Ce qu’il faut savoir de la reprise de Diamond League à Doha, le 13 mai

La saison en extérieur peut enfin démarrer !

Comme la saison passée, la Diamond League reprend à Doha, au Qatar, pour la première épreuve du plus prestigieux circuit international d’athlétisme.

Le 13 mai, certains des meilleurs athlètes du monde, dont des champions olympiques de Tokyo 2020, se mesureront au Qatar SC Stadium. Renaud Lavillenie, Cyréna Samba-Mayela, Soufiane el-Bakkali et Kendra Harrison feront partie des stars présentes ce vendredi.

Ils se mesureront à la fois face à leurs adversaires, mais aussi face à eux-même afin de situer leur niveau de préparation, avant les Championnats du monde d’Eugene (USA), du 15 au 24 juillet.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la Diamond League de Doha.

Le top des athlètes à la Diamond League de Doha

Après avoir arrêté sa saison en salle début mars, Renaud Lavillenie fera sa rentrée estivale lors du concours de saut à la perche du meeting de Doha. Le champion olympique de Londres 2012 sera aux côtés de son frère Valentin, mais également du champion olympique de Tokyo 2020 et recordman du monde Armand Duplantis (SWE), qui a effacé 6,20 m au meeting indoor de Belgrade en mars dernier.

Du côté du 100 m haies (femmes), la championne du monde 2022 de l’épreuve en salle (60 m haies) Cyréna Samba-Mayela sera présente sur la ligne de départ. À 21 ans, elle a remporté son premier titre en grand championnat, et aura l’occasion de concrétiser ses bonnes performances en salle lors d’une compétition plein-air. Son record personnel est de 12,73 s, et elle partagera la ligne de départ avec la vice-championne olympique Kendra Harrison (USA, meilleure performance en 12,20 s) et la médaillée de bronze de Tokyo 2020 Megan Tapper (JAM, meilleure performance en 12,53 s).

Le 200 m hommes sera également l’une des épreuves à suivre, avec le champion olympique canadien Andre De Grasse et le médaille de bronze Noah Lyles (USA).

« Remporter l’or à Tokyo 2020 m’a procuré la confiance nécéssaire pour être en mesure de remporter des championnats cet été, et j’ai hâte de lancer ma saison à Doha avec l’objectif des [Mondiaux] d’Eugene », a déclaré De Grasse.

Le champion olympique du 400 m haies Karsten Warholm (NOR) ne sera pas présent à Doha, mais son dauphin Rai Benjamin ainsi que le médaillé de bronze Alison Dos Santos (BRA) seront bien au départ, au côté de la star locale Abderrahaman Samba, cinquième à Tokyo.

Une autre star locale animera la soirée : Mutaz Essa Barshim. Le sauteur en hauteur, double champion du monde (2017, 2021) a remporté le seul titre qui lui manquait à Tokyo 2020 : l’or olympique. Il a partagé sa médaille d’or avec l’Italien Gianmarco Tamberi, tous deux avec un meilleur saut à 2,37 m. C’était l’une des plus belles images des derniers Jeux Olympiques.

Enfin, le 3 000 m steeple conclura le meeting qatarien, avec le champion olympique marocain Soufiane el-Bakkali. Médaillé de bronze aux Mondiaux 2019, également à Doha, et d’argent en 2017, l’athlète de 26 ans avait réalisé une course parfaite au Japon pour s’adjuger le titre olympique, en 8 min 8 s 90. Il devenait ainsi le premier médaillé d’or sur 3 000 m steeple non-kenyan depuis le Polonais Bronisław Malinowski, titré en 1980.

Sur quelle chaîne regarder la Diamond League de Doha 2022

En France, tous les meetings de la Diamond League seront diffusés sur La Chaîne l’Équipe, ainsi que sur la plateforme de streaming Sportall.

Programme de la Diamond League de Doha

18h10 : Saut à la perche Hommes

18h23 : Triple saut Femmes

18h25 : Lancer de poids Femmes

19h04 : 400 m Femmes

18h15 : Saut en hauteur Hommes

19h17 : 3000 m Femmes

19h35 : 400 m haires Hommes

19h43 : Lancer de javelot Hommes

19h49 : 800 m Hommes

20h02 : 100 m Haies Femmes

20h12 : 200 m Hommes

20h23 : 1 500 m Hommes

20h36 : 200 m Femmes

20h47 : 3 000 m steeple Hommes

Voir le programme et les participants de la Diamond League de Doha