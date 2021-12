Paris 2024 révèle les grandes lignes d’une cérémonie d’ouverture inédite sur la Seine

Les Jeux Olympiques 2024 s’ouvriront d’une manière totalement inédite.

L’organisation a dévoilé ce lundi 13 décembre les grandes linges de leur plan pour la cérémonie d’ouverture qui aura pour décor… la ville de Paris. En lieu et place de la traditionnelle cérémonie dans un stade, celle de Paris 2024 se déroulera sur la Seine, avec environ 600 000 spectateurs attendus. Ce sera la première fois que les Jeux Olympiques s’ouvrent sur l’eau.

« Les yeux du monde entier - des milliards - seront rivés sur Paris, dans l’attente d’une cérémonie d’ouverture inoubliable. La ville toute entière se transformera en stade olympique. La Seine représentera la piste, et les quais seront les tribunes », a déclaré Tony Estanguet, le président de Paris 2024.

La cérémonie traversera des monuments iconiques et des institutions culturelles de la ville de Paris, comme la cathédrale Notre-Dame de Paris, le Louvre et, bien sûr, la Tour Eiffel.

Au total, 162 bateaux transporteront les délégations lors de la parade des nations, sur un parcours de 6 km qui partira du Pont d’Austerlitz et rejoindra le Trocadéro.

« Le 26 juillet 2024, une cérémonie d'ouverture vraiment spectaculaire va attirer les yeux du monde entier sur la ville de Paris en promouvant fièrement les valeurs de l'Olympisme », a expliqué Anne Hidalgo, la maire de Paris. « Ce projet ambitieux qui est le résultat d'une intense collaboration entre une centaines d'acteurs, va apporter de la joie aux Parisiens, aux Franciliens et aux touristes. »

Thomas Bach, le président du CIO, a déclaré que cette cérémonie unique va offrir une célébration de l'héritage olympique de la France.

« Organiser la cérémonie d'ouverture sur la Seine, le fleuve emblématique qui traverse Paris en son cœur, s'aligne parfaitement avec la volonté de Paris 2024 de réinventer le modèle des Jeux en s'ouvrant à la participation du plus grand nombre de personnes possible », a confié Thomas Bach. « Cette cérémonie sera une expérience exceptionnelle pour les athlètes qui vont y participer mais aussi et surtout pour les habitants de Paris, de la France et du monde entier. »