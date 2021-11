Tout ce que vous devez savoir sur la saison de luge 2021/22

Ajustez vos gants à pointes et tenez-vous bien à la luge, il est l’heure de dévaler des pistes glacées à près de 130 km/h. La saison 2021/22 de luge, la discipline la plus rapide des Jeux Olympiques d’hiver, démarrera le 20 novembre avec de la première étape de Coupe du monde. La saison se terminera juste avant le début des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022.

Cette nouvelle saison de luge servira également de qualification pour les JO à Pékin. La première étape de Coupe du monde sera diffusée en direct sur Olympics.com et se tiendra dans le Centre national de glisse de Yanqing, en République populaire de Chine. Les meilleurs lugeurs du monde resteront deux semaines dans ce centre qui accueillera les épreuves de luge olympique cet hiver.

L’Allemagne est le pays dominant de la discipline grâce notamment aux légendes de la luge, Natalie Geisenberger et Felix Loch. Lors des Jeux de PyeongChang 2018, le contingent allemand a remporté six des douze médailles disponibles et lors des Jeux de Sotchi 2014, ils ont remporté les quatre médailles d’or en jeu.

Mais que serait la compétition sans concurrence ? Les Allemands devront se méfier de l'Autrichien David Gleirscher, actuel champion olympique de luge masculine ou encore l’athlète de la Fédération russe de Luge Roman Repilov, double champion du monde 2020 et 2021 et sa compatriote Ekaterina Katnikova, l’une des deux seules lugeuses du siècle, non-allemandes, à avoir remporté un titre mondial.

À l’approche des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, découvrez les athlètes à suivre lors de cette nouvelle saison de luge.

Compétition féminine : la légende et l’héritière

La luge féminine a été largement dominée par les Allemandes. Pour preuve, en incluant les médailles remportées par l’Allemagne de l’Est et ses autres itérations, elles ont remporté 33 médailles olympiques, soit près de trois fois plus que toutes les autres nations réunies. Elles se sont également emparées du podium olympique à cinq reprises. Les Allemandes ont aussi brillé en Coupe du monde, puisqu’elles ont remporté tous les gros globes de cristal depuis 1998. Elles n’ont pas boudé les Championnats du monde non plus avec 27 titres remportés lors des 30 dernières éditions.

Elles ont également connu une période de 11 années sans aucune défaite lors des rencontres majeures. Entre décembre 1997 et février 2009, elles ont remporté quatre médailles d’or olympique, huit titres de championnes du monde et 88 victoires consécutives en Coupe du monde (une série qui atteindra un total de 105 victoires).

Une fois de plus, les Allemandes seront donc les grandes favorites de cette nouvelle saison de Coupe du monde. Mais qui sont-elles ?

Tout d’abord, il y a Natalie Geisenberger, la lugeuse la plus décorée de l’histoire de la discipline, qui a gagné quatre médailles d’or et une médaille de bronze aux JO. Si elle ajoute une médaille à sa collection cet hiver à Pékin, elle pourrait égaler le record de médailles olympiques d’une autre légende de la discipline, l’Italien Armin Zôggeler, qui a remporté sa dernière médaillé olympique (le bronze) à Sotchi 2014. Geisenberger est nonuple championne du monde (quatre titres en individuel, un en sprint et quatre en relais par équipes) et s’est adjugé huit des neuf derniers gros globes de cristal.

Qui pourrait a pu se placer en travers de sa route ? Sa compatriote Julia Taubitz. Elle a remporté le gros globe de cristal en 2020 et s’est imposée lors des Championnats du monde 2021. Elle fera ses débuts olympiques en février 2022. Il faudra aussi surveiller Dajana Eitberger, médaillée d’argent à PyeongChang 2018 et Anna Berreiter, championne du monde U23. Les quatre femmes se sont emparées des quatre premières places lors des Championnats du monde 2021 en janvier, à Königssee, en Allemagne.

Parmi les autres prétendantes au podium, on retrouve la Canadienne Alex Gough, double médaillée olympique en 2018, la lugeuse de la Fédération russe de luge Ekaterina Katnikova, championne du monde en 2020, Victoria Demchenko, fille du triple médaillé olympique Albert Demchenko et Tatiana Ivanova, et l’Américaine Summer Britcher.

Compétition masculine : Repilov battra-t-il Loch une fois de plus ?

