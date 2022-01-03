【陸上】箱根駅伝：青山学院大学が新記録で総合優勝…2位は順天堂大学、昨季総合Vの駒澤大学が3位

第98回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は1月3日、箱根・芦ノ湖駐車場（神奈川県足柄下郡）からの復路を実施。往路優勝の青山学院大学がトップを守り、10時間43分42秒の大会新記録で総合優勝を果たした。復路記録は5時間21分36秒で、こちらも大会記録を更新している。
総合2位は往路5位の順天堂大学。前回優勝の駒澤大学は3位だった。各チームの総合順位と記録、区間賞一覧は下記のとおり。
総合順位
- 青山学院大学：10時間43分42秒
- 順天堂大学：10時間54分33秒
- 駒澤大学：10時間54分57秒
- 東洋大学：10時間54分59秒
- 東京国際大学：10時間55分14秒
- 中央大学：10時間55分44秒
- 創価大学：10時間56分30秒
- 國學院大學：10時間57分10秒
- 帝京大学：10時間58分06秒
- 法政大学：10時間58分46秒
- 東海大学：10時間59分38秒
- 神奈川大学：11時間00分00秒
- 早稲田大学：11時間00分03秒
- 明治大学：11時間00分28秒
- 国士舘大学：11時間03分06秒
- 中央学院大学：11時間07分33秒
- 日本体育大学：11時間11分11秒
- 山梨学院大学：11時間11分21秒
- 駿河台大学：11時間13分42秒
- 専修大学：11時間15分09秒
関東学生連合：11時間00分25秒（参考記録）
区間賞一覧
- 1区 吉居 大和（中央大学／1時間00分40秒※）
- 2区 田澤 廉（駒澤大学 ／1時間06分13秒）
- 3区 丹所 健（東京国際大学／1時間00分55秒）
- 4区 嶋津 雄大（創価大学／1時間01分08秒）
- 5区 細谷 翔馬（帝京大学／1時間10分33秒）
- 6区 牧瀬 圭斗（順天堂大学／58分22秒）
- 7区 岸本 大紀（青山学院大学／1時間02分39秒）
- 8区 津田 将希（順天堂大学／1時間04分29秒）
- 9区 中村 唯翔（青山学院大学／1時間07分15秒※）
- 10区 中倉 啓敦（青山学院大学／1時間07分50秒※）
※新記録
公式サイト：第98回東京箱根間往復大学駅伝競走
記録速報：箱根駅伝｜日本テレビ