU-21スイス代表に敗戦

パリ2024出場を目指すU-21日本代表は9月22日、スペイン・マルベージャで国際親善試合を行った。
日本は立ち上がりの9分にコーナーキックから先制を許すが、15分に斉藤光毅からパスを受けた細谷真大の得点で試合を振り出しに戻す。前半を1‐1で終えると、日本は後半から選手を大幅に交代。だが、後半開始直後の48分にブラッドレイ・フィンクの勝ち越しゴールを許した。
試合はそのまま終了し、スイスに1-2で敗戦。欧州遠征中の日本は、26日にU-21イタリア代表と対戦する。
■U-21日本代表メンバー
GK
- 小久保 玲央ブライアン（SLベンフィカ／ポルトガル）
- 佐々木 雅士（柏レイソル）
- 鈴木 彩艶（浦和レッズ）
DF
- 西尾 隆矢（セレッソ大阪）
- 木村 誠二（FC東京）
- 加藤 聖（V・ファーレン長崎）
- 馬場 晴也（東京ヴェルディ）
- 半田 陸（モンテディオ山形）
- 畑 大雅（湘南ベルマーレ）
- 鈴木 海音（栃木SC）
- 大畑 歩夢（浦和レッズ）
MF
- 本田 風智（サガン鳥栖）
- 松岡 大起（清水エスパルス）
- 佐藤 恵允（明治大）
- 川﨑 颯太（京都サンガF.C.）
- 斉藤 光毅（スパルタ・ロッテルダム／オランダ）
- 鈴木 唯人（清水エスパルス）
- 藤田 譲瑠チマ（横浜Ｆ・マリノス）
- 田中 聡（KVコルトレイク／ベルギー）
- 山田 楓喜（京都サンガF.C.）
FW
- 木村 勇大（関西学院大）
- 藤尾 翔太（徳島ヴォルティス）
- 細谷 真大（柏レイソル）