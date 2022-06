Tour de France 2022, un parcours sous le signe des Jeux Olympiques

Le Tour de France 2022 et les Jeux Olympiques de Paris 2024 seront liés cet été. Et pas uniquement parce que certains participants à la Grande Boucle seront au départ des épreuves de cyclisme sur route des prochains JO.

Le parcours de la course de trois semaines va passer devant certains sites qui deviendront olympiques dans deux ans. Dans la capitale française, en Île-de-France, mais aussi au-delà, le peloton va avoir un aperçu de Paris 2024.

Stade Geoffroy-Guichard

Samedi 16 juillet, la 14e étape s'élancera de Saint-Etienne. Et c'est au pied du Stade Geoffroy-Guichard que le départ fictif sera donné.

L’enceinte qui accueille habituellement les matchs de l’AS Saint-Étienne sera utilisée pendant les Jeux de Paris 2024 dans le cadre des tournois olympiques de football. Six matchs y sont prévus.

Le Chaudron est doté d'une capacité de 41 965 spectateurs. Il a été construit en 1931 et a déjà été sollicité pour des grands rendez-vous internationaux comme la Coupe du monde de football, la Coupe d’Europe des nations de football mais aussi la Coupe du monde de rugby.

Arena La Défense

Le départ fictif de la 21e et dernière étape du Tour de France 2022 sera donné d’un autre site olympique : l’Arena La Défense.

Le peloton, avec les maillots distinctifs en tête, va s’élancer de l’intérieur de la salle qui accueillera 17 000 spectateurs pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Alors que cette enceinte a l’habitude des matchs de rugby du Racing 92, elle va accueillir du cyclisme pour la première fois en 2022, et elle va ensuite découvrir d’autres sports pendant les JO de Paris 2024.

Les épreuves de natation course ainsi que les phases finales des tournois olympiques de water-polo sont prévues dans l'arena située à Nanterre.

Château de Versailles

La 21e étape qui se déroulera exclusivement en Île-de-France va passer devant de nombreux sites olympiques de Paris 2024.

Si le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines où auront lieu le cyclisme sur piste et le BMX Racing ne sont pas au programme à quelques centaines de mètres près, ça sera bien le cas du Chateau de Versailles.

Les cyclistes vont longer le parc où sont prévus les sports équestres et le pentathlon moderne pendant les prochains Jeux Olympiques. Ils passeront ensuite devant la Cour d’honneur du Chateau qui rendra le cadre de ces épreuves olympiques tout simplement grandiose pendant les JO.

Ce décor somptueux est programmé au 36e kilomètre de la 21e étape.

Arena Paris Sud 1

Quinze kilomètres plus loin et une vingtaine de minutes plus tard, le peloton va passer devant un autre site olympique des Jeux de Paris 2024 : l’Arena Paris Sud 1.

Pendant les JO, c’est le volleyball qui se jouera dans cette enceinte qui fait partie du Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Au total, environ12 000 personnes vont pouvoir y vibrer pendant les 52 matchs prévus chaque jour après la cérémonie d’ouverture jusqu'à la cérémonie de clôture.

Ce site olympique localisé dans le XVe arrondissement de Paris est situé à proximité immédiate de l’Arena Paris Sud 4 et de l’Arena Paris Sud 6 qui accueilleront aussi des épreuves durant les JO.

La Seine

Ce n’est pas un site olympique à proprement parler, mais la Seine, le fleuve qui traverse la capitale française, va avoir une place centrale durant les Jeux Olympiques de Paris 2024. La cérémonie d’ouverture y aura lieu ainsi que les épreuves de triathlon et de natation en eau libre.

Pour rallier l’arrivée du Tour de France après trois semaines d’effort, le peloton l’enjambera au niveau du Pont-Neuf avant d’entamer le traditionnel circuit final sur les Champs-Élysées.

Après le passage sur la Seine qui aura lieu exactement à la moitié de l’ultime étape, il ne restera plus que 57 kilomètres avant l’arrivée.

Place de la Concorde

Le peloton ne va pas passer une, mais neuf fois sur la Place de la Concorde.

Comme chaque année, cette célèbre place parisienne située entre le Louvre et les Champs-Élysées est intégré au circuit final de la dernière étape.

Pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, ce lieu symbolique, où l’on trouve l’Obélisque, va accueillir de nombreuses épreuves. Tous les sports urbains y auront lieu avec quatre sites olympiques. On pourra notamment y assister aux épreuves olympiques de basketball 3x3, breaking, BMX freestyle, et skateboard.

Comme au Tour de France, la Concorde sera un des centres névralgiques de Paris 2024.

Grand Palais

Un autre site olympique de Paris 2024 va voir le peloton passer à de multiples reprises pendant l’ultime étape du Tour de France 2022 : le Grand Palais. C’est un des sites les plus prestigieux de la Ville Lumière et il était déjà sorti de terre lors des précédents Jeux Olympiques d’été organisés en France en 1900 et 1924.

Cette fois, il sera mis à l’honneur en recevant des épreuves : l’escrime pendant la première semaine puis le taekwondo durant les quatre derniers jours des JO. 8 000 personnes pourront prendre place dans ce site olympique situé en bordure des Champs-Élysées où s’achèvera le Tour de France 2022.

Lausanne, la capitale olympique, sera aussi mise à l’honneur

Le Tour de France va aussi rendre hommage aux Jeux Olympiques en-dehors des frontières françaises. La huitième étape se terminera à Lausanne, la capitale olympique.

Après 186,3 km depuis Dole dans une étape accidentée, l'arrivée se jouera dans une difficulté de troisième catégorie au sommet de la Côte du Stade olympique, une ascension de 4,8 km à 4,6 % de moyenne.

Juste avant de lever les bras, le vainqueur d’étape sera passé à quelques dizaines de mètres du siège du CIO et du Musée Olympique.

