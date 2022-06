Tout savoir sur les Championnats de France d’athlétisme à Caen, du 24 au 26 juin

La route d’Eugene va passer par la Normandie pour les meilleurs athlètes français.

C’est au stade Hélitas à Caen que les Championnats de France d’athlétisme vont avoir lieu du 24 au 26 juin. Ce rendez-vous national sera une des dernières opportunités de réaliser les minima pour les athlètes qui espèrent participer aux Championnats du monde dans l’Oregon en juillet.

En plus d'une qualification mondiale, plus de 600 participants vont concourir pour les 38 titres nationaux mis en jeu.

Programme, favoris, palmarès... Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur les Championnats de France d’athlétisme.

Quand, où et sur quelle chaîne suivre les Championnats de France d’athlétisme ?

Les Championnats de France d'athlétisme auront lieu du vendredi 24 au dimanche 26 juin au stade Hélitas à Caen.

La première journée débutera à 13h30 avec le 100 m du décathlon alors que la compétition se terminera avec le 100 m haies femmes à 17h50, la 38e et dernière finale d'un week-end qui s'annonce riche en émotions et en exploits.

Toutes les épreuves des Championnats de France seront retransmises sur Sportall/AthléTV. Les soirées de samedi et dimanche seront également diffusées sur la plateforme Live de L’Équipe.

Les athlètes à suivre pendant les Championnats de France d’athlétisme

De nombreux athlètes français ont déjà réalisé les minima pour se qualifier aux Championnats du monde. Pour eux, ce rendez-vous national sera l’occasion d’ajouter un titre à leur palmarès et de monter en puissance avant d’embarquer pour Eugene.

Ça sera notamment le cas de Rénelle Lamote (800 m), Cyréna Samba-Mayela (100 m haies), Quentin Bigot (lancer du marteau) ou Benjamin Robert (800 m).

Des grands noms de l’athlétisme français sont également dans cette situation : Alexandra Tavernier (lancer du marteau), Mélina Robert-Michon (lancer du disque) ou Renaud Lavillenie (saut à la perche). À eux trois, ils totalisent plus de 30 titres de champions de France en plein air.

Champions de France en 2021, Yanis Esmeralda David (saut en longueur), Margot Chevrier (saut à la perche), Baptiste Mischler (1 500 m) ou Hugo Hay (5 000 m) vont tenter de conserver leur bien. Sur les sprints hommes, Mouhamadou Fall va tenter de refaire le doublé 100 m - 200 m.

Mais la concurrence sera rude avec de jeunes athlètes dont l’éclosion est attendue à l’horizon Paris 2024 qui vont tenter de décrocher un premier titre national chez les seniors. Parmi eux, on retrouve Gemima Joseph (200 m), Jeff Erius (100 m) ou Sasha Zhoya (110 m haies). Ce dernier aura fort à faire avec Pascal Martinot-Lagarde, Just Kwaou-Mathey ou Aurel Manga face à lui. Sur 400 m haies, il y aura un duel entre Wilfried Happio et Ludvy Vaillant, les deux Français qui sont passés sous les 50 secondes cette saison.

Quelques semaines après son record de France du 3 000 m steeple femmes, Alice Finot va tenter de décrocher un deuxième titre national sur cette distance. Cette épreuve sera particulièrement disputée chez les hommes avec Djilali Bedrani, Mehdi Belhadj ou Louis Gilavert.

Les champions de France d’athlétisme 2021

Hommes

100 m : Mouhamadou Fall

200 m : Mouhamadou Fall

400 m : Gilles Biron

800 m : Benjamin Robert

1 500 m : Baptiste Mischler

5 000 m : Hugo Hay

110 m haies : Wilhem Belocian

400 m haies : Wilfried Happio

3 000 m steeple : Alexis Phelut

10 000 m marche : Gabriel Bordier

Saut en hauteur : Nathan Ismar

Saut à la perche : Ethan Cormont

Saut en longueur : Augustin Bey

Triple saut : Jean-Marc Pontvianne

Lancer du poids : Frédéric Dagée

Lancer du disque : Tom Reux

Lancer du marteau : Hugo Tavernier

Lancer du javelot : Teuraiterai Tupaia

Décathlon : Ruben Gado

Femmes

100m : Orlann Ombissa-Dzangue

200 m : Carolle Zahi

400 m : Amandine Brossier

800 m : Rénelle Lamote

1 500 m : Aurore Fleury

5 000 m : Leila Hadji

100 m haies : Cyréna Samba-Mayela

400 m haies : Shana Grebo

3000m steeple : Flavie Renouard

10 000m marche : Clémence Beretta

Saut en hauteur : Laureen Maxwell

Saut à la perche : Margot Chevrier

Saut en longueur : Yanis Esmeralda David

Triple saut : Victoria Josse

Lancer du poids : Amanda Ngandu-Ntumba

Lancer du disque : Mélina Robert-Michon

Lancer du marteau : Alexandra Tavernier

Lancer du javelot : Jona Aigouy

Heptathlon : Esther Turpin

Le programme des finales des Championnats de France d’athlétisme

Vendredi 24 juin

14h00 : disque hommes

16h15 : marteau femmes

18h30 : marteau hommes

19h10 : 5 000 m femmes

19h35 : 5 000 m hommes

Samedi 25 juin

14h15 : longueur femmes

14h30 : javelot femmes

16h10 poids femmes

16h45 : 3 000 m steeple femmes

17h50 : perche femmes

17h55 hauteur hommes

18h10 : triple saut hommes

18h20 : 800 m hommes

18h30 : 400 m femmes

18h40 : 1 500 m décathlon

18h50 : 100 m femmes

19h00 : 100 m hommes

19h15 : 400 m haies hommes

19h25 : 1 500 m femmes

19h35 : 800 m heptathlon

19h45 : 110 m haies hommes

Dimanche 26 juin

9h00 : 10 000 m marche hommes

10h15 : 10 000 m femmes

14h00 : javelot hommes

14h05 : poids hommes

14h30 : triple saut femmes

15h30 : hauteur femmes

15h45 : perche hommes

16h10 : 800 m femmes

16h30 400 m haies femmes et disque femmes

16h40 : 400 m hommes et longueur hommes

16h50 : 3 000 m steeple hommes

17h10 : 200 m femmes

17h20 : 200 m hommes

17h30 : 1 500 m hommes

17h50 : 100 m haies

Le programme complet des Championnats de France d'athlétisme