Road to Beijing: la squadra italiana di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi Invernali 2022

Pattinaggio di velocità femminile: un'azzurra a Pechino 2022

È formato da una sola atleta il contingente femminile italiano in partenza per i Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022.

Si tratta di Francesca Lollobrigida, reduce da un'ottima stagione tra Coppa del Mondo ed Europei, che proverà a riscattare l'amaro quarto posto di PyeongChang 2018 nella mass start. È lei la punta di diamante dell'intera spedizione azzurra.

Pattinaggio di velocità maschile: 6 gli uomini a Pechino 2022

Sono Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Jeffrey Rosanelli, David Bosa e Alessio Trentini le saette azzurre del pattinaggio di velocità a pista lunga per i colori azzurri. Le speranze maggiori sono per Ghiotto e per l'inseguimento a squadre, con il terzetto tricolore fresco di bronzo europeo.

Pattinaggio di velocità: i convocati dell'Italia a Pechino 2022

Questa la lista dei convocati per i Giochi Olimpici di Pechino 2022:

DAVIDE GHIOTTO

ANDREA GIOVANNINI

MICHELE MALFATTI

DAVID BOSA

JEFFREY ROSANELLI

ALESSIO TRENTINI

FRANCESCA LOLLOBRIGIDA

Sede: Oval nazionale di pattinaggio di velocità

(Orario cinese, +7 rispetto all'Italia)

5 febbraio

16:30 - 17:51 -- 3000m donne

6 febbraio

16:30 - 18:15 -- 5000m uomini

7 febbraio

16:30 - 17:50 -- 1500m donne

8 febbraio

18:30 - 19:50 -- 1500m uomini

10 febbraio

20:00 - 21:16 -- 5000m donne

11 febbraio

16:00 - 17:55 -- 10000m uomini

12 febbraio

16:00 - 16:23 -- Team pursuit donne - Quarti di finale

16:53 - 17:34 -- 500m uomini

13 febbraio

21:00 - 21:26 -- Team pursuit uomini - Quarti di finale

21:56 - 22:37 -- 500m donne

15 febbraio

14:30 - 14:42 -- Team pursuit donne - Semifinali

14:52 - 15:04 -- Team pursuit uomini - Semifinali

15:24 - 15:30 -- Team pursuit donne - Finale D

15:30 - 15:36 -- Team pursuit donne - Finale C

15:43 - 15:49 -- Team pursuit uomini - Finale D

15:49 - 15:55 -- Team pursuit uomini - Finale C

16:22 - 16:28 -- Team pursuit donne - Finale B

16:28 - 16:34 -- Team pursuit donne - Finale A

16:41 - 16:47 -- Team pursuit uomini - Finale B

16:47 - 16:53 -- Team pursuit uomini - Finale A

17 febbraio

16:30 - 17:42 -- 1000m donne

18 febbraio

16:30 - 17:40 -- 1000m uomini

19 febbraio

15:00 - 15:30 -- Mass start uomini - Semifinali

15:45 - 16:15 -- Mass start donne - Semifinali

16:30 - 16:45 -- Mass start uomini - Finale

17:00 - 17:15 -- Mass start donne - Finale

