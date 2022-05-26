【5月28日開幕】BリーグFINALSの放送予定｜琉球ゴールデンキングスと宇都宮ブレックスが激突

Bリーグ（ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ）の年間王者を決める「日本生命 B.LEAGUE FINALS 2021-22」が5月28日、東京体育館（東京都渋谷区）で開幕。今季は琉球ゴールデンキングスと宇都宮ブレックスが激突。ここでは放送予定を紹介する。

■Bリーグファイナルの試合日程

GAME1：5月28日（土）12:00 TIP OFF

GAME2：5月29日（日）16:05 TIP OFF

GAME3：5月31日（火）19:05 TIP OFF

※GAME2で優勝決定の場合、GAME3は実施しない

■Bリーグファイナルの放送予定

GAME1

GAME2

GAME3

■Bリーグファイナルの見どころ

今季ファイナルは、西地区1位の琉球ゴールデンキングスと、ワイルドカードでチャンピオンシップに進んだ東地区4位・宇都宮ブレックスが対戦。Bリーグのファイナルが東西対決となるのは今回が初めて。琉球は初のファイナル進出、昨季準優勝の宇都宮はBリーグ初年度以来5シーズンぶりの優勝を狙う。

両チームの特長は高いディフェンス力で、安定したパフォーマンスを発揮。ともにチャンピオンシップは無傷の4連勝。ロースコア決着が予想される中、両チームのポイントゲッター、琉球・今村佳太と宇都宮・比江島慎の出来が勝敗を分けることになりそうだ。

■2021-22シーズンB1順位表

東地区

千葉ジェッツ 川崎ブレイブサンダース アルバルク東京 宇都宮ブレックス 秋田ノーザンハピネッツ サンロッカーズ渋谷 群馬クレインサンダーズ 横浜ビー・コルセアーズ レバンガ北海道 茨城ロボッツ 新潟アルビレックスBB

西地区

琉球ゴールデンキングス 島根スサノオマジック 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ シーホース三河 信州ブレイブウォリアーズ 広島ドラゴンフライズ 富山グラウジーズ 大阪エヴェッサ 京都ハンナリーズ 滋賀レイクスターズ 三遠ネオフェニックス

※太字がB.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2021-22進出

■B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2021-22 結果

準々決勝

琉球ゴールデンキングス vs.秋田ノーザンハピネッツ

第1戦：74-60

第2戦：77-56

島根スサノオマジック vs.アルバルク東京

第1戦：80-63

第2戦：57-91

第3戦：80-62

川崎ブレイブサンダース vs.名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

第1戦：97-71

第2戦：85-70

千葉ジェッツ vs.宇都宮ブレックス

第1戦：70-81

第2戦：70-77

準決勝

琉球ゴールデンキングス vs.島根スサノオマジック

第1戦：94-85

第2戦：72-70

川崎ブレイブサンダース vs.宇都宮ブレックス