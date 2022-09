Campionato del mondo di ginnastica ritmica Sofia 2022: quando inizia e come vedere in azione Raffaeli, Baldassarri e Le Farfalle per le qualificazioni di Parigi 2024

I Campionati mondiali di ginnastica ritmica 2022 a Sofia, in Bulgaria, vedranno l'assegnazione dei primi posti di qualificazione per i Giochi di Parigi 2024, con le vincitrici delle medaglie individuali e di gruppo all-around che avranno la possibilità di guadagnare una quota per i rispettivi comitati Olimpici nazionali.

In palio ci saranno anche le medaglie d'oro, argento e bronzo nelle competizioni all-around e negli attrezzi, sia individuali che di gruppo, oltre a una gara generale a squadre.

Con l'inizio delle gare fissato per mercoledì 14 settembre, ecco il programma, le stelle da tenere d'occhio e come seguire in livestream l'evento di qualificazione di Parigi 2024, anche su Olympic Channel tramite Olympics.com (vedi sotto).

LEGGI ANCHE: Sofia Raffaeli, nuova Campionessa del mondo nell'all around individuale di Sofia 2022: regala il primo oro di sempre all'Italia nel concorso generale e il pass Olimpico

LEGGI ANCHE: Sofia regina di Sofia: Raffaeli è Campionessa iridata alla palla e al cerchio ai Mondiali di ginnastica ritmica 2022

Le stelle da tenere d'occhio ai Mondiali di ginnastica ritmica - Sofia 2022

La battaglia per l'oro all-around sarà probabilmente una contesa a tre tra l'israeliana Daria Atamanov, la bulgara Boryana Kaleyn e l'azzurra Sofia Raffaeli,. Le prime due si sono classificate rispettivamente prima e seconda ai Campionati europei di giugno. Raffaeli invece, potrebbe voler riscattare l'amaro quarto posto continentale, facendo valere quanto dimostrato in Coppa del mondo ad Atene.

Atamanov è alla sua prima stagione da senior e ha avuto un'annata di grande successo: al suo debutto stagionale si è classificata seconda alla Coppa del Mondo di Atene e quarta alla Coppa del Mondo di Baku. La sua campagna ai Campionati europei ha incluso gli argenti nel cerchio, nel nastro e nelle clavette, oltre all'oro all-around. Atamanov raccoglie il testimone dalla collega israeliana Linoy Ashram, ritiratasi ad aprile scorso dopo aver vinto l'oro all-around ai Giochi di Tokyo 2020.

Per Kaleyn, quinta a Tokyo 2020 e quarta ai Mondiali del 2021, la stagione ha visto molti trionfi, tra cui l'oro all-around alla Coppa del mondo di Sofia e gli ori individuali agli Europei e ai World Games.

La formica atomica italiana, Sofia Raffaeli, è anche lei reduce da un'annata straordinaria: nell'ultima apparizione internazionale, l'Europeo di Tel Aviv, è diventata la prima italiana a salire su un podio individuale, vincendo addirittura due ori (clavette e cerchio) e un argento (palla).

Con la Russia e la Bielorussia non ammesse alla competizione, qualunque sia la vincitrice sarà a prescindere un evento storico, dal momento che nessuna atleta non russa ha vinto l'oro all-around in questa manifestazione da quando l'ucraina Anna Bessonova vinse il titolo nel 2007.

LEGGI ANCHE: Tris-Sofia: Raffaeli è Campionessa del mondo al nastro e bronzo alle clavette a Sofia 2022

Nella competizione per gruppi, le medaglie europee del 2022, Israele, Italia e Azerbaigian, saranno le favorite per il podio a Sofia, insieme alla Bulgaria, che ha vinto l'oro Olimpico nel 2021.

Le squadre russe hanno vinto gli ultimi cinque titoli all-around per gruppi.

LEGGI ANCHE: Sofia Raffaeli: i passi da gigante della "Formica Atomica" nel mondo della ginnastica ritmica

Sofia 2022 · Campionati mondiali di ginnastica ritmica: programma

Mercoledì 14 settembre

9:30-19:10 - Qualificazioni individuali (cerchio e palla)

21:00-22:22 - Finali individuali di attrezzo (cerchio e palla)

Giovedì 15 settembre

09:30-19:13 - Qualificazione individuale (clavette e nastro)

21:00-22:22 - Finali individuali di attrezzo (clavette e nastro)

Venerdì 16 settembre

14:30-19:00 - Finale all-around di gruppo

Sabato 17 settembre

14:45-17:00 - Finale individuale all-around (Gruppo B, ranking 10-18)

17:15-19:30 - Finale individuale all-around (Gruppo A, ranking 1-9)

Domenica 18 settembre

15:03-16:30 - Finale attrezzi di gruppo (5 cerchi, 3 nastri + 2 palle)

LEGGI ANCHE: Obiettivo Parigi 2024: il sistema di qualificazione della ginnastica ritmica per i prossimi Giochi Olimpici.

Come vedere i Campionati mondiali di ginnastica ritmica 2022 - Sofia, Bulgaria

I Campionati del Mondo di Ginnastica Ritmica saranno trasmessi in televisione in tutto il mondo e saranno disponibili anche in livestreaming digitale.

In alcune zone i fan potranno guardare la competizione gratuitamente su Olympic Channel, su Olympics.com e sulle applicazioni ufficiali dei Giochi Olimpici per dispositivi mobili e connessi (si applicano restrizioni territoriali).

Ci sarà anche una copertura sul canale YouTube della FIG.

Per maggiori dettagli sulla copertura televisiva e su come vedere le ginnaste qualificate per le Olimpiadi di Parigi 2024 nella propria regione, visitare il sito web della Federazione Internazionale di Ginnastica (FIG).

LEGGI ANCHE: Le Farfalle-guerriere sulla vetta mondiale di specialità: oro nei 5 cerchi e argento nelle palle e nastri