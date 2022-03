Revivez la journée paralympique - Plus belles histoires, meilleurs moments et records des Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022 - Jour 2

Lors de cette deuxième journée des Jeux Paralympiques de Beijing 2022, ce dimanche 6 mars, huit ensemble de médailles étaient à pourvoir, quatre chez les femmes et quatre chez les hommes.

Et Marie Bochet, qui était partie à la faute à la troisième porte de la descente hier, a décroché sa première médaille. L’octuple championne paralympique française a goûté à un nouveau métal cette fois puisqu’elle a pris l’argent dans le super-G debout derrière l’athlète de République populaire de Chine Zhang Mengqiu et devant la Canadienne Alana Ramsay.

« Je suis super heureuse d’être ici et d’avoir participé à une autre course aujourd’hui », a-t-elle déclaré en zone mixte. « Je suis contente et un peu nerveuse aussi. Je suis satisfaite de mon ski et de ma médaille d’argent. Je pense que les Jeux peuvent maintenant commencer ! (rires). »

« C'est un immense soulagement », a-t-elle ajouté au micro de France TV. « Les larmes ne sont pas loin quand même, mais ce sont des larmes de bonheur. C'était intense au départ. J'avais juste envie d'aller à la troisième porte, déjà. (rires) Passée cette troisième porte, je me suis dit : 'Bon allez, c'est parti pour aujourd'hui, on va se régaler'. La piste est toujours très belle, le tracé est vraiment chouette, on avait les bonnes lignes à la reco, il y avait de la glisse. Il y avait tout pour [bien] faire aujourd'hui et je suis vraiment contente. Je pense que c'était difficile d'aller chercher la Chinoise donc je suis hyper contente d'être à ma place. Cette petite médaille d'argent, elle vaut de l'or. »

Son compatriote Arthur Bauchet, qui a pris sa première médaille d’or paralympique hier après quatre en argent à PyeongChang 2018, a cru pouvoir décrocher son deuxième podium en deux courses dans le super-G debout. Il était troisième après son passage, mais s’est fait coiffé au poteau par le Canadien Alexis Guimond qui lui a pris 0,34 s d’avance pour monter sur la troisième marche du podium. L’Autrichien Markus Salcher est deuxième et le Chinois Liang Jingyi en or.

« Il y a de la déception », déclarait Bauchet à France TV. « Je savais de quoi j'étais capable. J'ai essayé d'engager, mais malheureusement, je fais un peu l'idiot sur ce pied gauche qui me coûte cher. C'est le sport. Les Jeux, ça donne plein d'émotions. Hier, j'étais au meilleur de l'émotion. Là, je ne suis pas super au niveau de l'émotion. J'aime bien le chocolat. Je préfère les médailles en métal, mais c'est comme ça. Aujourd'hui ils ont été plus forts. Bravo à eux. Je suis quand même content pour Alexis qu'il fasse un podium aujourd'hui. »

Hyacinthe Deleplace a connu le même sort dans le super-G déficient visuel avec son guide Valentin Giraud-Moine. En bronze dans la descente hier, le triple champion du monde en titre (descente, super-G, super combiné) a raté le podium de 0,04 s derrière l’Autrichien Johannes Aigner.

« Quatre centièmes, quand même, ce n'est pas grand-chose », a-t-il réagi sur France TV. « Je ne sais pas comment réagir. Il va me falloir un peu plus d'engagement, un peu plus de peps. »

La Belge Linda Le Bon, qui concourt avec sa fille Ulla Gilot en tant que guide depuis seulement le début des Jeux, a terminé le super-G pour déficientes visuelles et a pris la septième place. Hier, elle avait terminé sixième de la descente.

En super-G assises, la Japonaise Muraoka Momoka a remporté sa deuxième médaille d’or de Beijing 2022 après celle en descente, hier. À PyeongChang, elle avait décroché cinq médailles en cinq épreuves, mais une seule en or, dans le slalom géant assises.

En para ski de fond longue distance, les Chinois Zheng Peng chez les hommes et Yang Hongqiong ont pris l’or. L’Américaine Oksana Masters a terminé en argent après l’or en para biathlon (sprint assises), hier. Elle est désormais octuple médaillée paralympique d’hiver, mais aussi championne paralympique d’été à Tokyo 2020 en cyclisme et médaillée de bronze à Londres 2012 en aviron.

Du côté du para snowboard cross, les Français Maxime Montaggioni (catégorie SB-UL), Laurent Vaglica et Mathias Menendez Garcia (catégorie SB-LL2) se sont qualifiés pour les quarts de finale de lundi 7 mars, ainsi que Cécile Hernandez (catégorie SB-LL2) chez les femmes.

Marie Bochet à l'arrivée du super-G Photo de Christian Petersen/Getty Images

L’athlète du jour : Marie Bochet, nonuple médaillée paralympique

Quatre médailles d’or à Sotchi 2014, quatre médailles d’or à PyeongChang 2018 et pour l’instant une médaille d’argent à Beijing 2022. La Française Marie Bochet entre un peu plus dans l’histoire avec cette neuvième médaille paralympique.

