Laurie Blouin : « La maturité va m'aider à gérer mes émotions »

En février, Laurie Blouin va fêter les dix ans de sa première apparition en Coupe du monde de snowboard et la Québécoise a ramené au moins une médaille de tous les grands événements : Jeux Olympiques d'hiver, Championnats du monde et X Games.

Avant la Coupe du monde de slopestyle à Calgary (30 décembre - 1er janvier), la snowboardeuse de 25 ans a parlé avec Olympics.com des secrets de sa longévité, de sa gestion de la pression mais surtout de ses ambitions pour Beijing 2022.

Un an avant de participer à ses deuxièmes Jeux Olympiques d'hiver, Laurie Blouin est entrée dans l'histoire du snowboard féminin.

En février 2021, elle est devenue championne du monde de snowboard big air. Avec ce titre planétaire quatre ans après celui gagné en slopestyle, la Québécoise est devenue la première femme à être sacrée dans ces deux disciplines. Cet exploit en dit long sur sa capacité à briller dans les grands rendez-vous.

« C'est devenu naturel au fil des années. J'en avais parlé avec ma psychologue du sport pour creuser, savoir comment je fais mais je crois que ça fait tellement longtemps que je fais du snowboard que j'ai développé naturellement cette capacité à gérer la pression, je ne sais pas l'expliquer », a confié à Olympics.com la snowboardeuse qui participe à sa dixième saison en Coupe du monde.

Elle le reconnaît, cette habitude de la pression est une des raisons de sa longévité au plus haut niveau. L'expérience est un de ses atouts pour tenir tête à une nouvelle génération toujours plus performante. Le niveau international est en constante progression et pour la Québécoise, c'est une source de motivation.

« Le snowboard féminin a beaucoup évolué ces cinq dernières années et je suis contente d'en faire partie. C'est difficile d'être constamment sur les podiums, mais ça donne du défi et c'est ce que j'aime. Je suis contente de cette évolution. Les jeunes arrivent et poussent, c'est fun. »

Cette concurrence semble avoir aidé Laurie Blouin à franchir un cap.

Talent précoce, elle était devenue championne du monde de snowboard slopestyle et vice-championne olympique à PyeongChang 2018 avant son 22e anniversaire. Depuis, la native de Québec a gagné en régularité.

Lors de la saison 2019/20, elle a connu son meilleur hiver avec trois podiums pour terminer deuxième de la Coupe du monde de snowboard slopestyle. Au passage, la Canadienne a remporté sa première victoire en Coupe du monde avec un succès à Calgary.

Au cours des quatre dernières années, elle a aussi remporté trois médailles aux X Games avec notamment l'or en big air en 2019. De bon augure avant Beijing 2022...

À LIRE AUSSI : Slopestyle, halfpipe et big air, quelles différences ?

Une médaille olympique quatre jours après un passage à l'hôpital

Si les X Games sont historiques pour les snowboardeurs ou les skieurs acrobatiques, les Jeux Olympiques d'hiver restent particuliers.

« Les X Games pour moi c'est spécial, mais les Jeux Olympiques d'hiver sont un gros événement et l'excitation d'y représenter son pays est différente.»

À Pékin en février 2022, elle pourra retrouver l'ambiance unique des JO d'hiver. Mais aussi compter sur son expérience pour assumer son statut de favorite tout en le relativisant.

« La maturité va m'aider à gérer mes émotions. J'ai déjà fait les Jeux Olympiques d'hiver donc je sais un peu à quoi m'attendre, mais sinon, il n'y a rien qui change vraiment. Il n'y a pas de pression particulière à défendre mon statut de vice-championne olympique en titre »

Si l'expérience est la seule différence entre sa découverte des JO d'hiver et sa deuxième participation à venir, c'est parce qu'elle avait vécu des Jeux Olympiques mouvementés à PyeongChang 2018.

Le jour de la cérémonie d'ouverture, elle avait chuté à l'entraînement. Notamment victime d'une coupure à la joue, la Québécoise avait été autorisée à concourir par les médecins après un passage à l'hôpital. Quelques jours plus tard, alors que les qualifications avaient été annulées à cause des conditions météorologiques, la Canadienne a réussi à terminer à la deuxième place d'une finale perturbée par le vent.

« Cette médaille représente beaucoup pour moi, surtout avec ce qui est arrivé à l'entraînement. C'était un vrai challenge, je suis contente d'avoir relevé le défi et travaillé pour en sortir avec une médaille. »

Le golf pour aider son snowboard

Pour les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022, l'ambition de la rideuse goofy est claire. Et elle ne se mesure pas uniquement en terme de performance.

« Comme à chaque compétition, je vais participer aux Jeux Olympiques pour gagner et monter sur le podium. Mais à Pékin, le plus important sera de prendre du plaisir. Même si je repars sans médaille, prendre du plaisir et vivre une bonne expérience comptera vraiment », a annoncé la championne du monde juniors de snowboard slopestyle en 2013

Pour la snowboardeuse de 25 ans qui a débuté au niveau international bien avant sa majorité, le plaisir est quelque chose d'essentiel. C'est un moyen pour elle de durer. Pour entretenir cette flamme, elle n'hésite pas à remplir ses étés en pratiquant des disciplines qui n'ont rien à voir avec les sports d'hiver. Mais qui l'aident à progresser sur la planche.

« C'est vraiment important de décrocher pendant l'été et faire d'autres sports pour ne pas penser au snowboard. Ça permet d'avoir toujours faim en revenant sur la planche », explique celle qui trouve notamment de nombreux liens entre le snowboard et le ... golf. « C'est un sport technique et mental. Comme au snowboard, il ne faut pas trop réfléchir. »

Vu la place que Laurie Blouin occupe dans l'histoire du snowboard féminin, cette philosophie a déjà fait ses preuves.