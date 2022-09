Tris-Sofia: Raffaeli è Campionessa del mondo al nastro e bronzo alle clavette a Sofia 2022

Sofia Raffaeli ha continuato a fare la storia giovedì, 15 settembre, durante la seconda giornata delle finali individuali di attrezzo ai Campionati mondiali di ginnastica ritmica di Sofia, in Bulgaria, vincendo ancora due medaglie iridate, di cui una d'oro al nastro.

Presso l'Armeec Arena la serata è iniziata con la finale delle clavette, il cui gradino più alto del podio se lo è preso la tedesca Darja Varfolomeev - anche lei da record per aver conquistato la prima medaglia d'oro per sè e per la Germania, con il punteggio di 33.550.

La migliore qualificata della manifestazione, la bulgara Stiliana Nikolova, si è scrollata di dosso un errore iniziale in cui ha fatto cadere entrambe le clavette, riuscendo a ottenere un punteggio di 32.600, che le è valso l'argento.

L'azzurra delle Fiamme Oro non è stata impeccabile: ha commesso diverse sbavature, due perdite delle clavette, e si è dovuta "accontentare" del bronzo, con 31.850.

AGGIORNAMENTO: Sofia Raffaeli, nuova Campionessa del mondo nell'all around individuale di Sofia 2022: regala il primo oro di sempre all'Italia nel concorso generale e il pass Olimpico

Sul podio in 4 finali su 4: Raffaeli mattatrice del Mondiale di ginnastica ritmica 2022

Imperfezioni ed errori che sono diventati un ricordo lontano appena mezz'ora dopo, quando la fuoriclasse marchigiana ha conquistato il suo terzo oro mondiale nella finale al nastro: il suo punteggio di 32.650 è stato di 0.800 migliore del 31.850 di Nikolova.

La slovena Ekaterina Vedeneeva ha ottenuto un 29.900 che le ha messo al collo il bronzo, la prima medaglia di sempre per la sua nazione ai Mondiali di ritmica.

I primi pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 saranno in palio venerdì 16 settembre, quando sarà determinato il titolo all-around nei gruppi, con le vincitrici che staccheranno il biglietto per i loro Comitati Olimpici Nazionali.

La competizione continuerà sabato 17 settembre con altri tre posti in palio nella finale individuale all-around.

Le finali degli esercizi di gruppo saranno al centro della scena nell'ultima giornata di gare, domenica 18 settembre.

LEGGI ANCHE: Alessia Maurelli e Le Farfalle guerriere: "Io, capitana di una squadra con Maradona e Baggio"

Risultati e podio finale specialità clavette · Mondiali ginnastica ritmica 2022

Daria Varfolomeev - GER 33.550 Stiliana Nikolova - BUL 32.600 Sofia Raffaeli - ITA 31.850

Risultati e podio finale specialità nastro · Mondiali ginnastica ritmica 2022

Sofia Raffaeli - ITA 32.650 Stiliana Nikolova - BUL 31.850 Ekaterina Vedeneeva - SLO 29.900

LEGGI ANCHE: Sofia regina di Sofia: Raffaeli è Campionessa iridata alla palla e al cerchio ai Mondiali di ginnastica ritmica 2022

LEGGI ANCHE: Obiettivo Parigi 2024: il sistema di qualificazione della ginnastica ritmica per i prossimi Giochi Olimpici.

Sofia 2022 · Campionati mondiali di ginnastica ritmica: programma

Mercoledì 14 settembre

9:30-19:10 - Qualificazioni individuali (cerchio e palla)

21:00-22:22 - Finali individuali di attrezzo (cerchio e palla)

Giovedì 15 settembre

09:30-19:13 - Qualificazione individuale (clavette e nastro)

21:00-22:22 - Finali individuali di attrezzo (clavette e nastro)

Venerdì 16 settembre

14:30-19:00 - Gara all-around di gruppo

Sabato 17 settembre

14:45-17:00 - Finale individuale all-around (Gruppo B, grado 10-18)

17:15-19:30 - Finale individuale all-around (Gruppo A, rank 1-9)

Domenica 18 settembre

15:03-16:30 - Finale dell'apparato di gruppo (5 cerchi, 3 nastri + 2 palle)

LEGGI ANCHE: Le Farfalle-guerriere sulla vetta mondiale di specialità: oro nei 5 cerchi e argento nelle palle e nastri

Come vedere i Campionati mondiali di ginnastica ritmica 2022 - Sofia, Bulgaria

I Campionati del Mondo di Ginnastica Ritmica saranno trasmessi in televisione in tutto il mondo e saranno disponibili anche in livestreaming digitale.

In alcune zone i fan potranno guardare la competizione gratuitamente su Olympic Channel, su Olympics.com e sulle applicazioni ufficiali dei Giochi Olimpici per dispositivi mobili e connessi (si applicano restrizioni territoriali).

Ci sarà anche una copertura sul canale YouTube della FIG.

Per maggiori dettagli sulla copertura televisiva e su come vedere le ginnaste qualificate per le Olimpiadi di Parigi 2024 nella propria regione, visitare il sito web della Federazione Internazionale di Ginnastica (FIG).

LEGGI ANCHE: Sofia Raffaeli: i passi da gigante della "Formica Atomica" nel mondo della ginnastica ritmica