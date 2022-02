L'Italia è bronzo Olimpico a Beijing 2022 nella staffetta maschile di short track! Oro Canada, argento Corea del Sud

Short track, staffetta maschile: bronzo Italia!

Il quartetto azzurro formato da Pietro Sighel, Yuri Confortola, Tommaso Dotti e Andrea Cassinelli (con Luca Spechenhauser riserva) conquista il bronzo Olimpico al fotofinish ai danni della Russia, con Sighel abile a mettere il pattino davanti al proprio avversario ROC diretto un attimo prima del traguardo.

Un podio che la staffetta maschile, nemmeno qualificata a PyeongChang 2018, aspettava da Salt Lake City 2002.

Trionfano i canadesi Charles Hamelin, Steven Dubois, Jordan Pierre-Gilles e Pascal Dion. Dietro di loro i sudcoreani Lee Juneseo, Hwang Daeheon, Kwak Yoongy e Park Janghyuk.

LEGGI ANCHE: Momento Olimpico del 7 febbraio: Fontana è oro e raggiunge Stefania Belmondo a 10 medaglie.

LA CLASSIFICA DELLA STAFFETTA MASCHILE DI SHORT TRACK ALLE OLIMPIADI DI PECHINO 2022

1 - Canada 6:41.25

2 - Corea del Sud 6:41.69

3 - Italia (FF)

4 - ROC (FF)

5 - Repubblica Popolare Cinese 6:51.68

LEGGI ANCHE: Beijing 2022, staffetta mista short track: l'Italia d'argento, oro Repubblica Popolare Cinese. Fontana nella storia!

Le parole degli azzurri dopo la gara

Le dichiarazioni rilasciate ai microfoni Rai.

Yuri Confortola

È arrivata, è frutto di un lavoro di tanti anni. Ho fatto tante Olimpiadi senza raccogliere niente, in questo tutto è girato come doveva girare. Ci vuole anche fortuna, in questo caso ha premiato il lavoro di tutta la squadra e di tanta gente, va un grazie anche a tutti gli atleti che sono a casa e che hanno contribuito. Abbiamo fatto tanto lavoro sulla staffetta e servono persone per provare, spero che la prossima Olimpiade possa essere il loro momento.Ho ringraziato tutti perché c'è anche una riserva che ci ha visto vincere la medaglia e gli stiamo vicino, è anche merito suo. Penso sia brutto restar fuori, ma voglio ringraziare Luca Spechenhauser. Mi metto nei suoi panni e non è facile.

Tommaso Dotti

Sono contentissimo ho scaricato la mia emozione sul ghiaccio. Abbiamo fatto il massimo tutti, come dice Yuri noi facciamo la gara, ma tutto il lavoro che c'è dietro e tutte le persone che hanno contribuito a questa medaglia meritano un grande abbraccio e un grazie.

Andrea Cassinelli

È la seconda staffetta a medaglia, io a 28 anni sono alla prima Olimpiade, i sacrifici di una carriera sono stati ripagati. Grazie a tutti.

Pietro Sighel

Siamo super orgogliosi di quanto fatto, abbiamo lavorato. Non è un risultato a caso, abbiamo sempre dimostrato di avere le carte in regola. durante l'anno non siamo riusciti a realizzare il potenziale, lo abbiamo fatto in questa gara. Sono contentissimo di far parte di questa squadra, loro hanno passato anni difficili e hanno tenuto botta, io sono arrivato e ho trovato compagni ad un buon livello. Non dico di aver avuto la strada spianata, ma facilitata sì. Sono contento della medaglia perché gratifica gli anni tosti che hanno passato loro.

I RISULTATI DELLA FINALE B - VINCE L'UNGHERIA

Ungheria - 6:39.713 Olanda - 6:39.780 Giappone - 6:40.545

LEGGI ANCHE: 1000m donne Olimpici, Fontana cade e Schulting vince l'oro davanti a Choi e Desmet.