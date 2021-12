Grandes rivalités : Natalie Geisenberger et Dajana Eitberger, deux lugeuses pour un titre olympique

L'histoire de la luge aux Jeux Olympiques d'hiver est souvent liée à des succès allemands. Les lugeurs venus d'outre-Rhin ont remporté 37 médailles olympiques dont 18 en or. Pour se rendre compte de la domination actuelle de l'Allemagne sur cette discipline, il suffit de se pencher sur le bilan des trois dernières éditions des Jeux Olympiques d'hiver. Entre Vancouver 2010, Sotchi 2014 et PyeongChang 2018, les Allemands ont remporté neuf des onze titres mis en jeu.

Une des raisons derrière ces succès est l'ascension de Natalie Geisenberger. Elle est devenue une des meilleures lugeuses de l'histoire. La Bavaroise de 33 ans a remporté quatre titres olympiques ainsi qu'une médaille de bronze à Vancouver 2010 quand elle n'était qu'une star en devenir.

Natalie Geisenberger et Dajana Eitberger ont offert un doublé à l'Allemagne à PyeongChang 2018 Photo de 2018 Getty Images

Dans sa quête de records, Natalie Geisenberger va une nouvelle fois viser l'or dans l'épreuve femmes de luge à Pékin. Mais elle pourrait être stoppée par sa compatriote Dajana Eitberger.

La native d'Ilmenau n'a peut-être pas un palmarès aussi fourni que celui de sa rivale locale, mais elle a quelques exploits à son actif. Elle a notamment décroché une médaille d'argent à PyeongChang 2018 où elle n'a été devancée que par Natalie Geisenberger.

Geisenberger, la meilleure de tous les temps, contre la challengeuse Eitberger

Natalie Geisenberger est la meilleure lugeuse de tous les temps et il est difficile de trouver une rivale pour lui contester ce statut. Avec quatre titres olympiques, six titres européens et neuf titres mondiaux, l'Allemande a gagné tout ce que son sport avait à lui offrir. En plus de cet incroyable palmarès, sa quête continue d'excellence lui permet d'aborder les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 en tant que grande favorite pour le titre.

Si Geisenberger domine le monde de la luge féminine, sa compatriote Dajana Eitberger lui a compliqué la tâche ces dernières années. Au tout début de leur rivalité pendant la saison 2014/15, elles se sont livrées un incroyable duel aux Championnats d'Europe. Geisenberger tentait alors de récupérer son titre quand Eitberger se présentait pour la surprendre.

Dans une compétition mémorable, Eitberger a battu la championne olympique en titre d'un rien. En 1 min 45 s 510, l'Allemande a retranché un centième de seconde au temps de sa compatriote pour remporter son premier titre européen.

Trois ans plus tard, le duo s'est retrouvé une nouvelle fois, mais sur le plus grand événement qu'il soit : les Jeux Olympiques d'hiver. Après une saison 2017/18 palpitante durant laquelle Geisenberger a terminé en tête du classement féminin, tous les yeux étaient braqués sur Eitberger qui prétendait à son premier titre olympique.

La tenante du titre a confirmé son statut d'entrée. Comme c'était attendu, elle était en tête du classement à l'issue de la première manche. De son côté, Dajana Eitberger était plus lente au départ et n'occupait que la septième place avant la deuxième manche.

Mais elle a eu de la chance. Geisenberger a commis quelques erreurs sur sa deuxième descente, donnant ainsi de l'espoir à sa plus sérieuse concurrente. Malheureusement pour elle, Eitberger n'a pas réussi à en profiter. La Bavaroise se paraît finalement d'or pour la deuxième fois d'affilée dans l'épreuve individuelle et sa compatriote se contentait de la médaille d'argent.

Qu'attendre d'elles aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 ?

Les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 ne devraient pas échapper à un duel entre lugeuses allemandes. Un triplé est même possible avec l'avènement de Julia Taubitz. La lugeuse de 24 ans va apporter encore un peu plus de piment à l'épreuve olympique.

En ce qui concerne le duel entre Natalie Geisenberger et Dajana Eitberger, les attentes sont les mêmes. Malgré la concurrence de Taubitz, de l'Autrichienne Madeleine Egle ou de la représentante du ROC Tatiana Ivanova, le duo allemand évolue dans une autre division grâce à son expérience et à sa capacité à briller dans les grands événements.

Geisenberger va tenter de gagner un troisième titre olympique consécutif dans l'épreuve individuelle alors qu'Eitberger vise une première médaille d'or aux JO d'hiver.

Aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022, les épreuves de luge auront lieu du 5 au 10 février au Centre national de glisse de Yanqing.