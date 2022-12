Perchè il Brasile può entrare nella storia delle Olimpiadi e dei Mondiali di calcio nell'edizione di Qatar 2022

I Mondiali di calcio FIFA 2022 hanno già regalato record, sorprese e momenti storici, come quello in cui Cristiano Ronaldo, è diventato il primo giocatore in assoluto a segnare in cinque edizioni mondiali consecutive.

Poco più di un anno fa, un altro grande torneo di calcio ha avuto luogo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Il Brasile è stato incoronato Campione nel calcio maschile a Tokyo, replicando l'impresa di quattro anni prima, a Rio 2016. In Giappone, il Brasile ha potuto contare su alcuni degli stessi calciatori che in questi giorni sono scesi in campo in Qatar, come Dani Alves e Richarlison. Gli uomini con la casacca verdeoro, grazie a Qatar 2022, potrebbero entrare nella storia del calcio, unendosi al ristretto gruppo di paesi che hanno vinto l'oro Olimpico seguito dalla Coppa del Mondo.

In occasione di questa emozionante circorstanza, Olympics.com racconta le squadre che hanno trovato gloria sia alle Olimpiadi che ai Mondiali.

Nota: dato l'Inghilterra gareggia come Gran Bretagna ai Giochi Olimpici, non sarà inclusa in questo elenco.