Tour de France 2022 : Présentation, programme, parcours et favoris

Même pour sa 109e édition, le Tour de France arrive à faire dans la nouveauté.

Le 1er juillet 2022, la Grande Boucle s’élancera de Copenhague. Le Danemark sera le dixième pays à accueillir le grand départ de la course de trois semaines.

Après cette grande première, le Tour de France aura une consonance olympique à deux ans des Jeux de Paris 2024. Le peloton passera devant plusieurs sites qui deviendront olympiques dans deux ans, mais aussi devant le CIO.

Dans ce décor, Tadej Pogacar va viser la passe de trois. Mais le Slovène va devoir batailler pour tenter de ramener le Maillot Jaune à Paris. De nombreux participants comme Primoz Roglic, Thibaut Pinot, Romain Bardet ou Thomas Pidcock vont tenter de l'empêcher de réaliser un triplé qui n'a plus été réussi depuis Chris Froome entre 2015 et 2017.

Parcours, programme, favoris, enjeux : découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le Tour de France 2022.

Les cyclistes à suivre au Tour de France 2022

Qui pourra empêcher Tadej Pogacar de ramener le Maillot Jaune à Paris ? Le Slovène de 23 ans est le grand favori du Tour de France 2022. Double tenant du titre, le médaillé de bronze de la course en ligne des Jeux de Tokyo 2020 a gagné toutes les courses à étapes auxquelles il a participé cette saison : l’UAE Tour, le Tirreno-Adriatico et le Tour de Slovénie.

Un autre Slovène fait partie des favoris : Primoz Roglic. Le triple vainqueur du Tour d'Espagne et champion olympique du contre-la-montre à Tokyo 2020 s'est illustré sur les routes françaises depuis le début de la saison. Il a gagné Paris-Nice puis le Critérium du Dauphiné Libéré. Deuxième du Tour de France 2020, il pourra compter sur la puissance du collectif de la Jumbo-Visma pour briller au classement général. On retrouvera notamment le Français Christophe Laporte et le Belge Wout Van Aert (vice-champion olympique de la course en ligne) parmi ses plus fidèles lieutenants.

Les coureurs français peuvent aussi avoir des ambitions élevées pour le Tour de France 2022. Thibaut Pinot a renoué avec la victoire pendant le printemps en gagnant une étape sur le Tour des Alpes puis sur le Tour de Suisse. Le cycliste de 32 ans est un des chouchous des supporters français et il sera très attendu à l'arrivée de la septième étape, la première de montagne. L'arrivée se décidera au sommet de la super Planche des Belles Filles, à seulement quelques kilomètres de là où il a grandi.

Romain Bardet peut espérer terminer sur le podium de la Grande Boucle pour la troisième fois de sa carrière. Et pourquoi pas sur la plus haute marche ? Le natif de Brioude est en pleine renaissance et aurait pu prétendre à la victoire sur le Giro s'il n'avait pas été contraint à l'abandon à cause d'un virus intestinal.

Guillaume Martin sera un des autres leaders à surveiller sur le Tour de France. Il avait été le meilleur Français l'an passé avec une huitième place au classement général. Le coureur de l'équipe Cofidis fait preuve d'une incroyable régularité : il a terminé dans le top 15 des six derniers grands tours auxquels il a participé.

Le Danois Jonas Vingegaard et l'Australien Ben O'Connor ont terminé sur le podium du Critérium du Dauphiné et restent sur un top 5 au Tour de France. Ils auront une carte à jouer cette année.

Parmi les anciens vainqueurs de la Grande Boucle qui seront au départ à Copenhague, on retrouve les Britanniques Chris Froome et Geraint Thomas. Ce dernier sera au service d'Adam Yates et Daniel Felipe Martinez au sein de l'équipe INEOS, une formation habituée à jouer les premiers rôles.

Le parcours du Tour de France 2022

Un total de 3 328 km est au programme de l'édition 2022 du Tour de France. Le peloton va passer dans quatre pays (Danemark, France, Belgique et Suisse) pendant les 21 étapes qui vont rythmer le mois de juillet.

Les sprinteurs vont pouvoir s'exprimer sur les six étapes de plat, les baroudeurs auront sept étapes accidentées pour s'illustrer alors que le Maillot jaune pourra se gagner, ou se perdre, pendant les six étapes de montagne et les deux contre-la-montre individuels.

Cinq étapes s'annoncent particulièrement spectaculaires avec une arrivé au sommet : la super Planche des Belles Filles, le col du Granon, l'Alpe d'Huez, Peyragudes et Hautacam. Un des autres temps forts de la 109e édition de la Grande Boucle aura lieu pendant la cinquième étape avec 11 secteurs pavés empruntés au Paris-Roubaix.

