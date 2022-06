Zhoya, Happio, Lamote : ce qu’il faut retenir des Championnats de France d’athlétisme

Trente-huit titres nationaux ont été mis en jeu lors des Championnats de France d’athlétisme qui ont eu lieu au Stade Hélitas à Caen du 24 au 26 juin.

Si la course aux minima pour se qualifier aux Championnats du monde d’athlétisme prévus à Eugene du 15 au 24 juillet a été perturbée par les conditions météorologiques, le week-end a été marqué par plusieurs performances particulièrement spectaculaires.

Olympics.com vous propose de les revivre.

Sasha Zhoya, un premier titre chez les seniors

Sasha Zhoya a participé aux Championnats de France élite pour la première fois de sa carrière. Et il a parfaitement réussi ses débuts.

Le hurdleur de 20 ans a battu son record personnel sur des haies de 106 cm à deux reprises en moins de deux heures, réalisé les minima pour Eugene et décroché le titre national. Une journée pleine !

L’athlète né en Australie est passé sous les 13,30 s lors de ses deux courses normandes. Dès les séries, il a donné le ton avec un temps de 13,24 s. Sasha Zhoya a validé son ticket pour les Championnats du monde avec une course très propre techniquement. Il a remporté sa série avec plus d’une demi-seconde d’avance sur son premier poursuivant.

Et ce n’était que le début ! Dans une finale où il n’y avait pas Wilhem Belocian et Pascal Martinot-Lagarde, forfaits, ses principaux rivaux étaient Aurel Manga (2e), finaliste aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et Just Kwaou-Mathey (3e), troisième de la Diamond League de Paris.

Pas impressionné, Sasha Zhoya a pris le meilleur sur eux. Il a encore amélioré son record personnel avec un temps de 13,17 s, la meilleure performance européenne de l’année, avec une course moins propre mais plus engagée. Le champion du monde juniors a frappé fort pour sa première finale chez les seniors.

« Après avoir eu des petits soucis un peu partout en début de saison, c’était la première fois que je pouvais me donner presque à 100 %. Là, je me sens complètement libéré, c’est un vrai poids qui s’enlève de mes épaules » a réagi l'athlète du Clermont Auvergne Athlétisme qui ne faisait que sa quatrième sortie sur des haies de 106 cm.

Wilfried Happio, une agression et un record personnel

Wilfried Happio a connu une journée mouvementée ce samedi 25 juin aux Championnats de France d’athlétisme. Il a été sacré champion de France du 400 m haies après avoir réussi le sixième temps des séries et surtout après avoir été victime d’une agression à l’échauffement.

Le hurdleur de 23 ans a assuré sa place dans le top 8 national en remportant la première série avec un temps de 51,57 s. Il avait ensuite son bandeau abaissé au niveau de l’œil gauche pour tenir un pansement au moment de revenir sur la piste du stade Hélitas pour la finale.

Malgré ce handicap et la pluie qui tombait, l’athlète du Lille Métropole Athlétisme a couru sous les 49 secondes pour la première fois de sa carrière. Il a bouclé le tour de piste en 48,57 s pour réaliser la cinquième meilleure performance française de l'histoire. Ce chrono lui permet de se qualifier aux Championnats du monde, mais aussi d’intégrer le top 15 mondial de ce début de saison.

Ludvy Vaillant (2e) et Victor Coroller (3e) l'ont vu prendre les devants dans le dernier virage et n'ont pas réussi à le reprendre dans la dernière ligne droite. C’est son quatrième titre national consécutif mais celui-ci sera particulier tant il est placé sous le signe de la résilience.

« Je ne m’étendrai pas sur ce qu’il s’est passé. Ce que je peux dire, c’est qu’au départ, je me sentais comme à l’Insep, à la maison. J’ai refait ma musique, et voilà. Les sensations étaient bonnes, et je savais que derrière, Ludvy (Vaillant) et Victor (Coroller) allaient me pousser, que je ne pouvais me reposer sur mes acquis », a réagi celui qui a réalisé le nouveau record des Championnats de France.

Rénelle Lamote s'offre un record

Rénelle Lamote a été sacrée championne de France du 800 m femmes pour la sixième fois de sa carrière. Mais cette fois sa victoire s'accompagne d'un record des Championnats de France.

Elle a fait tomber la marque de Viviane Dorsile qui tenait depuis 30 ans. L'athlète de 28 ans est devenue la première femme à boucler le double tour de piste en moins d'1 min 59 s lors du rendez-vous national en plein air.

La représentante du Racing Multi Athlon a gagné sa finale en 1 min 58 s 71 pour devancer Agnes Raharolahy et Cynthia Anaïs. Elle a fait respecter la logique après avoir réalisé le meilleur temps des séries avec plus de deux secondes de mieux que sa première poursuivante. En finale, son avance sur la concurrence n'était plus aussi importante car Agnes Raharolahy est passée sous les deux minutes pour la première fois de sa carrière.

« C’est un record que je regardais depuis longtemps, mais qui n’avait jamais été un objectif. J’ai vu que ça passait vite au 600, les filles nous ont emmenées, donc go, j’y suis allée », a réagi la demi-fondeuse qui s'est réjouie de la progression de la concurrence.

Même si ce n'est pas un record personnel, la demi-finaliste peut prendre confiance avant les Championnats du monde avec une telle performance. Elle reste sur trois finales en moins de 1 min 59, sa meilleure série. Rénelle Lamote est plus régulière que jamais et a conforté son statut de meilleure performeuse européenne de l'année. De bonne augure avant l'été...

Les champions de France d’athlétisme 2022

Hommes

100 m : Mouhamadou Fall

200 m : Meba-Mickael Zeze

400 m : Thomas Jordier

800 m : Benjamin Robert

1 500 m : Azeddine Habz

5 000 m : Hugo Hay

110 m haies : Sasha Zhoya

400 m haies : Wilfried Happio

3 000 m steeple : Mehdi Belhadj

10 000 m marche : Gabriel Bordier

Saut en hauteur : Nathan Ismar

Saut à la perche : Thibaut Collet

Saut en longueur : Jules Pommery

Triple saut : Enzo Hodebar

Lancer du poids : Frédéric Dagée

Lancer du disque : Lolassonn Djouhan

Lancer du marteau : Quentin Bigot

Lancer du javelot : Felise Vahai Sosaia

Décathlon : Baptiste Thiery

Femmes