« Je ne m'en rend vraiment pas compte », a-t-elle déclaré à France TV. « Je l'ai toujours dit, c'est très compliqué d'avoir des comparatifs. En fait, je suis juste contente d'être encore médaillée après huit ans, de pouvoir encore jouer la gagne. C'était un peu ça aussi, hier à la descente, ce qui était dur. Parce que je savais que je pouvais encore aller chercher cette médaille d'or. En fait, juste de savoir que j'ai réussi à hausser ce niveau, à suivre la concurrence et à répondre présent au jour-J, c'est une super satisfaction. Je suis tellement contente d'être là aujourd'hui et de monter sur le podium sur super-G. »

« Je l'avais déjà dit avant d'arriver aux Jeux, que je ne regrettais pas de ne pas m'être arrêtée avant parce qu'il y a eu des périodes un petit peu de galère. Mais même hier en fait, c'est violent à vivre, c'est dur, c'est lourd, mais c'est tellement riche d'enseignements. Et d'être capable de revenir aujourd'hui, de remonter sur les skis, de reprendre le départ et d'avoir toujours la gnaque, juste ça, c'est un super apprentissage pour la suite. Je suis hyper reconnaissante envers moi-même d'avoir continué jusqu'à ces Jeux. Merci à vous d'être là, merci de nous permettre de partager tout ça avec nos familles qui n'ont pas pu être sur place avec nous. Juste merci de leur offrir ces moments. Nous, on est là, on pense à eux et on essaie de faire de notre mieux, donc merci. »

Le moment de la journée : premières médailles d’or chinoises en para ski alpin

Aucun athlète chinois n’avait encore été sacré en para ski alpin aux Jeux Paralympiques auparavant. Et ce dimanche 6 mars, c’est arrivé deux fois !

Zhang Mengqiu (19 ans) est la toute première athlète de son pays à décrocher l’or dans ce sport, dans le super-G debout. Elle a devancé Marie Bochet et la Canadienne Alana Ramsay. « Je suis hyper contente. Je glane enfin des médailles », a-t-elle déclaré en zone mixte. Samedi 5 mars, elle a remporté l’argent en descente. « J’étais un peu plus détendue aujourd’hui. Après avoir gagné une médaille, j’ai pris confiance pour la suite. »

Son compatriote Liang Jingyi (19 ans aussi) l’a imitée quelques instants plus tard. « Cela va au-delà de mes espérances », a-t-il lui aussi réagi en zone mixte. « Je ne m’étais jamais dit que je pouvais gagner une médaille d’or. Je me suis juste dit que ça serait sympa si j’arrivais à atteindre mon niveau normal. Je suis super content d’avoir offert une autre médaille d’or à la Chine. » Hier, il avait terminé quatrième en descente.

Que regarder demain, lundi 7 mars

Les skieurs alpins sont de retour sur les pistes dès demain puisque le super combiné a été avancé à lundi. La journée débutera à 9h30 avec le super-G du super combiné pour déficientes visuelles, suivi de celui des skieuses debout puis assises. Ce sera ensuite au tour des hommes. Puis les femmes rechausseront les skis à 13h45 pour leur slalom qui décidera des médailles. Les hommes concluront.

Il y aura aussi du ski de fond et les toutes premières épreuves à médailles de snowboard à Beijing 2022 avec le snow cross. Les curleurs poursuivront leur chemin tandis que les hockeyeurs font une pause lundi avant de reprendre mardi.

Les médailles du jour

Épreuves femmes

Para ski alpin - Super-G déficientes visuelles

Or : Alexandra Rexova (SVK)

Argent : Menna Fitzpatrick (GBR)

Bronze : Zhu Daqing (CHN)

Para ski alpin - Super-G debout

Or : Zhang Mengqiu (CHN)

Argent : Marie Bochet (FRA)

Bronze : Alana Ramsay (CAN)

Para ski alpin - Super-G assises

Or : Muraoka Momoka (JPN)

Argent : Anna-Lena Forster (GER)

Bronze : Zhang Wenjing (CHN)

Para ski de fond - Longue distance assises

Or : Yang Hongqiong (CHN)

Argent : Oksana Masters (USA)

Bronze : Li Panpan (CHN)

Épreuves hommes

Para ski alpin - Super-G déficients visuels

Or : Neil Simpson (GBR)

Argent : Giacomo Bertagnolli (ITA)

Bronze : Johannes Aigner (AUT)

Para ski alpin - Super-G debout

Or : Liang Jingyi (CHN)

Argent : Markus Salcher (AUT)

Bronze : Alexis Guimond (CAN)

Para ski alpin - Super-G assis

Or : Jesper Pedersen (NOR)

Argent : Corey Peters (NZL)

Bronze : Morii Taiki (JPN)

Para ski de fond - Longue distance assis