L'Italia del curling sogna in grande nel doppio misto: conto alla rovescia per la semifinale

Curling, Olimpiadi Pechino 2022: Italia stellare contro Norvegia e Repubblica Ceca

Nove vittorie su nove. Questo l'impressionante score del doppio misto italiano di curling che sta facendo sognare un Paese intero.

Amos Mosaner, classe 1999, e Stefania Constantini, classe 1995, hanno finora saputo mettere in fila avversari sulla carta più quotati.

Dopo il combattuto incontro delle scorse ore con i maestri canadesi, vinto all'extra end per 7-8, la corazzata Mosaner-Constantini ha terminato il round robin a punteggio pieno, con 9 trionfi su 9 partite. Gli azzurri sono infatti primi nel girone già da ieri, dopo le vittorie numero 7 e 8 del torneo arrivate contro Cina e Svezia.

E sarà proprio contro contro la Svezia di Almida De Val e Oskar Eriksson l'appuntamento imperdibile di oggi, alle 13:05 ora italiana (20:05 ora cinese) per la semifinale dell'Italia di Amos Mosaner e Stefania Constantini. Gli svedesi sono stati battuti dagli azzuri 12-8 nel girone, un precedente che fa sognare una storica medaglia Olimpica.

L'altra semifinale sarà Norvegia-Gran Bretagna.

Curling, doppio misto Olimpico: un cammino da incorniciare per l'Italia

Nessuno si sarebbe potuto immaginare un'Italia così forte. Una squadra affiatata, sempre in grado di trovare una soluzione anche nei momenti apparentemente più critici e contro rivali più esperti. Per la nazionale azzurra si tratta infatti della prima partecipazione Olimpica assoluta nel doppio misto.

Non essendo qualificata la formazione femminile, Constantini è quindi l'unica donna presente a Pechino in rappresentanza del curling femminile. Mosaner proseguirà invece la rassegna anche con il gruppo maschile, che entrerà in scena a breve e con il quale aveva già registrato l'esperienza a cinque cerchi a PyeongChang 2018.

Gli azzurri hanno finora superato tutte le squadre partecipanti al torneo: Canada, Stati Uniti, Svizzera, Norvegia, Repubblica Ceca, Australia, Gran Bretagna, Repubblica Popolare Cinese e Svezia.

Le parole degli azzurri al termine della vittoria contro la Svezia nel girone

Stefania Constantini: "Penso che siamo una squadra forte, ma penso che ogni squadra qui lo sia. Volevamo davvero giocare al nostro meglio ed è quello che stiamo facendo. Anche Svezia, Canada e Gran Bretagna sono molto forti".