Chez les hommes, la liste des prétendants au podium est encore plus grande, mais comme chez les femmes, elle commencera avec un Allemand : Felix Loch, triple champion olympique, 13 fois champion du monde et sept fois vainqueur du général de la Coupe du monde. Il cherchera à oublier la déception des Jeux de PyeongChang 2018, durant lesquels il n’est pas monté sur le podium. Son parcours vers les sommets olympiques démarre ici.

La concurrence interne viendra de Johannes Ludwig, médaillé de bronze en 2018. Mais il trouvera aussi une forte concurrence en dehors des frontières allemandes. À 25 ans, l’athlète de la Fédération russe de luge, Roman Repilov est déjà double champion du monde, avec deux gros globes de cristal à son actif. Son compatriote Semen Pavlichenko est également un habitué des podiums de Coupe du monde depuis 2018 et a remporté un titre de champion du monde en 2015.

L’Autrichien David Gleirscher a surpris tout le monde lors des JO de PyeongChang en s’adjugeant l’or alors qu’il n’avait jamais atteint le top 3 en Coupe du monde. Gardez aussi un œil sur son frère, Nico Gleirscher, actuel champion du monde de sprint.

L’Américain Chris Mazdzer, médaillé d’argent en 2018, devra revenir à son meilleur niveau après s’être cassé le pied, s’il veut au moins réitérer sa deuxième place aux Jeux. Enfin, il faudra surveiller de près l’Italien Dominik Fischnaller et le Letton, ancien champion olympique de la jeunesse et champion du monde junior Kristers Aparjods.

Compétition double : les Tobias face à Eggert/Benecken

En compétition de luge double, les favoris seront (vous l'aurez deviné) les lugeurs allemands. Tobias Wendl et Tobias Arlt, double champions olympiques (2014 et 2018), triple champions du monde (2013, 2015 et 2016) et quadruple vainqueurs du classement général de Coupe du monde. Face à eux, Toni Eggert et Sascha Benecken, médaillés de bronze à PyeongChang 2018, quadruple champions du monde (2017, 2019, 2020 et 2021) et détenteurs de cinq gros globes de cristal.

Leurs principaux rivaux seront les frères lettons Andris et Juris Sics, double médaillés olympiques, qui auront à cœur de continuer sur leur très bonne lancée de la saison passée (médaillés de bronze des Championnats du monde et d’argent en Coupe du monde), ainsi que les Autrichiens Thomas Steu et Lorenz Koller, vainqueurs de la dernière saison de Coupe du monde.

L'équipe de luge allemande de relais par équipes à PyeongChang 2018. Photo de 2018 Getty Images

Relais par équipes : une compétition qui s’annonce ouverte

Qui pourraient bien être les favoris de l’épreuve de relais par équipes ? Et bien, cette fois-ci, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Bien évidement, l’Allemagne a remporté tous les titres olympiques de relais depuis l’introduction de l’épreuve aux JO de Sotchi 2014 et s’est offert 16 des 18 derniers titres mondiaux, mais qu’une seule médaille d’or lors des trois dernières éditions des Championnats du monde.

La Fédération russe de luge a été sacrée championne du monde en 2019 et l’Autriche s’est imposée en 2021. Il ne faut pas oublier non plus la Lettonie, qui pourrait compter sur deux fratries médaillées (les Sics et les Apariods), ainsi que le Canada, médaillé d’argent en 2018 et les États-unis, si Mazdzer est de nouveau sur pied.

Calendrier de la Coupe du monde de luge 2021/2022

20-21 novembre 2021 - Yanqing (République populaire de Chine)

27-28 novembre 2021 - Sotchi (Russie)

4-5 décembre 2021 - Sotchi (Russie)

11-12 décembre 2021 - Altenberg (Allemagne)

18-19 décembre 2021 - Innsbruck (Autriche)

1-2 janvier 2022 - Winterberg (Allemagne)

8-9 janvier 2022 - Sigulda (Lettonie)

15-16 janvier 2022 - Oberhof (Allemagne)

22-23 janvier 2022 - St. Moritz-Celerina (Suisse)

La luge à Beijing 2022

Les compétitions de luge aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 se tiendront dans le Centre national de glisse à Yanqing du 5 au 10 février 2022. Il y aura quatre épreuves : les hommes, les femmes, le double homme et le relais par équipes mixtes.

Les athlètes ont jusqu’au 10 janvier 2022 pour gagner des points et tenter d’être dans la liste qualificative pours les Jeux Olympiques. Un total de 106 quotas seront attribués pour les JO à Pékin.

La première étape de Coupe du monde sera diffusée en directe sur Olympics.com du 19 au 21 novembre.