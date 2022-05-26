【5月28日開幕】BリーグFINALSの放送予定｜琉球ゴールデンキングスと宇都宮ブレックスが激突

Bリーグ（ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ）の年間王者を決める「日本生命 B.LEAGUE FINALS 2021-22」が5月28日、東京体育館（東京都渋谷区）で開幕。今季は琉球ゴールデンキングスと宇都宮ブレックスが激突。ここでは放送予定を紹介する。
■Bリーグファイナルの試合日程
- GAME1：5月28日（土）12:00 TIP OFF
- GAME2：5月29日（日）16:05 TIP OFF
- GAME3：5月31日（火）19:05 TIP OFF
※GAME2で優勝決定の場合、GAME3は実施しない
■Bリーグファイナルの放送予定
GAME1
- 地上波：日本テレビ（関東ローカル）
- BS/CS：NHK BS1、スカパー
- ネット：バスケットLIVE、Sportsnavi、Hulu、Amazon Prime Video
GAME2
- 地上波：NHK総合
- BS/CS：スカパー
- ネット：バスケットLIVE、Sportsnavi、Hulu、Amazon Prime Video
GAME3
- BS/CS：NHK BS1、スカパー
- ネット：バスケットLIVE、Sportsnavi、Hulu、Amazon Prime Video
■Bリーグファイナルの見どころ
今季ファイナルは、西地区1位の琉球ゴールデンキングスと、ワイルドカードでチャンピオンシップに進んだ東地区4位・宇都宮ブレックスが対戦。Bリーグのファイナルが東西対決となるのは今回が初めて。琉球は初のファイナル進出、昨季準優勝の宇都宮はBリーグ初年度以来5シーズンぶりの優勝を狙う。
両チームの特長は高いディフェンス力で、安定したパフォーマンスを発揮。ともにチャンピオンシップは無傷の4連勝。ロースコア決着が予想される中、両チームのポイントゲッター、琉球・今村佳太と宇都宮・比江島慎の出来が勝敗を分けることになりそうだ。
■2021-22シーズンB1順位表
東地区
- 千葉ジェッツ
- 川崎ブレイブサンダース
- アルバルク東京
- 宇都宮ブレックス
- 秋田ノーザンハピネッツ
- サンロッカーズ渋谷
- 群馬クレインサンダーズ
- 横浜ビー・コルセアーズ
- レバンガ北海道
- 茨城ロボッツ
- 新潟アルビレックスBB
西地区
- 琉球ゴールデンキングス
- 島根スサノオマジック
- 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
- シーホース三河
- 信州ブレイブウォリアーズ
- 広島ドラゴンフライズ
- 富山グラウジーズ
- 大阪エヴェッサ
- 京都ハンナリーズ
- 滋賀レイクスターズ
- 三遠ネオフェニックス
※太字がB.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2021-22進出
■B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2021-22 結果
準々決勝
琉球ゴールデンキングス vs.秋田ノーザンハピネッツ
- 第1戦：74-60
- 第2戦：77-56
島根スサノオマジック vs.アルバルク東京
- 第1戦：80-63
- 第2戦：57-91
- 第3戦：80-62
川崎ブレイブサンダース vs.名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
- 第1戦：97-71
- 第2戦：85-70
千葉ジェッツ vs.宇都宮ブレックス
- 第1戦：70-81
- 第2戦：70-77
準決勝
琉球ゴールデンキングス vs.島根スサノオマジック
- 第1戦：94-85
- 第2戦：72-70
川崎ブレイブサンダース vs.宇都宮ブレックス
- 第1戦：70-83
- 第2戦：73-77