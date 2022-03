Marie Bochet après sa médaille d’argent : « Les Jeux commencent maintenant »

C’est parti !

Pour sa deuxième épreuve des Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022, Marie Bochet a décroché une belle médaille d’argent en super-G, derrière l'athlète de République populaire de Chine Zhang Mengqiu. Après les huit médailles d’or remportées lors des Jeux de Sotchi 2014 et PyeongChang 2018, c'est la première en argent pour la skieuse.

« Je suis si heureuse d’être ici et d’avoir fait une nouvelle course aujourd’hui », réagissait la Française la plus titrée aux Jeux Paralympiques, après le super-G du dimanche 6 mars. « Je suis satisfaite de mon ski et de la médaille d’argent. […] Les Jeux commencent maintenant (rires) ! »

« C'est un immense soulagement », renchérissait-elle sur France TV. « Les larmes ne sont pas loin quand même, mais ce sont des larmes de bonheur. C'était intense au départ. J'avais juste envie d'aller à la troisième porte, déjà. (rires) Passée cette troisième porte, je me suis dit : "Bon allez, c'est parti aujourd'hui, on va se régaler". »

LIRE AUSSI - Revivez la deuxième journée des Jeux Paralympiques de Beijing 2022

Une médaille d’argent qui vaut de l’or

La veille, samedi 5 mars, Bochet avait perdu un ski avant la troisième porte lors de la descente, ne terminant pas sa première course des Jeux. Cette neuvième médaille paralympique est donc une grande victoire pour l’athlète de 28 ans.

« Je pense que c'était difficile d'aller chercher la Chinoise donc je suis hyper contente d'être à ma place. Cette petite médaille d'argent, elle vaut de l’or. […] En fait, juste de savoir que j'ai réussi à hausser ce niveau, à suivre la concurrence et à répondre présent au jour-J, c'est une super satisfaction. »

D’autant plus qu’après PyeongChang 2018, Bochet avait émis la possibilité de mettre un terme à sa carrière sans aller jusqu’à Beijing 2022.

« Je l'avais déjà dit avant d'arriver aux Jeux, que je ne regrettais pas de ne pas m'être arrêtée avant parce qu'il y a eu des périodes de galère », confiait-elle, avant d’évoquer le coup dur de la descente du 5 mars.

« Mais même hier en fait, c'est violent à vivre, c'est dur, c'est lourd, mais c'est tellement riche d'enseignements. Être capable de revenir aujourd'hui, de remonter sur les skis, de reprendre le départ et d'avoir toujours la gnaque, juste ça, c'est un apprentissage pour la suite. »

LIRE AUSSI - 5 choses à savoir sur Marie Bochet

Trois nouvelles épreuves à Beijing 2022

La suite, c'est dès demain, avec le super-combiné, initialement programmé le 8 mars mais avancé d’un jour en raison des températures élevées attendues mardi. Bochet, qui figure dans la catégorie debout (LW6/8-2) en raison d’une malformation de l’avant-bras gauche (agénésie), avait remporté le super-combiné de Sotchi 2014, et n’avait pas terminé l’épreuve en République de Corée après une erreur lors de la première manche de cette épreuve qui associe vitesse et technique, avec un super-G puis un slalom.

Elle sera ensuite au départ du slalom géant le 11 mars, puis du slalom le 13 mars. La skieuse du club d'Arêches-Beaufort tentera de briller sur ces épreuves, et pas seulement pour elle, mais également pour ses proches qui la suivent à quelques milliers de kilomètre du Centre national de ski alpin de Yanqing.

« Merci à vous d'être là, merci de nous permettre de partager tout ça avec nos familles qui n'ont pas pu être sur place avec nous. Juste merci de leur offrir ces moments. Nous, on est là, on pense à eux et on essaie de faire de notre mieux, donc merci. »

La Française Marie Bochet avec la médaille d'argent du super-G femmes debout des Jeux Paralympiques d'hiver de Beijing 2022 Photo de 2022 Getty Images

Comment regarder Marie Bochet aux Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022 ?