Curling, doppio misto: cresce l'attesa per la finalissima dell'Italia contro la Norvegia

Curling: un'Italia schiacciasassi si gioca l'oro nel doppio misto

L'Italia del curling è nella storia. Il doppio misto formato da Amos Mosaner e Stefania Constantini domina per 8-1 contro la Svezia e stacca il pass per la finalissima per l'oro, in previsione domani, 8 febbraio, alle 13.05 ora italiana contro la Norvegia. Una vittoria senza storia, con gli azzurri capaci di rubare 4 mani consecutive ai propri avversari, compresa una in situazione di power play.

L'ottavo e ultimo end non è stato nemmeno disputato, con il risultato ormai del tutto compromesso per gli scandinavi.

Prosegue quindi il cammino immacolato alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022.

La finale per il bronzo sarà tra Svezia e Gran Bretagna.

Le parole degli azzurri dopo la vittoria contro la Svezia

Stefania Constantini: "Ci sentiamo così felici e siamo davvero orgogliosi di noi stessi. Ce ne siamo resi conto quando abbiamo visto le nostre famiglie in TV e ci siamo messi a piangere. È stato un momento magico. Davvero, è un sogno".

Amos Mosaner: "È incredibile, non mi sarei mai aspettato di giocare la finale delle Olimpiadi, specialmente nel 2022. Ma ce l'abbiamo fatta e domani cercheremo di dare tutto sul ghiaccio e di portare a casa la medaglia d'oro".

Curling, Olimpiadi Pechino 2022: il percorso da record nel round robin

Nove vittorie su nove. Questo l'impressionante score del doppio misto italiano di curling nel corso del round robin.

Amos Mosaner, classe 1999, e Stefania Constantini, classe 1995, hanno saputo nell'occasione mettere in fila avversari sulla carta più quotati.

Dopo il combattuto incontro con i maestri canadesi, vinto all'extra end per 8-7, la corazzata tricolore ha terminato la prima fase a punteggio pieno eliminando dalla contesa proprio i favoriti nordamericani.

Contro la Svezia in semifinale è arrivato il decimo sigillo consecutivo in una kermesse indimenticabile.

Curling, doppio misto Olimpico: un cammino da sogno per l'Italia

Nessuno si sarebbe potuto immaginare un'Italia così forte. Una squadra affiatata, sempre in grado di trovare una soluzione anche nei momenti apparentemente più critici e contro rivali più esperti. Per la nazionale azzurra si tratta infatti della prima partecipazione Olimpica assoluta nel doppio misto.

Non essendo qualificata la formazione femminile, Constantini è quindi l'unica donna presente a Pechino in rappresentanza del curling femminile. Mosaner proseguirà invece la rassegna anche con il gruppo maschile, che entrerà in scena a breve e con il quale aveva già registrato l'esperienza a cinque cerchi a PyeongChang 2018.

Gli azzurri hanno quindi ottenuto almeno una vittoria contro tutte le squadre partecipanti al torneo: Canada, Stati Uniti, Svizzera, Norvegia, Repubblica Ceca, Australia, Gran Bretagna, Repubblica Popolare Cinese e Svezia.

