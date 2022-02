Short track staffetta mista - argento Italia - highlights Olimpiadi Invernali Beijing 2022

Arianna Fontana, Martina Valcepina, Andrea Cassinelli e Pietro Sighel (con Yuri Confortola e Arianna Valcepina frazionisti in semifinale) firmano una giornata indimenticabile per lo short track azzurro, conquistando la medaglia che, tral'altro, permette a Fontana di diventare la prima atleta tra uomini e donne a raggiungere le 9 medaglie Olimpiche: è la prima nella storia a cinque cerchi della disciplina.

Specialmente memorabile anche l'ultima frazione di Pietro Sighel, con cui il talento azzurro ha sfiorato il colpaccio tagliando il traguardo in ritardo di appena mezza lama sul suo avversario diretto (RPC), al termine di una rimonta sensazionale.

"Sapevamo di poter lottare per una medaglia, pur non avendo mai vinto una medaglia nella stagione di Coppa del Mondo. Questo argento significa molto. Il mio record di 9 medaglie? È fantastico. Iniziare così già alla prima gara è grandioso. Rimangono ancora alcune prove da qui in avanti e mi sento bene. Vedremo cosa succederà. Sfortunatamente non potrò festeggiare perché ci sono ancora diversi impegni, ma aspetteremo la fine degli eventi per festeggiare tutti insieme a 'Casa Italia'". Queste le parole di Arianna Fontana a Olympics.com.

