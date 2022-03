Cinq choses à savoir Marie Bochet, octuple championne paralympique

Vous avez forcément entendu parler de cette légende vivante.

Marie Bochet est en effet l’une des athlètes les plus en vue des Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022. Déjà octuple championne paralympique, la Française va à nouveau prendre part aux cinq épreuves du ski alpin debout.

Mais que connaissez-vous de la skieuse alpine hors norme de 28 ans ? Olympics.com vous la présente en cinq points.

Déjà trois Jeux Paralympiques disputés

Marie Bochet a découvert les Jeux Paralympiques à l’âge de 16 ans seulement, à Vancouver 2010. Au Canada, elle a ramené deux huitièmes places (descente et super-G), une septième place (slalom géant) et deux quatrièmes places frustrantes en slalom et super combiné.

Quatre ans plus tard à Sotchi 2014, elle s’est rattrapée en raflant quatre médailles, toutes en or, sur les cinq épreuves qu’elles a disputées, le slalom étant la seule épreuve qu’elle n’a pas pu finir.

Elle s’est à nouveau distinguée à PyeongChang 2018 – où elle était porte-drapeau de la délégation française – avec quatre médailles d’or en cinq épreuves qui lui ont permis de devenir l’athlète française la plus titrée des Jeux Paralympiques d’hiver.

Il y a quatre ans, elle avait échoué sur une seule épreuve, dans le super-G du super combiné. À charge de revanche lors de ses quatrièmes Jeux Paralympiques à Pékin où elle s’alignera à nouveau sur les cinq épreuves du ski alpin.

La pression qui accompagne un palmarès impressionnant

Huit titres de championne paralympique, 22 titres de championne du monde et 102 victoires en Coupe du monde pour 9 gros globes de cristal… Marie Bochet est LA para athlète française incontournable des Jeux de Pékin.

Lors des Championnats du monde 2021 repoussés à janvier 2022, elle a ajouté deux médailles d’or mondiales à son palmarès, en descente et en slalom géant. Elle a aussi pris le bronze en super-G et l’argent en super combiné.

« C’est sûr qu’on m’attend. Après, […] il y a aussi un moment donné où on n’est pas éternels », raconte-t-elle à Radio Mont Blanc. « La pression ? Non, parce que chaque saison, les cartes sont remises sur la table. Et à la fois oui parce que quand on a un palmarès comme ça, on a envie que ça continue tout le temps. Les gens ont envie pour moi que ça continue à l’infini. J’ai aussi eu la chance d’avoir eu cette carrière, d’avoir ce palmarès déjà qui fait que le jour où j’arrête, il ne me manquera aucune médaille. »

Blessée à l’épaule en janvier

Alors qu’elle visait un cinquième podium en cinq épreuves lors des Mondiaux 2021 précédemment cités, Marie Bochet a dû déclarer forfait pour le slalom du 22 janvier. Elle a en effet chuté à l’entraînement la veille de la course et s’est blessée à l’épaule droite.

Verdict du médecin : « Contusion sévère de la tête humérale droite avec contusion d'une partie de la coiffe des rotateurs. Pas de fracture visible sur les examens. Adaptation des charges d'entraînement et des soins à la douleurs, ne remettant pas en cause à priori la participation aux Jeux. »

À surveiller tout de même à Pékin.

Jamais sans son fromage dans ses valises

Marie Bochet a une particularité très savoyarde : elle emmène du Beaufort partout où elle va. Aux Jeux Paralympiques, en Coupe du monde, aux Championnats du monde… Qu’elle se déplace aux quatre coins du monde, Bochet ne part pas sans son fromage. Ou alors, elle se le fait apporter par sa famille.

En fait, ses parents sont producteurs dans le Beaufortain, comme ceux des biathlètes françaises Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon !

À l’occasion d’un stage dans sa région, Bochet a même fait visiter la Coopérative du Beaufort à l’équipe de France handisport de ski alpin, notamment Jordan Broisin, Arthur Bauchet, Maxime Jourdan et Hyacinthe Deleplace, qui sont également présents à Pékin pour les Jeux.

Elle a lancé un concours pour décorer sa prothèse

Née avec une malformation de l’avant-bras gauche (une agénésie), Marie Bochet porte une prothèse en carbone. Et quand elle a appris que ses proches et ses fans ne pourront pas être présents auprès d’elle à Pékin pour les Jeux Paralympiques, elle a eu une idée.

« Je me suis demandée comment je [pouvais] emmener mes supporters avec moi là-bas », expliquait-elle à France Bleu Pays de Savoie. « Comme je suis en train de refaire ma prothèse, le support était tout trouvé. »

Ses supporters avaient jusqu’à novembre 2021 pour envoyer leur dessin et leur petit mot de soutien afin qu’ils soient floqués sur la prothèse de Marie Bochet. Le résultat est très coloré et émouvant.