Les 176 participants vont aussi avoir le droit à un aperçu des Jeux Olympiques de Paris 2024 en passant devant des sites olympiques comme le stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne, La Défense Arena, le Chateau de Versailles, le Parc des expositions de la Porte de Versailles, la Place de la Concorde, le Grand Palais et au-dessus de la Seine, où aura lieu la cérémonie d’ouverture de Paris 2024.

Les JO seront aussi à l’honneur lors de la huitième étape avec une arrivée à Lausanne, ville où se trouve le CIO, qui sera décidée au niveau de la Côte du stade olympique.

Le calendrier du Tour de France 2022

1er juillet : Copenhague - Copenhague (13,2 km, contre-la-montre individuel)

: Copenhague - Copenhague (13,2 km, contre-la-montre individuel) 2 juillet : Roskilde - Nyborg (202,5 km, plat)

: Roskilde - Nyborg (202,5 km, plat) 3 juillet : Vejle - Sonderborg (182 km, plat)

: Vejle - Sonderborg (182 km, plat) 5 juillet : Dunkerque - Calais (171,5 km, accidentée)

: Dunkerque - Calais (171,5 km, accidentée) 6 juillet : Lille - Arenberg/Porte du Hainaut (157 km, accidentée)

: Lille - Arenberg/Porte du Hainaut (157 km, accidentée) 7 juillet : Binche - Longwy (220 km, accidentée)

: Binche - Longwy (220 km, accidentée) 8 juillet : Tomblaine - La super Planche des Belles Filles (176,5 km, montagne)

: Tomblaine - La super Planche des Belles Filles (176,5 km, montagne) 9 juillet : Dole - Lausanne (186,5 km, accidentée)

: Dole - Lausanne (186,5 km, accidentée) 10 juillet : Aigle - Châtel/Les portes du soleil (193 km, montagne)

: Aigle - Châtel/Les portes du soleil (193 km, montagne) 12 juillet : Morzine/Les portes du soleil - Megève (148,5 km, accidentée)

: Morzine/Les portes du soleil - Megève (148,5 km, accidentée) 13 juillet : Albertville - Col du Granon/Serre-Chevalier (152 km, montagne)

: Albertville - Col du Granon/Serre-Chevalier (152 km, montagne) 14 juillet : Briançon - Alpe d’Huez (165,5 km, montagne)

: Briançon - Alpe d’Huez (165,5 km, montagne) 15 juillet : Le Bourg d’Oisans - Saint-Étienne (193 km, plat)

: Le Bourg d’Oisans - Saint-Étienne (193 km, plat) 16 juillet : Saint-Étienne - Mende (192,5 km, accidentée)

: Saint-Étienne - Mende (192,5 km, accidentée) 17 juillet : Rodez - Carcassonne (202,5 km, plat)

: Rodez - Carcassonne (202,5 km, plat) 19 juillet : Carcassonne - Foix (178,5 km, accidentée)

: Carcassonne - Foix (178,5 km, accidentée) 20 juillet : Saint-Gaudens - Peyragudes (130 km, montagne)

: Saint-Gaudens - Peyragudes (130 km, montagne) 21 juillet : Lourdes - Hautacam (143,5 km, montagne)

: Lourdes - Hautacam (143,5 km, montagne) 22 juillet : Castelnau-Magnoac - Cahors (188,5 km, plat)

: Castelnau-Magnoac - Cahors (188,5 km, plat) 23 juillet : Lacapelle-Marival - Rocamadour (40,7 km, contre-la-montre individuel)

: Lacapelle-Marival - Rocamadour (40,7 km, contre-la-montre individuel) 24 juillet : Paris La Défense Arena - Paris Champs-Élysées (116 km, plat)

Les cinq derniers vainqueurs du Tour de France

Tour de France 2021 : Tadej Pogacar (SLO)

: Tadej Pogacar (SLO) Tour de France 2020 : Tadej Pogacar (SLO)

: Tadej Pogacar (SLO) Tour de France 2019 : Egan Bernal (COL)

: Egan Bernal (COL) Tour de France 2018 : Geraint Thomas (GBR)

: Geraint Thomas (GBR) Tour de France 2017 : Chris Froome (GBR)

Où et comment regarder le Tour de France 2022

Le Tour de France sera diffusé en direct par France TV et Eurosport dans l'Hexagone. En Belgique, c'est la RTBF et la VRT qui ont les droits de retransmission de la Grande Boucle alors que les Suisses pourront suivre les trois semaines de course sur la RTS.