Résumé du patinage de vitesse sur piste courte à Beijing 2022 - les résultats, les meilleurs moments et les records

Le patinage de vitesse sur piste courte aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 s’est révélé riche en émotions et en rebondissements, en victoires inespérées et en records historiques. Shaoang Liu a apporté à la Hongrie sa première médaille d’or en individuel aux Jeux d’hiver, tandis que Hanne Desmet a remporté la toute première médaille de la Belgique dans ce sport.

Les compétitions femmes du patinage de vitesse sur piste courte de Beijing 2022 ont été le théâtre d’une rivalité passionnante entre l’Italienne Arianna Fontana et la Néerlandaise Suzanne Schulting. Cette dernière s’est octroyée quatre médailles, deux d’or, une d’argent et une de bronze, et a été établie deux nouveaux records olympiques sur 500m et 1000m, et même du monde sur cette dernière distance. Quant à Arianna, la légende italienne s’est définitivement faite une place dans l’histoire après avoir ajouté trois nouvelles médailles à sa collection, devenant ainsi l’athlète olympique d’hiver d’Italie la plus titrée.

Du côté des hommes, les stars de la République populaire de Chine ont conquis les spectateurs, Ren Ziwei et Li Wenlong s’offrant l’argent et l’or de l’épreuve sur 1000m. De même, Hwang Dae-heon a apporté de la joie à la République de Corée en étant sacré champion olympique du 1500m, tandis que le Canadien Steven Dubois, débutant aux Jeux, est monté à trois reprises sur le podium, y récoltant l’or, l’argent et le bronze. Le vétéran olympique Charles Hamelin a également glané une sixième médaille olympique historique.

Les 3 meilleurs moments

1. La République populaire de Chine domine le relais mixte

Les débuts du relais mixte n’étaient qu’un avant-goût de ce que la glace du Capital Indoor Stadium de Pékin allait vivre. Pour la première fois inscrite dans le programme olympique, l’épreuve a vu Qu Chunyu, Fan Kexin, Wu Dajing et Ren Ziwei faire honneur à la nation hôte en inscrivant leurs noms dans les livres d’histoire. Lorsqu’ils ont franchi la ligne d'arrivée en premier, il ne s’agissait pas seulement de la première médaille d’or en relais mixte sur piste courte de l’histoire olympique, mais surtout de la toute première médaille de la République populaire de Chine à des Jeux Olympiques d’hiver à domicile. Le résultat n’en demeure pas moins tout aussi spectaculaire, les Chinois devançant à la photo-finish l’Italie, en argent, et le quatuor hongrois, en bronze.

Relais mixte chinois sur piste courte Photo de 2022 Getty Images

2. La neuvième médaille olympique d'Arianna Fontana

En arrivant aux Jeux, les attentes étaient élevées autour de la vétéran olympique Arianna Fontana. La plus grande question résidait dans le fait de savoir si elle deviendrait la spécialiste du patinage de vitesse sur piste courte la plus titrée de l’histoire. Pour y parvenir, il ne lui fallait qu’une médaille, médaille qu’elle a ainsi remporté dès sa première épreuve de Beijing 2022 avec l’argent du relais mixte. Quelques jours plus tard, de retour sur la glace, elle prouve que personne ne peut rivaliser avec elle sur 500m, distance où elle réussit à conserver son titre olympique acquis à PyeongChang 2018. Elle a conclu sa brillante performance aux Jeux Olympiques d’hiver en décrochant l’argent du 1500m, sa onzième médaille au total. Tout simplement légendaire.

Arianna Fontana (ITA) après avoir remporté sa dixième médaille olympique Photo de 2022 Getty Images

3. Les Néerlandaises remportent l'or et envoient un baiser dans le ciel

La République de Corée avait remporté la médaille d’or du relais olympique féminin sur 3000m lors de chaque édition des Jeux, à l’exception de Nagano 1998. Cependant, à Pékin, c’était au tour des Néerlandaises de briller dans une finale riche en émotions. Après avoir franchi la ligne d’arrivée dans un temps de 4 min 03 s 409, nouveau record olympique, l’équipe au complet a dédié sa médaille d'or à son ancienne membre Lara Victoria van Ruijven, décédée en 2020. Sur le podium, elles ont envoyé un baiser vers le ciel. La République de Corée a remporté l’argent, la République populaire de Chine le bronze.

Les championnes olympiques néerlandaises célèbrent durant la finale A du relais féminin sur 3000m Photo de Justin Setterfield

Ils vous racontent

Je l’ai fait. Je me suis dit ‘c’est ma chance, je vais tout donner, allons-y’. Je veux gagner, je veux franchir la ligne d’arrivée en première. Quand je le fais, c’est comme une explosion d’émotions. Être en finale avec Suzanne et Kim était incroyable. D’être là avec de si grandes athlètes. C’était une grande finale et se battre comme ça, avec elles, a rendu cette finale encore plus belle.

Arianna Fontana (ITA) après avoir remporté l'or du 500m.

Je suis très fier d’être arrivé au sommet et je remercie tous ceux qui m’ont encouragé jusqu’à la fin. Aujourd’hui, j’ai pu faire une belle course et adopter la bonne stratégie. Quand j’ai terminé, j’ai regardé mon téléphone, il y avait tellement de messages, je n’ai pas pu tous les lires. Aujourd’hui est le plus beau jour de ma carrière sportive.

La réaction de Daeheon Hwang (KOR) après avoir remporté l'or du 1500m.

J’ai embrassé la glace parce que j’aime tellement le patinage de vitesse sur piste courte, j’aime l’épreuve à laquelle nous participons. Merci pour tout, merci à la compétition, à mes coéquipières et à la patinoire.

Fan Kexin (CHN) après avoir remporté le bronze du relais féminin sur 3000m.

Liste des médailles de patinage de vitesse sur piste courte à Beijing 2022

Relais Équipe Mixte

Or : République populaire de Chine

Argent : Italie

Bronze : Hongrie

500m femmes

Or : Arianna Fontana (ITA)

Argent : Suzanne Schulting (NED)

Bronze : Kim Boutin (CAN)

1000m hommes

Or : Ren Ziwei (CHN)

Argent : Li Wenlong (CHN)

Bronze : Shaoang Liu (HUN)

1500m hommes

Or : Daehon Hwang (KOR)

Argent : Steven Dubois (CAN)

Bronze : Semen Elistratov (ROC)

1000m femmes

Or : Suzanne Schulting (NED)

Argent : Minjeong Choi (KOR)

Bronze : Hanne Desmet (BEL)

Relais 3000m femmes

Or : Pays-Bas

Argent : République de Corée

Bronze : République populaire de Chine

500m hommes

Or : Shaoang Liu (HUN)

Argent : Konstantin Ivliev (ROC)

Bronze : Steven Dubois (CAN)

Relais 5000m hommes

Or : Canada

Argent : République de Corée

Bronze : Italie

Relais 1500m femmes

Or : Choi Minjeong (KOR)

Argent : Arianna Fontana (ITA)

Bronze : Suzanne Schulting (NED)