【サッカー】ルヴァンカップGS第4節：C大阪は鹿島に敗れ突破は次節以降に持ち越し、D組は湘南が首位キープ

2022JリーグYBCルヴァンカップのグループステージ（GS）第4節が4月13日に各会場で行われた。Aグループでは鹿島アントラーズがセレッソ大阪に3-1で白星。C大阪は4連勝とはならず、突破は次節以降にお預けとなった。もう1試合では、ガンバ大阪が大分トリニータを2-0で下した。

Bグループ首位のサンフレッチェ広島は、名古屋グランパスに2-1で勝利。徳島ヴォルティスは清水エスパルスを破り、名古屋と同率3位に浮上した。

Cグループは消化が1試合少ない京都サンガF.C.が勝点7で首位。Dグループでは湘南ベルマーレがFC東京を下し、首位を守っている。

ルヴァンカップGS第4節・結果

■2022ルヴァンカップGS順位表（4月13日）

Aグループ

1.セレッソ大阪（9）

2.鹿島アントラーズ（7）

3.ガンバ大阪（4）

4.大分トリニータ（2）

Bグループ

1.サンフレッチェ広島（9）

2.清水エスパルス（5）

3.名古屋グランパス（4）

3.徳島ヴォルティス（4）

Cグループ

1.京都サンガF.C.（7）

2.柏レイソル（5）

3.北海道コンサドーレ札幌（4）

4.サガン鳥栖（2）

Dグループ

1.湘南ベルマーレ（9）

2.アビスパ福岡（6）

3.FC東京（4）

3.ジュビロ磐田（4）

※カッコ内の数字は勝点