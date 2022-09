Le Farfalle-guerriere sulla vetta mondiale di specialità: oro nei 5 cerchi e argento nelle palle e nastri

Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Daniela Mogurean e Laura Paris, hanno spiegato coi fatti perchè si fanno chiamare Guerriere e, dopo l'amaro quarto posto nell'all-around di venerdì scorso, sono salite in pedana con due routine da urlo, che gli hanno fatto conquistare l'oro nei 5 cerchi e l'argento nei 3 nastri e 2 palle, le finali di specialità andate in scena domenica 18 settembre, all'Armeec Arena di Sofia, per i Campionati del mondo di ginnastica ritmica 2022.

La Bulgaria, padrona di casa, ha vinto l'oro nella finale dei nastri e palle, che ha chiuso il sipario sulla cinque giorni di rassegna iridata.

L'ultima giornata è stata infatti dedicata alle finali di gruppo degli attrezzi, e Le Farfalle d'Italia sono subito salite in cattedra grazie al loro esercizio ai cerchi sulle note di They Don't Care About Us di Micheal Jackson, con cui hanno schiantato la concorrenza grazie al punteggio monumentale di 34.950.

Ritornando sul podio a 5 cerchi: l'Italia vince l'oro mondiale nella prima finale attrezzo per gruppi

Archiviata la delusione della finale all around di venerdì scorso - la competizione che metteva in palio anche 3 pass Olimpici per Parigi 2024 e in cui Le Farfalle si sono classificate quarte - Capitan Maurelli e compagne hanno dato prova di grande competitività e la loro performance, nella prima finale specialità, è rimbombata nella Armeec Arena di Sofia come un pugno sul tavolo in una stanza vuota.

Impeccabili, grintose e di un'eleganza sopraffina, le ginnaste azzurre si sono messe al collo la medaglia d'oro esibendosi per prime e mettendo ai verbali una performance impressionante da 34.950 punti, in una gara che ha visto il podio completato dall'argento di Israele - un'altra grande prestazione con un punteggio di 34.050 - e il bronzo a uno dei gruppi rivelazione del torneo, la Spagna, autrice di una routine da 33.800 punti.

"La differenza più importante rispetto a due giorni fa è stata la nostra reazione in pedana, perché oggi abbiamo fatto due buone routine ed era il nostro obiettivo", hanno dichiarato le azzurre in zona mista dopo l'oro e l'argento.

Team Italia - Finale gruppi 3 nastri e 2 palle · Sofia 2022

Podio e risultati finale gruppi 5 cerchi · Mondiali ginnastica ritmica Sofia 2022

Italia 34.950 Israele 34.050 Spagna 33.800

Le padrone di casa vincono il titolo dei nastri e delle palle, argento mondiale per l'Italia de Le Farfalle della ritmica

Una finale ancora più elettrica quella dei 3 nastri e 2 palle, dove la Bulgaria si è rifatta del deludente ottavo posto nei cerchi, ribaltando la classifica della prima finale: sono le bulgare le nuove Campionesse mondiali della specialità mista, grazie a un esercizio da 33.300 punti, che ha scalzato l'Italia al secondo gradino del podio

"Le Olimpiadi sono il nostro obiettivo più grande", hanno dichiarato le bulgare, entusiaste, che venerdì hanno prenotato un biglietto di gruppo per Parigi 2024.

"Quando siamo salite sul primo gradino del podio e abbiamo cantato l'inno nazionale, venerdì e oggi, è stato molto bello. Non abbiamo pensato alle Olimpiadi, abbiamo solo cercato di eseguire le nostre routine nel modo migliore... e sono arrivate!".

Il punteggio di 31.450 è valso alle azzure l'argento, mentre il team delle azere ha chiuso il podio con 30.750. Per l'Azerbaigian si tratta della prima medaglia mondiale nella ritmica di gruppo.

Podio e risultati finale gruppi 3 nastri e due palle · Mondiali ginnastica ritmica Sofia 2022

Bulgaria 33.300 Italia 31.450 Azerbaigian 30.750

Italia prima nel medagliere assoluto dei Mondiali di ginnastica ritmica di Sofia 2022 con distacco

Le due medaglie della giornata conclusiva hanno portato il medagliere dell'Italia a quota cinque ori, che si aggiungono ai quattro titoli vinti dall'individualista Sofia Raffaeli.

Sommati ai due bronzi delle invidualiste (Raffaeli nelle clavette e Milena Baldassarri nella palla), la spedizione azzurra chiude il torneo in cima al medagliere finale, con otto metalli complessivi (5,1,2), davanti alla Bulgaria, 6, e alla Germania, 4.

Medagliere finale Campionato del mondo di ginnastica ritmica Sofia 2022 + Pass Olimpici per NOC

Italia 8 (5 ori, 1 argento, 2 bronzi) Bulgaria 6 (2,3,1) Germania 4 (1,2,1) Israele 2 (0, 2, 0) Spagna (0, 0, 2) Azerbaigian 1 (0, 0, 1) Slovenia 1 (0, 0, 1)

