Ski acrobatique - Tess Ledeux - Meilleurs moments et compte-rendu des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Le spectacle a été total pour la grande première du ski big air aux Jeux Olympiques d'hiver. Dans l'épreuve femmes, la finale a été particulièrement relevée avec un suspense énorme jusqu'à l'ultime passage des favorites.

La Française Tess Ledeux a assumé son statut de prétendante au titre olympique en prenant la tête du concours dès son premier run. Elle a posé un double cork 1620 sur sa première tentative. Cette figure lui a permis d'inscrire 94,50 points. Avant les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022, aucune autre skieuse n'avait réussi cette figure en compétition. La native de Bourg-Saint-Maurice pouvait espérer prendre un avantage définitif d'entrée. Mais c'était sans compter sur Ailing (Eileen) Gu. À domicile, la skieuse de la République populaire de Chine a aussi réussi le double cork 1620 sur son dernier run. Cette performance lui a permis de gagner la médaille d'or en devançant Tess Ledeux de 0,75 points.

« D'abord je me suis dit que j'aurais pu gagner des points sur ma dernière figure, donc j'ai été déçue. Puis je me suis dit c'est juste incroyable ce qui se passe, "t'as une médaille olympique, t'es vice-championne olympique !" » a réagi la Française qui a été consolée par Ailing (Eileen) Gu, et Mathilde Gremaud, la troisième.

Revivez la finale du ski big air femmes à Beijing 2022

