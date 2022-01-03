【陸上】箱根駅伝：青山学院大学が新記録で総合優勝…2位は順天堂大学、昨季総合Vの駒澤大学が3位

第98回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は1月3日、箱根・芦ノ湖駐車場（神奈川県足柄下郡）からの復路を実施。往路優勝の青山学院大学がトップを守り、10時間43分42秒の大会新記録で総合優勝を果たした。復路記録は5時間21分36秒で、こちらも大会記録を更新している。

総合2位は往路5位の順天堂大学。前回優勝の駒澤大学は3位だった。各チームの総合順位と記録、区間賞一覧は下記のとおり。

総合順位

青山学院大学：10時間43分42秒 順天堂大学：10時間54分33秒 駒澤大学：10時間54分57秒 東洋大学：10時間54分59秒 東京国際大学：10時間55分14秒 中央大学：10時間55分44秒 創価大学：10時間56分30秒 國學院大學：10時間57分10秒 帝京大学：10時間58分06秒 法政大学：10時間58分46秒 東海大学：10時間59分38秒 神奈川大学：11時間00分00秒 早稲田大学：11時間00分03秒 明治大学：11時間00分28秒 国士舘大学：11時間03分06秒 中央学院大学：11時間07分33秒 日本体育大学：11時間11分11秒 山梨学院大学：11時間11分21秒 駿河台大学：11時間13分42秒 専修大学：11時間15分09秒

関東学生連合：11時間00分25秒（参考記録）

区間賞一覧

1区 吉居 大和（中央大学／1時間00分40秒※）

2区 田澤 廉（駒澤大学 ／1時間06分13秒）

3区 丹所 健（東京国際大学／1時間00分55秒）

4区 嶋津 雄大（創価大学／1時間01分08秒）

5区 細谷 翔馬（帝京大学／1時間10分33秒）

6区 牧瀬 圭斗（順天堂大学／58分22秒）

7区 岸本 大紀（青山学院大学／1時間02分39秒）

8区 津田 将希（順天堂大学／1時間04分29秒）

9区 中村 唯翔（青山学院大学／1時間07分15秒※）

10区 中倉 啓敦（青山学院大学／1時間07分50秒※）

※新記録

公式サイト：第98回東京箱根間往復大学駅伝競走

記録速報：箱根駅伝｜日本テレビ