Sofia regina di Sofia: Raffaeli è Campionessa iridata alla palla e al cerchio ai Mondiali di ginnastica ritmica 2022

14 settembre 2022. Sofia Raffaeli è oro al quadrato e fa la storia della ginnastica azzurra in ben due finali attrezzo.

Nella giornata d'apertura dei Mondiali di ginnastica ritmica 2022 la ginnasta delle Fiamme Oro ha sbaragliato la concorrenza intestandosi le prime due medaglie d'oro individuali di specialità.

L'Armeec Arena di Sofia, in Bulgaria, ha fatto da testimone al trionfo magistrale dell'azzurra di Chiaravalle prima al cerchio, dove ha dominato con il punteggio di 34.850, e poi alla palla, attrezzo in cui ha surclassato le rivali (34.900) e con cui ha condiviso il podio con l'amica e compagna di squadra Milena Baldassari, che ha vinto il bronzo con il punteggio di 32.400.

Raffaeli, allieva della pluricampionessa italiana Julieta Cantaluppi, è la prima italiana di sempre a conquistare un oro iridato individuale nella ginnastica ritmica.

Dall'Europeo al Mondiale: oro nel cerchio per la finale d'esordio della Formica Atomica

Nella finale d'apertura del cerchio, Raffaeli è salita in pedana con l'asticella in pugno, facendo subito registrare un enorme 34.850, come prima atleta a esibirsi, migliorando di quasi due punti e mezzo il suo punteggio di qualificazione: 17.500 per le difficoltà, 8.750 nell’esecuzione, 8.600 per la parte artistica.

Inarrivabile per la medaglia d'argento, la bulgara Stiliana Nikolova, ultima in finale con 1.450 punti in meno. Il suo punteggio è stato di 33.400, mentre la tedesca Darja Varfolomeev ha ottenuto il bronzo con 32.150.

Ottava l'altra individualista azzurra, Milena Baldassarri con il complessivo 29.300.

Un podio ricco di traguardi storici: oltre a Raffaeli, prima italiana a conquistare un oro individuale ai Mondiali, anche la medaglia di Varfolomeev è la prima per la Germania unificata in una rassegna iridata.

La ginnasta delle Fiamme Oro firma inoltre un apoteosico epilogo stagionale nell'attrezzo del cerchio, dopo che agli Europei di Tel Aviv dello scorso giugno aveva conquistato l'oro continentale.

Risultati e podio finale specialità cerchio · Mondiali ginnastica ritmica 2022

Sofia Raffaeli - ITA 34.850 Stiliana Nikolova - BUL 33.400 Daria Varfolomeev - GER 32.150

Sofia Raffaeli piglia tutto: travolge con la palla e fa bis d'oro alla prima giornata dei Mondiali di ritmica 2022

Poco dopo l'esibizione nel cerchio, Raffaeli è salita in cattedra anche nella finale della palla.

Stavolta salita per ultima in pedana, ha ampiamente battuto il 34.100 di Varfolomeev, ottenendo il punteggio monstre di 34.900 che l'ha portata dritta alla medaglia d'oro: 17.600 per le difficoltà, 8.650 per l’esecuzione, 8.650 nella parte artistiica.

La tedesca si è quindi dovuta accontentare dell'argento, mentre il bronzo dell'azzurra Milena Baldassarri - con 32.400 - ha reso ancora più indimenticabile la serata per i colori azzurri.

All'inizio della giornata, due delle favorite dell'evento, l'israeliana Daria Atamanov e la bulgara Boryana Kaleyn, si sono ritirate dalla manifestazione per problemi fisici (non molto chiaro il ritiro di Atamanov, per febbre alta quello di Kaleyn), quando erano tra le atlete da battere grazie alla conquista, rispettivamente, del primo e del secondo posto nell'all-around ai Campionati europei di giugno.

Le gare proseguono nella giornata di domani, 15 settembre, con le finali apparatus di nastro e clavette, mentre venerdì 16 si svolgeranno le finali di gruppo all-around - unica prova presente anche ai Giochi - e i cui i primi tre posti si qualificheranno ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 .

Risultati e podio finale specialità palla · Mondiali ginnastica ritmica 2022

Sofia Raffaeli - ITA 34.900 Daria Varfolomeev - GER 34.100 Milena Baldassarri - ITA 32.400

Sofia 2022 · Campionati mondiali di ginnastica ritmica: programma

Mercoledì 14 settembre

9:30-19:10 - Qualificazioni individuali (cerchio e palla)

21:00-22:22 - Finali individuali di attrezzo (cerchio e palla)

Giovedì 15 settembre

09:30-19:13 - Qualificazione individuale (clavette e nastro)

21:00-22:22 - Finali individuali di attrezzo (clavette e nastro)

Venerdì 16 settembre

14:30-19:00 - Gara all-around di gruppo

Sabato 17 settembre

14:45-17:00 - Finale individuale all-around (Gruppo B, grado 10-18)

17:15-19:30 - Finale individuale all-around (Gruppo A, rank 1-9)

Domenica 18 settembre

15:03-16:30 - Finale dell'apparato di gruppo (5 cerchi, 3 nastri + 2 palle)

Come vedere i Campionati mondiali di ginnastica ritmica 2022 - Sofia, Bulgaria

I Campionati del Mondo di Ginnastica Ritmica saranno trasmessi in televisione in tutto il mondo e saranno disponibili anche in livestreaming digitale.

In alcune zone i fan potranno guardare la competizione gratuitamente su Olympic Channel, su Olympics.com e sulle applicazioni ufficiali dei Giochi Olimpici per dispositivi mobili e connessi (si applicano restrizioni territoriali).

Ci sarà anche una copertura sul canale YouTube della FIG.

Per maggiori dettagli sulla copertura televisiva e su come vedere le ginnaste qualificate per le Olimpiadi di Parigi 2024 nella propria regione, visitare il sito web della Federazione Internazionale di Ginnastica (FIG).