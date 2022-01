Sighel e Beijing 2022: i primi Giochi Invernali del genio azzurro dello short track

Pietro Sighel ha concluso in bellezza la stagione individuale di Coppa del Mondo di short track 2021/2022, con una zampata in extremis nell’ultimo evento valido per le qualificazioni Olimpiche di Beijing 2022: nella tappa di Dordrecht ha vinto il bronzo nei 500m, il modo migliore per spianare il cammino verso le prime Olimpiadi della sua carriera.