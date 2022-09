Immensa Raffaeli, è Campionessa del mondo nell'all around individuale di Sofia 2022: regala il primo oro di sempre all'Italia nel concorso generale e il pass Olimpico per Parigi 2024

Formica-Atomica-piglia-tutto. Il Mondiale di ginnastica ritmica 2022 delle individualiste si racchiude in un solo nome, quello del talento marchigiano di 19 anni: Sofia Raffaeli ha imposto una supremazia in pedana sin dalle finali attrezzo degli scorsi giorni (tre ori e un bronzo, sempre sul podio) per poi esplodere nel pomeriggio di oggi nell'all around, vincendo l'oro con il punteggio di 133.250.

Una performance in crescendo per la ginnasta di Chiaravalle, iniziata con le clavette in prima rotazione e il punteggio di 32.250. A conclusione della seconda, con il nastro, Raffaeli si posizionava terza (32.950), ma da quel momento cominciava l'escalation spettacolare dell'azzurra.

Con il cerchio agguantava il secondo posto - 33.800 - lasciando alla palla la carta decisiva, e a buon diritto: punteggio extraterrestre di 34.900 per un esercizio che, più che una routine, è stato una dichiarazione d'amore all'espressività, alle maestrie e all'eleganza. Ma soprattutto: una prova di nervi per essere salita in pedana dopo l'esibizione impressionante di Darja Varfolomeev, con cui la tedesca si metteva al comando della classifica.

Varfolomeev è stata una delle grandi rivelazioni della rassegna iridata bulgara, plurimedagliata anche lei nei giorni scorsi nelle finali apparatus e, da stasera, vice Campionessa mondiale all around, grazie al punteggio complessivo di 132.450.

A chiudere il podio, il 17enne prodigio di casa Stiliana Nikolova, che ha concluso con il totale di 128.800.

Tutte e tre le medagliate hanno conquistato un pass Olimpico ciascuna per i rispettivi comitati nazionali per Parigi 2024.

Grande torneo anche per Milena Baldassari, a 4.100 punti dal podio, che si è imposta nella top 5 mondiale in una finale che si è rivelata di altissimo livello, nonostante le assenze importanti di Daria Atamanov e Boryana Kaleyn.

Risultati e podio finale all-around individuale · Mondiali ginnastica ritmica 2022

Sofia Raffaeli - ITA 133.250 · PASS PARIGI 2024 NOC Darja Varfolomeev - GER 132.450 · PASS PARIGI 2024 NOC Stiliana Nikolova - BUL 128.800 · PASS PARIGI 2024 NOC

Sofia regina di Sofia, con vista Parigi 2024

"Significa molto, moltissimo perché questa medaglia è per l'Italia... per la mia famiglia, per i miei allenatori", ha detto Sofia Raffaeli, in zona mista: "Sono molto felice".

"Andare a Parigi è il mio sogno. Cercherò in questi due anni di lavorare per migliorarmi in modo da poter arrivare forte alle Olimpiadi e ai Mondiali del prossimo anno", ha proseguito la ginnasta azzurra.

Le tre medagliate hanno iniziato a staccarsi dal gruppo all'inizio della gara, allestendo la resa dei conti nell'ultima rotazione.

Esibendosi in pedana per ultima tra le contendenti, Raffaelli aveva bisogno di un punteggio migliore di 33.450 per il suo ultimo esercizio alla palla, e ha ottenuto un 34.250, il suo punteggio più alto della giornata, che le ha messo al collo l'oro.

"Credo che dopo la palla non avessi idea se avessi vinto o meno. Quando è arrivato il punteggio, ero troppo contenta", ha detto Raffaeli. "Sono molto emozionata per questa medaglia".

I punteggi individuali di Varfolomeev sono stati 32.850 al cerchio; 33.400 alla palla; 33.750 clavette e 32.450 al nastro, mentre Nikolova ha ottenuto 33.450, cerchio; 32.600, palla; 32.600, clavette e 30.150, nastro.

"Negli ultimi giorni ho ricevuto una tempesta di messaggi e di sostegno. I miei genitori mi hanno chiamato e mi hanno detto: 'Sei la nuova Campionessa del mondo nelle clavette, te ne rendi conto?... La verità è che ancora non lo so", ha detto Varfolomeev. "Oggi ho sentito la pressione perché sapevo che la posta in gioco era alta e il fatto che la Germania abbia un posto a Parigi è davvero fantastico".

Nikolova ha dichiarato: "Significa molto per me. Sono molto felice di aver raggiunto questo obiettivo".

Nella gara all around dei gruppi di venerdì 16 settembre, Bulgaria, Israele e Spagna hanno vinto rispettivamente l'oro, l'argento e il bronzo, staccando il biglietto per i Giochi di Parigi.

Le gare di Sofia si concluderanno domenica 18 settembre, con le finali attrezzo dei gruppi.

Sofia 2022 · Campionati mondiali di ginnastica ritmica: programma

Mercoledì 14 settembre

9:30-19:10 - Qualificazioni individuali (cerchio e palla)

21:00-22:22 - Finali individuali di attrezzo (cerchio e palla)

Giovedì 15 settembre

09:30-19:13 - Qualificazione individuale (clavette e nastro)

21:00-22:22 - Finali individuali di attrezzo (clavette e nastro)

Venerdì 16 settembre

14:30-19:00 - Gara all-around di gruppo

Sabato 17 settembre

14:45-17:00 - Finale individuale all-around (Gruppo B, grado 10-18)

17:15-19:30 - Finale individuale all-around (Gruppo A, rank 1-9)

Domenica 18 settembre

15:03-16:30 - Finale dell'apparato di gruppo (5 cerchi, 3 nastri + 2 palle)

Come vedere i Campionati mondiali di ginnastica ritmica 2022 - Sofia, Bulgaria

I Campionati del Mondo di Ginnastica Ritmica saranno trasmessi in televisione in tutto il mondo e saranno disponibili anche in livestreaming digitale.

In alcune zone i fan potranno guardare la competizione gratuitamente su Olympic Channel, su Olympics.com e sulle applicazioni ufficiali dei Giochi Olimpici per dispositivi mobili e connessi (si applicano restrizioni territoriali).

Ci sarà anche una copertura sul canale YouTube della FIG.

Per maggiori dettagli sulla copertura televisiva e su come vedere le ginnaste qualificate per le Olimpiadi di Parigi 2024 nella propria regione, visitare il sito web della Federazione Internazionale di Ginnastica (FIG).

