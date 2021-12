Ski alpin : Tessa Worley en or, Marco Odermatt en argent

Premier podium de la saison pour Tessa Worley !

La championne du monde de slalom géant 2013 et 2017 n’avait pas encore eu l’honneur de monter sur un podium de Coupe du monde cette saison. C’est désormais chose faite et c’est carrément une victoire dans le slalom géant de Lienz, en Autriche. De quoi se mettre en confiance avant les Jeux Olympiques de Beijing 2022, du 4 au 20 février.

La Française a pris un chrono de 2 min 03 s 88 sur l’ensemble de ses deux courses du mardi 28 décembre, devant la Slovaque Petra Vlhová et la Suédoise Sara Hector.

Le Suisse Marco Odermatt, lui, était en compétition dans la descente à Bormio, en Italie. Il a pris la deuxième place devant son compatriote Niels Hintermann, mais derrière l’Italien Dominik Paris. Odermatt conserve sa place de leader du classement.

Worley au top à Lienz (AUT)

Restée au pied du podium à Courchevel dans la même épreuve les 21 et 22 décembre derniers, la Française a cette fois commencé la journée du 28 décembre, à Lienz en Autriche, par prendre les commandes de son slalom géant en terminant sa première course en 1 min 03 s 21, avec 0,12 s d’avance sur la Suédoise Hector et 0,29 s sur la Norvégienne Ragnhild Mowinckel.

En l’absence de la double championne olympique et la leader de la Coupe du monde 2021-22 Mikaela Shiffrin, positive au COVID-19, il y avait les premières places à aller chercher. Lors de la deuxième manche, Worley a descendu moins vite que l’Italienne Federica Brignone, vainqueur du Super-G le 12 décembre, mais la médaillée de bronze des Jeux Olympiques 2018 en slalom géant avait pris trop de retard sur la Française dans la première manche pour prétendre au podium. Elle a fini quatrième.

« Je suis super, super heureuse de cette course », a déclaré Tessa Worley au micro de la Fédération française de ski. « J'ai réussi à faire deux manches solides, c'était le but. C'est vrai qu'à Courchevel, je sentais que mon ski était là, mais je n'avais pas réussi à concrétiser le podium. Mais là, aujourd'hui, je me suis sentie très bien sur mes skis, en confiance. J'ai pu vraiment pousser les deux manches. Et ça paie, avec la victoire. Donc je suis très, très heureuse de cette journée. J'ai vraiment pris du plaisir aujourd'hui et en plus, ça se termine par une victoire donc c'est parfait. On termine l'année par une victoire. En espérant que ça continue sur 2022. »

Avant Worley, Vlhová avait réussi une belle deuxième course – avec un meilleur chrono que la Française – après avoir fini au pied du podium lors de sa première course. Au final, la tenante du gros globe de cristal a terminé à 0,30 s de Worley pour décrocher son cinquième podium de la saison (une victoire, trois deuxièmes places, une troisième place).

La Norvégienne Mowinckel, qui s’était bien placée le matin, a pris plus d’une seconde de retard dans la deuxième course et enlève la cinquième place. L’Italienne Sofia Goggia, auteure de six podiums cette saison déjà dont cinq victoires, a pris la douzième place.

Odermatt toujours en tête

Et de sept pour Marco Odermatt. Le Suisse de 24 ans conserve la tête du classement général de la Coupe du monde avec un septième podium, dans l’épreuve de descente à Bormio, en Italie.

Il a dévalé la piste en 1 min 54 s 87, soit 0,24 s derrière l’Italien Dominik Paris, le champion du monde 2019 en Super-G qui avait fini au pied du podium à PyeongChang 2018 en descente. Paris est entré dans l’histoire : il est devenu le skieur (homme) à avoir remporté le plus grand nombre de victoires dans l’épreuve de descente à la Coupe du monde dans une seule et même station, après ses triomphes à Bormio en 2012, 2017, 2018, 2019 (x2) et donc 2021.

Le Suisse Niels Hintermann est monté sur la troisième marche du podium pour la deuxième fois cette saison après avoir fini sa course à 0,80 s de Paris. Il avait déjà décroché le bronze à Val Gardena, en Italie déjà, le 18 décembre. Son compatriote Beat Feuz, lui aussi auteur de deux troisièmes places cette saison, a chuté.

Johan Clarey, onzième, est le premier Français, tandis que Matthieu Bailet a terminé quatorzième.

