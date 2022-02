Biathlon 7.5 km donne - bronzo Dorothea Wierer - highlights Olimpiadi Invernali Beijing 2022

Dorothea Wierer disputa una grande gara senza errori al poligono e si appende al collo un ottimo bronzo nella sprint femminile 7,5km. Per la punta di diamante del gruppo azzurro arriva la terza medaglia Olimpica della carriera, prima in una gara individuale. Un risultato importante, arrivato soprattutto grazie a una prestazione sontuosa al poligono. La 31 enne ha infatti completato la sessione di tiro in piedi in soli 21 secondi e 8 decimi. Nessuno come lei nella gara odierna. A trionfare è stata l'imprendibile norvegese Marte Olsbu Roeiseland, al secondo oro Olimpico in questa edizione, che rifila mezzo minuto alla svedese Elvira Oeberg, argento.

"Non sempre è facile gestire la pressione, è stata una gara bella, sono sempre stata lucida e non ho pensato a nulla nell’ultimo giro, quando sentivo che il risultato era a portata di mano. Gli allenatori a un certo punto hanno smesso di darmi informazioni, ho capito che stavo andando forte e sapevo di essere in lizza per la medaglia. L’ultimo giro è stato molto duro sotto il profilo fisico, mi sentivo le gambe stanche perché forse sono partita troppo veloce, ho dato tutta me stessa e ce l’ho fatta.Mi sono tolta un peso enorme", ha dichiarato dopo la gara la 31enne altoatesina.

