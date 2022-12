Passare subito in vantaggio, soprattutto in partite importanti come quelle della Coppa del mondo FIFA, è un momento spesso provvidenziale per una squadra, dato che diventa un fattore decisivo per il ritmo della partita. Va da sè che segnare a pochi secondi dal fischio di inizio è qualcosa che aggiunge dramma e impatto alla situazione precedentemente descritta. Nel corso delle edizioni dei Mondiali di calcio, i tifosi hanno assistito a gol clamorosi passati direttamente negli annali del torneo. L'ex calciatore turco Hakan Sukur detiene il record del gol più veloce della Coppa del Mondo FIFA, grazie alla sua rete letale all'11° secondo contro la Corea del Sud, nella Coppa del mondo 2002. Scopri la top 10 dei gol più veloci realizzati al Mondiale. I gol più veloci dei Mondiali di calcio

Classifica Giocatore (Nazionale) Tempo Squadra rivale Edizione dei Mondiali 1 Hakan Sukur (Turchia) 11 secondi Repubblica di Corea Giappone e Corea del Sud 2002 2 Vaclav Masek (Repubblica Ceca) 16 secondi Messico Cile 1962 3 Ernst Lehner (Germania) 24 secondi Austria Italia 1934 4 Bryan Robson (Inghilterra) 27 secondi Francia Spagna 1982 5 Clint Dempsey (USA) 30 secondi Ghana Brasile 2014 6 Emile Veinante (Francia) 35 secondi Belgio Francia 1938 7 Arne Nyberg (Sweden) 35 secondi Ungheria Francia 1938 8 Bernard Lacombe (France) 37 secondi Italia Argentina 1978 9 Florian Albert (Hungary) 50 secondi Bulgaria Cile 1962 10 Adalbert Desu (Romania) 50 secondi Peru Uruguay 1930

1. Hakan Sukur (Turchia) - 11'' vs Corea del Sud nel Mondiale del 2002 Il terzo posto della Turchia alla Coppa del mondo FIFA 2002, ospitata da Giappone e Corea del Sud, è stato uno dei momenti più memorabili dell'edizione. Il capitano Hakan Sukur, all'epoca 31enne, guidò la Turchia dalla prima linea ma non riuscì a segnare nelle prime sei partite, compresa la sconfitta in semifinale contro i Campioni in carica del Brasile. Tuttavia, nella partita valevole per il terzo posto, contro i padroni di casa della Corea del Sud al Daegu World Cup Stadium, l'ex attaccante dell'Inter trovava il modo per ritagliarsi un posto d'onore nella storia del calcio. Hakan Sukur ha segnato il gol d'apertura della partita 11 secondi dopo il calcio d'inizio, registrando il gol più veloce nella storia della Coppa del mondo, impreziosendo la sua prestazione incredibile con i due assist per la vittoria della Turchia per 3-2.

