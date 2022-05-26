【5月28日開幕】BリーグFINALSの放送予定｜琉球ゴールデンキングスと宇都宮ブレックスが激突

琉球が勝てば初優勝。宇都宮は初年度以来5シーズンぶり優勝となるか

文： オリンピックチャンネル編集部
バスケットボール
写真： Getty Images

Bリーグ（ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ）の年間王者を決める「日本生命 B.LEAGUE FINALS 2021-22」が5月28日、東京体育館（東京都渋谷区）で開幕。今季は琉球ゴールデンキングスと宇都宮ブレックスが激突。ここでは放送予定を紹介する。

■Bリーグファイナルの試合日程

  • GAME1：5月28日（土）12:00 TIP OFF
  • GAME2：5月29日（日）16:05 TIP OFF
  • GAME3：5月31日（火）19:05 TIP OFF

※GAME2で優勝決定の場合、GAME3は実施しない

■Bリーグファイナルの放送予定

GAME1

GAME2

GAME3

■Bリーグファイナルの見どころ

今季ファイナルは、西地区1位の琉球ゴールデンキングスと、ワイルドカードでチャンピオンシップに進んだ東地区4位・宇都宮ブレックスが対戦。Bリーグのファイナルが東西対決となるのは今回が初めて。琉球は初のファイナル進出、昨季準優勝の宇都宮はBリーグ初年度以来5シーズンぶりの優勝を狙う。

両チームの特長は高いディフェンス力で、安定したパフォーマンスを発揮。ともにチャンピオンシップは無傷の4連勝。ロースコア決着が予想される中、両チームのポイントゲッター、琉球・今村佳太と宇都宮・比江島慎の出来が勝敗を分けることになりそうだ。

■2021-22シーズンB1順位表

東地区

  1. 千葉ジェッツ
  2. 川崎ブレイブサンダース
  3. アルバルク東京
  4. 宇都宮ブレックス
  5. 秋田ノーザンハピネッツ
  6. サンロッカーズ渋谷
  7. 群馬クレインサンダーズ
  8. 横浜ビー・コルセアーズ
  9. レバンガ北海道
  10. 茨城ロボッツ
  11. 新潟アルビレックスBB

西地区

  1. 琉球ゴールデンキングス
  2. 島根スサノオマジック
  3. 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
  4. シーホース三河
  5. 信州ブレイブウォリアーズ
  6. 広島ドラゴンフライズ
  7. 富山グラウジーズ
  8. 大阪エヴェッサ
  9. 京都ハンナリーズ
  10. 滋賀レイクスターズ
  11. 三遠ネオフェニックス

太字がB.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2021-22進出

■B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2021-22 結果

準々決勝

琉球ゴールデンキングス vs.秋田ノーザンハピネッツ

  • 第1戦：74-60
  • 第2戦：77-56

島根スサノオマジック vs.アルバルク東京

  • 第1戦：80-63
  • 第2戦：57-91
  • 第3戦：80-62

川崎ブレイブサンダース vs.名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

  • 第1戦：97-71
  • 第2戦：85-70

千葉ジェッツ vs.宇都宮ブレックス

  • 第1戦：70-81
  • 第2戦：70-77

準決勝

琉球ゴールデンキングス vs.島根スサノオマジック

  • 第1戦：94-85
  • 第2戦：72-70

川崎ブレイブサンダース vs.宇都宮ブレックス

  • 第1戦：70-83
  • 第2戦：73-77

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